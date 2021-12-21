Защита и потерпевшие раскритиковали приговор за убийство Керима Хайруллаева

21 декабря 2021, 20:18

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Девять лет лишения свободы жителю поселка Тарки Джабраилу Амирову, которого суд признал виновным в убийстве активиста и борца с наркоторговцами Керима Хайруллаева, защита назвала суровым наказанием, а потерпевшая сторона - слишком мягким. Обе стороны намерены обжаловать приговор суда.

Как писал "Кавказский узел", 3 января в поселке Тарки был убит 23-летний Вали Абдурагимов, который выступал против распространителей наркотиков. 6 января в Тарки прошел сход, на котором обсуждалось убийство Абдурагимова. На сходе произошла массовая драка, в которой был убит уроженец Махачкалы Керим Хайруллаев. По подозрению в этих убийствах были задержаны два местных жителя. 13 февраля силовики провели в Тарки массовые обыски, чем вызвали возмущение местных жителей, связавших обыски с местью родственников силовика, арестованного по подозрению в хранении наркотиков, противникам наркомании. 20 декабря суд в Махачкале признал виновным Джабраила Амирова в убийстве Хайруллаева и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

С назначенным судом наказанием жителю поселка Тарки Джабраилу Амирову, признанного виновным в убийстве активного борца с наркоторговцами Керима Хайруллаева, не согласны обе стороны - ни защита, ни потерпевшие. Адвокат Амирова Кабират Абдулаева назвала приговор слишком суровым.

"Мы не согласны с решением суда и подадим апелляцию", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". По ее словам, суд не принял во внимание представленные стороной защиты доводы о смягчающих обстоятельствах.

"Единственным свидетелем и очевидцем того события является только Джабраил Амиров. Других свидетелей, которые могли бы зафиксировать факт совершения преступления, нет. Данное преступление было раскрыто с учетом того, что мой подзащитный сам явился в правоохранительные органы и рассказал о произошедшем, активно содействовал следствию", - пояснила адвокат. Помимо явки с повинной, смягчающими обстоятельствами являются отсутствие судимости и инвалидность, добавила она.

Потерпевшая же сторона намерена требовать ужесточения наказания. "Считаем приговор мягким. Обжалуем его, как только получим приговор в готовом виде", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мурад Магомедов, представляющий интересы потерпевшей стороны.

В Тарки практически перестали приезжать машины из разных населенных пунктов, чтобы приобрести наркотики, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из местных жителей.

"Сюда приезжали многие из города и других мест, чтобы забрать закладки. Сейчас посторонние к нам практически не заезжают. Это очень хорошо", - отметил он. По его словам, местные жители писали обращения и собирали подписи, чтобы Керима Хайруллаева и Вали Абдурагимова представили посмертно к наградам, но "пока положительного ответа не получили".

Наркотрафик в поселке заметно сократился, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" и другой житель Тарки, занимающийся общественной деятельностью.

"Такого, как раньше, в селе уже нет. Но наркотрафик присутствует, хоть и в меньших масштабах. Закладки стали делать в других местностях. И какой-то активной борьбы со стороны правоохранительных органов против них мы не видим. Хотя нас и убеждают, что идет разработка тех, кто это все делает. Но мы не слышим, чтобы кого-то поймали", - посетовал он.

8 января после резонансного убийства был задержан по подозрению в хранении наркотиков Уллубий Амиров. Тогда же имам местной мечети озвучил анонсированное мэром Махачкалы решение местных алимов о выселении семьи подозреваемого. Отец, мать и родной брат Амирова выехали из махачкалинского поселка, сообщили "Кавказского узлу" 13 января местные жители. Столь жесткую меру они связали с тем, что отец Амирова не предпринял попыток "нормализовать отношения с обществом". Уллубий Амирова 20 мая признали виновным в хранении наркотических средств в крупном размере без цели сбыта.

Осужденный Джабраил Амиров является двоюродным братом Уллубия Амирова, отметил местный житель. "О семье Амирова, выселенного из поселка, ничего не известно. Я не слышал, что они пытались как-то примириться, в село они не вернулись", - отметил он.

17 сентября Советский районный суд Махачкалы признал виновным Джаммалитдина Болатханова в убийстве активиста Вали Абдурагимова и приговорил его к десяти годам лишения свободы. Отец убитого назвал наказание слишком мягким, а защита 28 сентября заявила, что на решение суда первой инстанции уже подана жалоба.

Рассмотрение жалобы по делу Джаммалитдина Болатханова состоялось 7 декабря, в тот же день по нему было вынесено определение. Текст апелляционного определения опубликован на сайте Верховного суда Дагестана.

Как видно из текста определения, приговор Болатханову обжалован не только потерпевшим, но и адвокатом осужденного. Защитник, не оспаривая доказанность вины и квалификацию содеянного, просил Верховный суд Дагестана смягчить приговор, полагая, что поводом к совершению преступления "послужило противоправное поведение потерпевшего". По его мнению, если бы на сходе, созванным потерпевшим, не обвинялись лица в распространении наркотических средств, а обратились бы в полицию, то убийства можно было избежать.

В апелляционной жалобе представитель потерпевшего выразил несогласие с приговором суда ввиду его чрезмерной мягкости, а также в части гражданского иска. По мнению автора жалобы, при назначении наказания суд не в полной мере принял во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также его личность.

Кроме того, потерпевшая сторона потребовала удовлетворить гражданский иск в полном объеме. Суд первой инстанции, следует из опубликованного определения, уменьшил заявленную сумму с трех миллионов до 500 тысяч рублей.

"С учетом тяжести преступления, характера и степени общественной опасности содеянного, судебная коллегия считает соразмерным назначенное осужденному наказание как по его виду, так и по размеру, и не считает наказание чрезмерно суровым или мягким. Назначенное судом наказание в виде лишения свободы соответствует степени и характеру его общественной опасности и личности осужденного", - говорится в документе. Вместе с тем, судебная коллегия выявила существенные нарушения закона при разрешении гражданского иска. Коллегия определила передать гражданский иск на новое судебное рассмотрение. В остальном приговор суда первой инстанции был оставлен в силе.

Чем знаменит поселок Тарки, и чем он живет, почему жители не верят правоохранителям, и как реагируют власти Дагестана - можно узнать в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Трагедия в Тарки: наркотики, убийства, самосуд".