Сотрудники полиции. © Фото Влада Александрова, Юга.ру

07 января 2021, 10:26

Источники озвучили подробности убийства на сходе в Дагестане

Житель поселка Тарки скончался в больнице после ножевого ранения во время схода, на котором обсуждалось убийство активиста на горе Тарки-Тау, сообщил представитель силовых структур Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале 3 января был убит 23-летний местный житель. Убитый – активист Вали Абдурагимов из поселка Тарки, который пытался "объединить жителей села против распространителей наркотиков" и заявлял о причастности бывшего силовика к незаконному обороту запрещенных веществ, сообщили пользователи соцсетей. После убийства активиста, жители рассказали о массовой драке в махачкалинском поселке Тарки.

В результате массовой драки в поселке Тарки убит один человек, сообщил источник в силовых структурах Дагестана. "В среду вечером в поселке Тарки (Махачкала) произошла массовая драка, по предварительным данным, от ножевого ранения скончался один человек", – привел сегодня ТАСС его слова.

Источник уточнил, что жители собрались на сход для того, чтобы обсудить убийство активиста на горе Тарки-Тау. "На сходе жители села обсуждали вопрос принудительного выселения из поселка местного жителя, которого погибший называл одним из основных распространителей наркотиков. Начался конфликт, произошла массовая драка, по предварительным данным, в результате один из жителей получил ножевое ранение, от которого скончался", – пояснил источник.

Пресс-служба МВД Дагестана подтвердила факт массового схода жителей в поселке Тарки. "Ситуация уточняется", – приведено в публикации сообщение ведомства.

На собрании жителей произошла потасовка с полицией. После ее разрешения, жители стали расходиться, но внезапно снова завязалась драка, в которой принимали участие около 10 жителей поселка Тарки. В результате два человека получили ножевые ранения, один из них скончался в больнице, сообщила сегодня Dagpravda.ru. Правоохранители задержали семь человек, уточнило издание.

Напомним, что по подозрению в убийстве активиста Вали Абдурагимова 5 января был арестован 28-летний житель Махачкалы, суд принял решение заключить его под стражу на 10 дней. Дело расследуется по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство", статья предусматривает до 15 лет лишения свободы), сообщил региональный Следком на своем сайте 4 января.

На 10.35 мск 7 декабря на сайтах управлений МВД и Слекома по Дагестану нет информации относительно массовой драки в поселке Тарки в Дагестане.

"Кавказский узел" также писал, что после убийства Абдурагимова, пользователи соцсетей отметили, что борьбой с наркодилерами должны заниматься правоохранители, а не активисты.

Примечание:

"Отсутствие гласности породило недоверие к итогам спецопераций в Дагестане", "Кумыкский активист Бектемир Салихов возобновил акцию протеста в Махачкале", "Кумыки призвали Васильева восстановить Таркинский район".

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