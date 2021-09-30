Трагедия в Тарки: наркотики, убийства, самосуд

30 сентября 2021, 16:01

В начале 2021 года в махачкалинском пригороде убили двоих молодых людей, которые вели борьбу с наркоторговцами. Чем знаменит поселок Тарки и чем он живет, почему жители не верят правоохранителям и как реагируют власти Дагестана, рассказывается в справке «Кавказского узла».

Поселок Тарки

Тарки (Таргу, Тарку) расположен на восточном склоне горы Тарки-Тау, в 4 км от центра города Махачкалы. Поселок городского типа в Дагестане. Административно подчинен Советской районной администрации города Махачкалы, но в район не входит. Один из древнейших населенных пунктов Дагестана, являлся столицей Хазарского каганата и шамхальства .

Тарковское шамхальство — кумыкское феодальное государство, образовавшееся на территории, населенной кумыками, включавшее территории современного Дагестана и прилегающих областей. После завоевания Российской империей имело статус феодального образования от реки Сулак до южных границ Дагестана. Упразднено в 1867 году.

В поселке проживает около 16 тысяч человек, 95% из которых – кумыки. Глава Тарки – Али Усманов. Соседние поселки Кяхулай и Альбурикент когда-то входили в черту Тарки, это были дворы, выделенные в XVII веке для сыновей шамхала (правителя Дагестана) Эльдара . Жители трех поселков не раз требовали от властей Дагестана воссоздать Таркинский район 1 , включив туда их поселения. С 10 ноября по 7 декабря 2014 года проходила голодовка жителей таркинских сел с таким же требованием.

Кумыки – народ, этническую основу которого составило коренное население равнинных территорий Дагестана. В разделе «Справочник» на «Кавказском узле» размещена статья о кумыках.

«Постоянная готовность защищать свои национальные интересы и землю превратила Тарки в анклав, в котором, с одной стороны, идут внутренние непростые общественные споры и конфликты, а с другой стороны, жители готовы организованно отстаивать свои интересы против чужих», - пишет издание «Новое дело» по результатам экспедиции в рамках проекта «Институт города», проведенной в январе 2021 года .

Эти тезисы и глубину проблемы вполне подтверждает история, случившаяся в начале 2020 года, когда в дагестанском сегменте социальных сетей появилось видео, на котором гражданин с папкой в руках, в окружении около сотни человек делает заявление о запрете дагестанцам пользоваться горой Тарки-Тау. «На этом собрании приняли решение: ни одной нации Республики Дагестан не разрешается на территории склона Тарки-Тау проводить свои отчетные собрания, проводить свои спортивные мероприятия <…> Тарки-тау и склон Тарки-Тау – это наши земли. И мы решаем кто будет здесь что проводить», - говорит человек.

Вали Абдурагимов и Керим Хайруллаев

23-летний Вали Абдурагимов родился и вырос в Тарки. С детства увлекался единоборствами. Когда вернулся из армии, хотел жениться и устроиться работать в полицию — ловить наркодилеров. По словам его отца, переживал, что друзья становятся наркозависимыми. Абдурагимов и его сторонники начали собирать информацию о наркоторговцах и наркопотребителях, выявляли «закладки». Так они вышли на силовика, жившего там же, в Тарки.

Незадолго до трагических событий в поселковой мечети Абдурагимов публично обвинил в продаже наркотиков 30-летнего оперуполномоченного Кировского РОВД Махачкалы. Полицейский Уллубий Амиров не стал отпираться и в присутствии имама сознался, но пригрозил, что за собой потащит человек пятьдесят, если его сдадут .

После публичного разоблачения полицейского домой к Абдурагимовым приходили молодые люди, которые запугивали Вали, призывая его отказаться от обвинений в адрес Амирова. А потом избили. Отец Абдурагимова утверждает, что в избиении участвовали Уллубий Амиров и его братья, в том числе Джаммалитдин Болатханов. По крайней мере, извинялись перед Абдурагимовыми родственники Амирова.

3 января Болатханов застрелил Вали Абдурагимова на склоне горы Тарки-Тау. «Вали был убит выстрелом в голову. Стрелявший подошел к нему и без предупреждения выстрелил», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» один из жителей поселка. А через три дня в самом Тарки был зарезан друг Абдурагимова - боец смешанных единоборств Керим Хайруллаев 1985 года рождения.

