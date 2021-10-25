Суд отказался закрыть процесс над уроженцем Дагестана по делу о терактах в метро

25 октября 2021, 20:04

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Военный суд в Москве приступил к рассмотрению дела о причастности уроженца Дагестана Магомеда Нурова к терактам в московском метро в 2010 году. Защита Нурова просила слушать дело в закрытом режиме, но суд отклонил ходатайство.

Как писал "Кавказский узел", организатором терактов в московском метро 29 марта 2019 года следствие считает Гусена Магомедова, который, по информации Национального антитеррористического комитета, был убит в 2013 году. По версии следствия, скрыться после теракта Магомедову помог житель Дагестана Магомед Нуров. Следствие также предположило, что Нуров выполнял роль связного банды, на своей машине возил ее членов на встречи, на которых планировались теракты в московском метрополитене. В сентябре Генпрокуратура предъявила Нурову обвинения в участии в преступном сообществе и устойчивой вооруженной группе, совершении терактов и незаконном изготовлении взрывных устройств. Свою вину он признал полностью. В октябре суд продлил арест Магомеду Нурову на шесть месяцев.

29 марта 2010 года на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" прогремели два взрыва. 40 человек погибли, свыше 100 получили ранения. Ответственность за эти теракты взял на себя лидер северокавказских боевиков Доку Умаров, который заявил, что мстил военным за действия в Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ".

Сегодня в Москве Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение по существу дела об участии уроженца Дагестана Магомеда Нурова в подготовке и осуществлении терактов в московском метро 29 марта 2010 года. Защита, ссылаясь на то, что в деле есть сведения, которые могут повредить обвиняемому и его семье, просила о проведении процесса в закрытом режиме, однако суд отклонил ходатайство. Но судья отметил, что, если в ходе процесса понадобится закрыть от публики допрос того или иного свидетеля, можно будет подать отдельное ходатайство, сообщил сегодня "Кавказ. Реалии"*.

В обвинительном заключении, которое озвучила прокурор, указано, что Нуров разделял идеологию одного из структурных подразделений запрещенной в России судом террористической организации "Имарат Кавказ". Прокурор отметила, что подсудимый действовал не только из идеологической, но и из "корыстной заинтересованности", выполняя роль связного и водителя. "Нуров участвовал в планировании и подготовке терактов, осуществлял перевозку участников и руководителей банды Вагабова и Рамаданова по территории Дагестана", - привело слова прокурора BFM.

Процесс продолжится 26 октября и будет проходить в зале Кунцевского районного суда, проинформировало РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что 22 ноября 2020 года был задержан начальник отдела полиции Кизлярского района Дагестана Гази Исаев. Ему предъявлено обвинение по статьям об участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, о бандитизме и теракте. По версии следствия, Исаев присоединился к запрещенной в России судом террористической организации "Имарат Кавказ" и, используя служебное положение, представлял боевикам информацию о силовиках, а в 2010 году помог смертнице доехать до Москвы и устроить там взрыв в метро. Суд в Москве арестовал Исаева, а затем 14 октября продлил арест на три месяца. Акцию с требованием освободить Исаева провели в ноябре 2020 года сотрудники Кизлярского РОВД, интернет-пользователи и офицеры в отставке усомнились в их искренности. В апреле несколько депутатов Кизлярского районного собрания обратились к президенту России с просьбой взять под контроль дело Исаева, назвав его при этом честным и порядочным офицером. Председатель райсобрания Нурудин Кахиров назвал обращение частной инициативой депутатов.

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