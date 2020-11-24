МВД Дагестана остановило работу канала в Instagram после ареста Исаева

24 ноября 2020, 17:07

Арест Гази Исаева вызвал множество вопросов, в связи с этим аккаунт МВД по Дагестану в Instagram временно приостановил работу. Пользователи считают, что ведомство избегает ответов на сложные вопросы.

Как писал "Кавказский узел", источники в силовых ведомствах сообщили 22 ноября о задержании начальника отдела полиции Кизлярского района Дагестана, заподозренного в пособничестве терроризму и организации убийства. Сегодня Следственный комитет России заявил, что Гази Исаев в 2010 году помог смертнице доехать до Москвы и устроить там взрыв в метро. Ему предъявлено обвинение по статьям об участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, о бандитизме и теракте. Суд в Москве арестовал Исаева до 4 января 2021 года.

Адвокат Эльдар Хастинов рассказал, что Исаев категорически отрицает обвинения. "Самое противное во всей этой истории, что показания на него дают террористы, осужденные к пожизненному лишению свободы. Один из них, Пахрудин Ахмедов, был приговорен к пожизненному сроку за теракт в марте 2010 года в Кизляре. Исаев лично его задерживал", - процитировал Хастинова 23 ноября BusinessFM.

МВД по Дагестану сообщило о приостановке работы в Instagram из-за большого потока вопросов от пользователей. "Директ обрушен: количество вопросов и претензий, присланных на аккаунт, настолько велико. Любая публикация на любую тему предполагаемо будет сопровождаться вопросами, ответами на которые админ не располагает. Временно вернёмся к привычному формату работы: вся информация, касающаяся деятельности ведомства, будет, как и прежде, размещена на официальном сайте МВД по Республике Дагестан", - отмечается в сообщении, опубликованном на странице ведомства.

Администратор аккаунта отметил, что страница в Instagram велась по его "усмотрению и инициативе".

Пользователи Instagram ждут разъяснений в связи с арестом Исаева

Сообщение о приостановке работы аккаунта набрало на 16.30 мск 24 ноября 162 706 просмотров и 489 комментариев.

Объявление о временном закрытии страницы вызвало множество вопросов, большинство из них связаны с делом Исаева. "Мы ждали от вас официального объявления о задержании начальника РОВД Кизлярского района", - написал пользователь gadzhi_kamilyh. "Следственный комитет прокомментировал, уголовное дело возбуждено этим ведомством", - прокомментировал админ аккаунта МВД Дагестана. "Вот оно, своих не сдаем, типа", - отметил пользователь lone_wanderer_44.

МВД уходит от ответов на сложные вопросы, считает ряд пользователей.

"Провокационные для себя темы вы не выставляете, конечно, а как ещё вы могли объяснить организаторов терактов в рядах полиции? Конечно же, временно самоустранившись, пока тему забудут", - написал g_axmad. Этого же мнения придерживается и ganipa85. "Не понравилось, значит, негативное отношение к себе и решили закрыть лавочку", - пишет она.

Это не единственная сложная тема, которой избегает республиканское МВД, отметили пользователи. "А почему про убитых братьев-пастухов ничего не пишите на вашем аккаунте? Почему про них ничего не публикуете?" - спросил пользователь santano07. "Вот по той же самой причине, комментирует и расследует Следственный комитет", - ответила админ канала. "Может, через десять лет найдут высокопоставленных убийц и привлекут к ответственности", - предположил werti.im.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых не согласились с этим, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Убийство чабанов в Дагестане".

Также пользователи обеспокоены состоянием дел в МВД республики. "А где гарантия, что другие сотрудники не причастны, и почему ваших сотрудников раскрывает СК, а не МВД?" - спросил пользователь bassa_77. "За ЧП в Кизляре, полететь погоны должны чьи-то, кого уволят, интересно?" - написал ahmed_gadjiev_76.