На почве неустановленных неприязненных отношений

17 сентября 2021 года Советский районный суд Махачкалы признал Джаммалитдина Болатханова виновным в убийстве и приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд счел установленным тот факт, что 3 января подозреваемый в ходе ссоры на фоне длительного конфликта выстрелил из гладкоствольного охотничьего ружья в голову 28-летнего Абдурагимова, который скончался на месте на территории бывшего детского лагеря «Якорек» на склоне горы Тарки-Тау .

Ранее уже судимый по статье 162 УК РФ (разбой) Болатханов был задержан по горячим следам, на допросе он показал, что оружие (винчестер) принадлежало его покойному брату, а убитого знал с детства. «За день до того, как произошло происшествие, мы поругались хорошо с этим человеком. Но до этого у нас были инциденты, постоянно, когда мы виделись, постоянно неприятный у нас разговор бывал», – говорит он на видео, размещенное на странице Управления МВД по Дагестану в Instagram, не уточняя причин конфликтов. Таким образом, следствие, а за ним и суд, проигнорировали «наркотическую» подоплеку дела.

За убийство Керима Хайруллаева был арестован двоюродный брат Уллубия Амирова - 19-летний Джабраил. «Смерть причинил в ходе возникших личных неприязненных отношений. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление существенных обстоятельств совершенного преступления и закреплении доказательственной базы», - отметили в Следственном управлении Дагестана .

Бывший полицейский на пенсии, дядя убитого спортсмена Иса Хайруллаев считает, что оба убийства были спланированы заранее, так как в Тарки периодически избивали и угрожали тем, кто выступал против наркотиков . «У Керима два ранения в области сердца, два – почек и два – печени. Это профессиональные удары, как нам говорили эксперты. А Джабраила отправили завершить дело, дали ему нож и сказали, чтобы он тоже ранил. Он ударил с левой стороны. Если бы сына не держали, то тогда он бы сопротивлялся, ответил бы ему. Керим был сильный, если даже на него пять человек шли, он бы смог с ними справиться», – рассказала мать Керима Муслимат Хайруллаева.

Адвокат потерпевших Мурад Магомедов обвиняет следствие в намеренном бездействии. Из всех доказательств, которые собрала следственная группа, есть только признание Джабраила Амирова. Следователь Ферзилов, по его словам, даже не выехал на место с обвиняемым проверить его показания. Кроме того, Джабраил в показаниях говорит, что во время убийства там были сотрудники полиции, они все видели, но до сих пор их не установили. Адвокат от имени потерпевших направил следователю ходатайство об изъятии куртки, установлении пропавшего телефона Керима Хайруллаева и сотрудников полиции, о допросе врача скорой помощи .

Полицейские-наркоторговцы

Внезапно у Уллубия Амирова обнаружили наркотическое средство «Мефедрон». Согласно рапорту, полицейские нашли вещество 9 января при личном досмотре Амирова, после чего доставили его в отдел. По ходатайству следователя суд его арестовал . Тогда же выяснилось, что Амиров больше в полиции не работает.

Иса Хайруллаев рассказывал, что летом 2020 года пытался прогнать от дома соседей незнакомую девушку, которая приехала в поселок с маленьким ребенком на такси, вышла из машины возле чужого двора и начала что-то искать в кустах и под камнями. По словам Хайруллаева, между ними завязалась ссора, после чего девушка вернулась в машину и стала звонить кому-то по телефону, а вскоре на место приехал Уллубий Амиров. «Я как бывший сотрудник полиции сказал Уллубию, чтобы он по закону отвез ее в Советский райотдел. Он забрал эту девушку и пообещал так и сделать», - отмечал Хайруллаев .

13 февраля силовики провели в поселке массовые обыски, объяснив их «проведением оперативно-профилактических мероприятий в рамках расследования уголовного дела». По словам жителей, полицейские в первую очередь интересовались теми, кто поддерживал убитых сельчан в их борьбе с наркоторговлей. Общественник поселка Тарки Магомед-Амин Магомедов считает, что показания против этих людей мог дать либо сам Уллубий Амиров, либо его родственники .

У жителей населенного пункта есть мнение, что конфликт, приведший к смерти двух человек, возник из-за того, что правоохранительные органы не препятствовали деятельности местных наркоторговцев, передает слова своего источника издание «Молодежь Дагестана» .

