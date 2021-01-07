Конфликт в поселке Тарки вызвал споры о практике выселения родни преступников

07 января 2021, 21:29

Мэр Махачкалы сообщил об участии мусульманских лидеров в разрешении конфликта в поселке Тарки. Пользователи соцсети поспорили, приемлемо ли выселять семью подозреваемого в убийстве из поселка.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 января на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале был убит 23-летний местный житель. Убитый – активист Вали Абдурагимов, который пытался "объединить джамаат села против распространителей наркотиков" и заявлял о причастности бывшего силовика к незаконному обороту запрещенных веществ, сообщили пользователи соцсетей. Сегодня источник в силовых структурах сообщил об убийстве еще одного человека, жителя села Тарки, которое произошло во время схода, на котором обсуждалась смерть Абдурагимова.

МВД Дагестана сообщило о задержании подозреваемого в убийстве, не назвав имя жертвы. Время и обстоятельства преступления, описанные ведомством, соответствуют данным об убийстве Абдурагимова. Задержанный заявил, что достал пистолет, чтобы человек, с которым у него произошел конфликт, "остановился, успокоился", а выстрелил непроизвольно, падая во время потасовки. Между Вали Абдурагимовым и его задержанным односельчанином часто происходили ссоры, следует из опубликованного управлением МВД по Дагестану видеоролика.

Мэр Махачкалы Салман Дадаев сообщил, что сегодня с чиновниками администрации и представителями правоохранительных органов встретился с жителями поселка Тарки. Он призвал родных погибшего "не совершать необдуманных поступков, ценой которых могут стать непоправимые последствия". "Во все времена таркинцы славились сплоченным джамаатом (мусульманской общиной. - Прим. "Кавказского узла"), который принимал решения по вопросам, касающимся всей общины. Сегодня старейшины Тарки и имам поселка призывают молодых людей не усугублять конфликт, я присоединяюсь к их призыву!" - написал Дадаев на своей странице в Instagram.

На видео, которым сопровождается публикация, Дадаев, сидя в мечети, призывает собравшихся там же людей "найти в себе силы принять <...> решение и не преступить его". "Наше единство в каждом отдельном джамаате - это подчиняться решениям старших и алимов (авторитетных знатоков ислама. - Прим. "Кавказского узла")", - говорит Салман Дадаев. Он добавляет, что надеется на разрешение конфликта благодаря решению, которое должны принять алимы.

Вслед за Дадаевым выступает бородатый мужчина в тюбетейке. "Мы, все алимы поселка Тарки, навестим родителя этого парня, из-за чего (из-за которого. - Прим. "Кавказского узла") это все случилось", - говорит он. Алим добавляет, что мужчины, которые присутствуют в мечети, должны прекратить "собираться". "Решение, которое будет принято, и как оно будет выполнено, будет оглашено имамом мечети в пятницу, после джума-намаза", - объявляет алим.

Семье задержанного предпишут выселиться из поселка, сообщил сегодня "Голос Дагестана", сославшись на анонимного подписчика. "Кавказский узел" не располагает подтверждением этой информации.

К 21.29 мск 7 января эта публикация в группе издания в соцсети "ВКонтакте" собрала 91 "лайк", 102 комментария и 6,5 тысячи просмотров. У паблика более 93 тысяч подписчиков. "Старый добрый обычай", - прокомментировал информацию о решении религиозных лидеров Аль Таир. Он отметил, что прежняя практика была еще жестче - выселялся весь тейп. "Сейчас только семью, как я понял, а на остальных родных это пятно останется не как хороший знак", - заключил он.

"Жестко, но справедливо", - высказался Альберт Ганчаров. "Иначе никак.Нельзя давать пощады", - добавил Мурад Мирзоев. "Хоть в одно село приходит (проявляет. - Прим. "Кавказского узла") благоразумие", - написал Назир Рамазанов.

Однако и у сторонников таких мер они вызвали сомнения. "Решили правильно, но государство разве у нас не светское? По Конституции вроде так: религия отделена от государства", - напомнил Робин Алиханов.

Комментарии в поддержку выселения вызвали и возражения. "Очень даже верное решение, вообще с республики надо выслать!" - заявил Руслан Мамаев. "Руслан, куда выслать, можно поподробнее?!" - спросил Александр Семенов. Он также выразил удивление тем, что жители Дагестана до сих пор живут тейпами. "И тухумы тоже есть?!" - написал он. "Конечно, живут. Кто такой человек без своего тейпа, без тухума? Это бедный человек в этом мире", - ответил ему Аль Таир.

"Ссылка по-дагестански. Осталось только аналог местного ГУЛАГА сделать", - сыронизировал Миша Белый, сопроводив свой комментарий смеющимися смайликами. Ему ответила Rayana Natalia. "Нет, ну подождите смеяться. В этом, кстати, есть своя мудрость, если поразмышлять... выселением хоть как-то можно дисциплинировать, заставить родителей с детства воспитывать своих детей, и они, конечно же, будут это делать, боясь выселения <...>. А сейчас что?... Бардак такой... Никому ничего не нужно, никто ни за кого не в ответе, ни воспитания, ни культуры, ни даже элементарного уважения друг к другу нет... В Чечне, кстати, тоже такое практиковали и практикуют", - напомнила она.

Несколько лет назад власти Чечни распространили практику коллективной ответственности на родню предполагаемых участников смертельных ДТП. На фоне резонансного ДТП в Грозном пользователи соцсетей вспомнили случай с жителем Чечни Аламом Хаджаевым и изгнанием его семьи в 2016 году: после того как Хаджаев был назван виновником автоаварии с девятью жертвами, все мужчины из его рода покинули свое село. Таким же образом изгонялись и семьи предполагаемых боевиков. Изгоняя родственников боевиков, Кадыров пытался "играть в традиции", считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко. Кремль осуждает практику преследования семей боевиков только на словах, заявила глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.