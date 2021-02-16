Активисты из поселка Тарки озвучили планы борьбы с наркоманией

16 февраля 2021, 15:26

Общественный штаб, в который вошли несколько противников торговли наркотиками, формируется для разъяснительной работы и помощи людям с наркозависимостью, рассказали жители дагестанского поселка Тарки. Проблема распространения наркотиков в Дагестане актуальна, подтвердил руководитель махачкалинского центра помощи наркозависимым.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля силовики проводили в поселке Тарки обыски, связанные с уголовным делом, чем вызвали возмущение местных жителей. Конфликт, в ходе которого правоохранители стреляли в воздух, разрешился только после приезда начальника ОМВД по Советскому району Махачкалы, к которому территориально относится поселок. Конфликт спровоцировали не сами обыски, а поведение силовиков, пояснили местные жители.

Ситуация в поселке Тарки обострилась после того, как 3 января был убит 23-летний Вали Абдурагимов, который выступал против распространителей наркотиков. 6 января в поселке Тарки во время схода, на котором обсуждалось убийство Абдурагимова, произошла массовая драка, в которой был убит уроженец Махачкалы Керим Хайруллаев. По подозрению в этих убийствах были задержаны два местных жителя, в том числе Уллубий Амиров, который заключен под стражу по подозрению в хранении наркотиков.

В доме культуры поселка Тарки 15 февраля прошло заседание созданного сельчанами штаба по противодействию распространению наркотиков, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный активист Магомед-Амин Магомедов.

Штаб еще формируется, пока в него вошли "человек пять" молодых людей, сказал он."Мы тоже участвовать будем в этих мероприятиях с молодежью. Министерство национальной политики, министерство молодежи, вчера (14 февраля) был у нас сход, также дали согласие содействовать в этих делах официально", - рассказал Магомедов.

14 февраля около 300 жителей посёлков Тарки, Кяхулай и Альбурикент пришли на сход, посвящённый ситуации с наркотиками. На сходе также присутствовали представители министерства по нацполитике и министерства по делам молодёжи Дагестана. Участники схода решили составить обращение на имя врио главы республики Сергея Меликова по поводу увековечивания имён погибших Вали Абдурагимова и Керима Хайруллаева, а также создали штаб по противодействию наркомании, куда вошли местные активисты. Штаб намерен заниматься пресечением преступлений, связанных с наркотиками, а также помогать с лечением людям с зависимостью, сообщил в тот же день "Черновик".

По словам Магомедова, цель штаба - профилактика наркомании "путем просвещения" и способствование созданию реабилитационного центра. "Бороться с преступлениями - такая задача не стоит. Штаб будет разрабатывать вопрос реабилитационного центра... Будем прорабатывать в каждом ауле, изучать, знакомиться с молодыми, кто информацию знает, подходить к родителям, самим ребятам", - рассказал активист.

Член штаба Ислам Атаев также сообщил, что члены штаба и другие активисты планируют ограничиться разъяснительной и информационной работой. "Будем заниматься противодействием наркомании. И до этого мы работу проводили такую информационную, агитировали молодежь не подсаживаться на наркотики. Работа должна быть в школах: семинары, тренинги, игры. Привлекаем специалистов, комитет молодежи (министерство по делам молодежи. – Прим. "Кавказского узла"), комитет (министерство. – Прим. "Кавказского узла") национальной политики, они тоже с нами, мы уже договорились. Ну и второе - мы думаем помочь вылечиться уже заболевшим ребятам, посодействовать. Помочь им найти реабилитационные центры, с родителями говорить, если надо. Пока вот такие два направления. Потому что у нас полномочий нет, жестко действовать должны правоохранительные органы. Мы будем их тоже привлекать, чтобы они делали свою работу", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ислам Атаев.

По его сведениям, среди молодежи в Дагестане распространяют синтетические наркотики. "В первую очередь мефедрон. Опасная штука, она сразу вызывает привыкание после первого приема. Чтобы человек в себя пришел, нужно трехмесячное реабилитационное лечение. Только после трех месяцев мозг в себя приходит и начинает правильно работать. Потом уже нужна адаптация. "Соль" - еще один синтетический наркотик. Девять месяцев надо реабилитировать, только потом мозг включается", - указал Атаев.

Руководитель Центра помощи зависимым от наркомании, алкоголизма, игромании в Махачкале, житель Тарки Абдулла Бадрутдинов, который участвовал в сходе, подтвердил, что наиболее опасными сейчас являются синтетические наркотики.

"Я могу ситуацию изнутри раскрыть, потому что я сам из бывших. Знаю, как это происходит, как семья страдает… В основном наши ребята, кавказцы, любят "беспалевные" наркотики, это больше таблеток касается. Так как родственников много, много тех, кто осудит, ребята стараются "не палиться", грубо говоря, и больше сидят на таблетках... Ну и дальше - тяжелые наркотики, [такие] как мефедрон, потом героин или метадон. Развитие так идет, в основном все начинается с таблеток, иногда, анаши", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Бадрутдинов.

По словам Бадрутдинова, о распространении наркомании он может судить по работе своего и аналогичных реабилитационных центров. "Контингент увеличивается, увеличивается и число таких центров. За работой наших центров уже начали наблюдать ревизоры, участковые. В Махачкале я знаю около 50 центров реабилитации. И в среднем в год через каждый проходит 70-100 больных наркоманией. Они лежат от 4 до 6 месяцев. Я работаю конкретно с зависимыми. Я занимаюсь тем, чтобы они вернулись к нормальной жизни", - сказал он.

Распространенность наркотиков выше в городах и городских поселениях, добавил руководитель Центра по реабилитации наркозависимых. "В городах есть "закладки", больше возможностей купить эти наркотики. Поэтому из сел приезжают за этими закладками и уезжают обратно. Таких немало пацанов, которые из села приезжают, берут [наркотики] и уезжают", - пояснил он.

8 января местные алимы решили выселить из поселка семью Уллубия Амирова. Опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы назвали это решение беспрецедентным. Решение алимов касалось лишь близких родственников Уллубия Амирова, и в январе отец, мать и родной брат Уллубия выехали из поселка, сообщили ранее местные жители.

Члены семьи Уллубия Амирова не вернулись в поселок, сообщил Магомед-Амин Магомедов. "Они выехали из поселка во избежание дальнейшего кровопролития, им предложили, как раньше у предков водилось, во избежание кровопролития, чтобы они хотя бы переселились. Но, помимо одной семьи, их родственники остались", - сказал он, добавив, что, по его информации, другие члены семьи тоже планируют уехать.

Родственников Амирова не принуждали выселиться, и не исключено, что они вернутся, сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель НКО "Толеранс", член Общественной палаты Дагестана Абсалитдин Мурзаев, который присутствовал на сходе. "Никто этих людей не выкидывал, с их дворов никто их не вытаскивал... Мы же дагестанцы. Они сами уходили из села, может, на время, может, время притупит", - сказал Мурзаев.

Напомним, врио главы Дагестана Сергей Меликов в связи с выселением родных Уллубия Амирова потребовал уважать закон и сравнил ситуацию с событиями 1944 года, когда была проведена операция по депортации чеченцев и ингушей. Мэр Махачкалы Салман Дадаев после этого объявил, что семья добровольно уехала на время.