Житель поселка Тарки арестован по делу о хранении наркотиков

12 января 2021, 09:09

Житель махачкалинского поселка Тарки Уллубий Амиров, задержанный после резонансного убийства активиста Вали Абдурагимова, арестован на два месяца по подозрению в хранении наркотиков, сообщили в суде.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 января на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале был убит 23-летний местный житель Вали Абдурагимов, который выступал против распространителей наркотиков. Пользователей соцсетей утверждают, что к незаконному обороту запрещенных веществ был причастен бывший силовик. 6 января в поселке Тарки во время схода, на котором обсуждалось убийство активиста Абдурагимова, произошла массовая драка, в которой был убит уроженец Махачкалы Керим Хайруллаев. По подозрению в этих убийствах были задержаны два местных жителя. 8 января местные алимы решили выселить семью подозреваемого в убийстве. Кавказоведы назвали это решение беспрецедентным.

Накануне, 7 января, выполнить решение алимов, каким бы оно ни было, призвал мэр Махачкалы Салман Дадаев, который вместе с чиновниками и силовиками встретился с жителями поселка в таркинской мечети. Жители поселка Ленинкент после вынесения алимами решения записали видеообращение со словами соболезнования родным погибших в Тарки Вали Абдурагимова и Керима Хайруллаева и заявили о необходимости бороться с наркоторговцами. Реанимация общинных традиций вызвала как восторг, так и критику со стороны интернет-пользователей.

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу на два месяца жителя поселка Тарки Уллубия Амирова, задержанного по делу о незаконном хранении наркотиков в особо крупном размере (ст. 228 УК России). Решение было принято по ходатайству следователя. "Суд, рассмотрев поступивший материал, постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 8 марта 2021 года включительно", - процитировал пресс-службу суда 11 января РИА "Дагестан".

В МВД Дагестана был представлен рапорт об обнаружении наркотиков у Уллубия Амирова. Согласно рапорту, наркотические средства полицейские нашли 9 января при личном досмотре Амирова, после чего доставили его в отдел. По данным местных жителей, задержанный служил в органах МВД и был уволен недавно, написал "Черновик" 11 января.