Обращение жителей Ленинкента. Кадр видео "Джамаат поселка Ленинкент против наркотиков" https://www.instagram.com/p/CJ38Wi7g4Ah/

11 января 2021, 03:21

Джамаат Ленинкента поддержал таркинцев после резонансных убийств

Жители поселка Ленинкент записали видеообращение со словами соболезнования родным погибших в Тарки Вали Абдурагимова и Керима Хайруллаева и заявили о необходимости бороться с наркоторговцами.

Как писал "Кавказский узел", 3 января на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале был убит 23-летний местный житель. Убитый – активист Вали Абдурагимов, который пытался "объединить джамаат села против распространителей наркотиков" и заявлял о причастности бывшего силовика к незаконному обороту запрещенных веществ, сообщили пользователи соцсетей. 6 января в махачкалинском поселке Тарки во время схода, на котором обсуждалось убийство активиста Вали Абдурагимова, произошла массовая драка, в которой был убит уроженец Махачкалы Керим Хайруллаев. По подозрению в этих убийствах задержаны два местных жителя. 8 января имам мечети в Тарки озвучил решение местных алимов о выселении близких родственников подозреваемого в убийстве Абдурагимова.

7 января мэр Махачкалы Салман Дадаев, чиновники и силовики встретились в таркинской мечети с жителями поселка. Мэр возложил решение проблемы на местных алимов и призвал выполнить то, что они постановят. Религиозные лидеры заявили, что имам объявит решение после пятничной молитвы. Однако уже в четверг 7 января источник сообщил, что семье подозреваемого в убийстве Абдурагимова предпишут выселиться из поселка. Пользователи соцсети поспорили, приемлемы ли такие методы в современном обществе.

10 января жители поселка Ленинкент в Дагестане провели сход. Видеообращение жителей опубликовано в Instagram-пабликах Дагестанской региональной общественной организации "Молодежь Ленинкента" (343 подписчика) и "Новости Ленинкента" (3100 подписчиков). По данным на 03.21 мск сегодня, 11 января, ролик набрал 702 просмотра и 16 комментариев, а также 1385 просмотров и 24 комментария соответственно.

"Мы сегодня в поселке Ленинкент собрались - старшие, молодые - чтобы выразить свои соболезнования нашим братьям в поселке Тарки, родным, близким этих ребят, которые погибли в борьбе с этим злом, с коварным врагом, (с теми), кто распространяет это зло, уничтожает нашу молодежь", - сказал на видео мужчина, который стоит в окружении группы мужчин, молодых людей и детей.

По его словам, участники схода хотят объявить о борьбе "против распространителей наркотиков, против самих наркотиков". "Мы призываем власти, призываем весь народ поддержать нашу акцию и всеми силами начать борьбу с сегодняшнего дня против наркотиков", - сказал он.

Оратор отметил, что участники схода поддерживают то, "что начал Вали Абдурагимов". "Он начал - мы продолжим. Мы не будем закрывать глаза на тех людей, которые хотят заработать на наших детях. Наши кладбища заполняются, психические больницы, койки заполняются, а они деньги зарабатывают. Мы это остановим", - добавил он, призвав власти и правоохранительные органы взаимодействовать с народом в борьбе с наркотиками.

Скриншот комментария к видеообращению жителей Ленинкента. https://www.instagram.com/p/CJ347eAKI4m/Пользователи Instagram высказали слова поддержки жителям Ленинкента. "Давно пора остановить", - написала sapiulaeva.

"Молодцы, братья, против всего запретного надо объявить войну", - отметила mama_mamantionka.

"Спасибо молодежи, что поддержали акцию, что объявили такой общественный марафон", - написала aminat.gadjieva80.

"Везде и все должны бороться словом и делом против наркотиков, это зло, которое рано или поздно может коснуться каждой семьи", - высказал мнение horses_tarki_tau.

"Мы давно боремся уже", - сообщил dibirmaga05.

"Пусть Аллах поможет нам всем бороться против этого зла во имя Вали и Керима. Вместе мы сила!" - написал molodezh_tarki.

Примечание:

"Ногайцы призвали Васильева решить вопрос с землями отгонного животноводства", "Власти Дагестана выделили 452 миллионов на переселение лакцев", "В Дагестане Совет старейшин кумыкского народа призвал чиновников отдать земли отгонного животноводства муниципалитетам".

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