Сход и высылка родственников

В день убийства Хайруллаева на территории «Якорька» прошел сход, на котором жители пытались, по словам участника Ислама Атаева, «выработать механизм решения этого сложного вопроса». «Полиция уже знала, что там будет сбор, и на место приехала дежурная патрульная машина. В общем, контролировали ситуацию, чтобы эксцессов не было. Разные мнения были, но все в мирной обстановке прошло, ничего такого, никаких горячих лозунгов не было, потому что понимали - наркоман это сделал», - рассказал активист.

7 января в поселок приехал мэр Махачкалы Салман Дадаев. Он встретился с жителями в мечети и призвал таркинскую молодежь прислушаться к мнению старейшин села и выполнить решение алимов. А также уверил, что виновные понесут наказание по всей строгости закона. Уже тогда стало известно, а на следующий день, на пятничной молитве оглашено, что ближайшим родственникам Уллубия Амирова предложено покинуть Тарки. Как уверяли таркинцы, такая мера была продиктована тем, что после убийств главный, по их мнению, зачинщик оказался ненаказанным . В январе отец, мать и родной брат Уллубия Амирова выехали из поселка.

Полемика Дадаева и Меликова

Решение о выселении вызвало дискуссию в дагестанских соцсетях, но власть не смогла предложить эффективный законный механизм урегулирования конфликта, который устраивал бы таркинцев. 14 января на внеочередном заседании антинаркотической комиссии врио главы Дагестана Сергей Меликов подверг критике ситуацию с выселением семьи подозреваемого из Тарки, потребовав уважать закон, и сравнил ситуацию с событиями 1944 года, когда были проведены операции по депортации народов Кавказа.

В 1944 году кумыки были одним из депортированных дагестанских народов. Выселенными в Среднюю Азию оказались жители селений Тарки, Альбурикент, Кяхулай. Депортация кумыков до сегодняшнего дня не признана на официальном уровне.

Не преминул Меликов обвинить в трагедии правозащитников и социальные сети. Поясняя свои слова, Салман Дадаев добавил, что решение алимов не было категоричным: с участием авторитетных родственников и представителей духовенства этой семье было предложено на определенный период покинуть пределы поселка, пока ситуация не уляжется. Они отнеслись с пониманием и добровольно уехали на время.

В этой связи Сергей Меликов призвал называть вещи правильными именами. «Это решение было принято самой семьей, оказавшейся в такой ситуации, во избежание дальнейших конфликтов. Но везде фигурирует требование о выселении. Следом у нас будет объявление о кровной мести?» - так он предложил расставить акценты .

Пользователей Instagram позиция Меликова возмутила. Люди начинают сами решать проблемы, когда закон и правоохранители бездействуют – заявили они, обратив внимание и на прозвучавшую в его выступлении «благодарность старшему поколению, которое вмешалось в конфликт». Видимо, к этому моменту своего выступления врио главы республики уже забыл, что решение о выселении Амировых принимали как раз старейшины.

Общественный штаб трех поселков

В тот же день, когда в Махачкале заседала комиссия, около 300 жителей Тарки, Кяхулая и Альбурикента пришли на сход, посвященный ситуации с наркотиками. На сходе также присутствовали представители Министерства по нацполитике и Министерства по делам молодежи Дагестана. Участники схода решили составить обращение на имя врио главы Дагестана по поводу увековечивания памяти Вали Абдурагимова и Керима Хайруллаева, а также создали штаб по противодействию наркомании, куда вошли местные активисты. Штаб намерен заниматься пресечением преступлений, связанных с наркотиками, а также помогать с лечением людям с зависимостью.

Впрочем, таркинские активисты на следующий день заявили, что собираются заниматься только профилактикой - разъяснительной и информационной работой – и реабилитацией. А борьбу с преступлениями оставить правоохранителям.

В окрестностях Махачкалы расположена местность Караман (Черные Камни), на территории которой претендуют как жители лакских сел, так и кумыкских селений Тарки, Кяхулай и Альбурикент. В ноябре 2015 года участники схода кумыкского народа потребовали не допустить передела земель в Дагестане. «Кавказским узлом» подготовлена справка об истоках конфликта и его современной истории «Конфликт в Карамане».

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