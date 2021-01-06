Пользователи соцсетей упрекнули силовиков после убийства активиста в Дагестане

06 января 2021, 12:55

Борьбой с наркодилерами должны заниматься правоохранители, а не активисты, указали некоторые пользователи соцсетей после сообщения об убийстве Вали Абдурагимова, который пытался противостоять распространению наркотиков.

Как писал "Кавказский узел", 3 января на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале был убит 23-летний местный житель. По подозрению в убийстве арестован 28-летний махачкалинец. Следователи предположили, что убийство совершено "на почве возникших ранее неприязненных отношений". Убитый - активист Вали Абдурагимов из поселка Тарки, который пытался "объединить джамаат села против распространителей наркотиков" и заявлял о причастности бывшего силовика к незаконному обороту запрещенных веществ, сообщили пользователи соцсетей.

Публикация об убийстве Вали Абдурагимова, размещенная 4 января в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны 92,9 тысячи пользователей "ВКонтакте", набрала к 12.55 мск 6 января более 32 тысяч просмотров. Под ней опубликовано несколько десятков комментариев. Авторы многих из них эмоционально выразили возмущение убийством и соболезнования родным Абдурагимова.

Несколько пользователей обратили внимание, что борьбой с распространением наркотиков должны заниматься не активисты, а правоохранители. "Работу который сделал этот убитый почти в одиночку, должны делать полицейские", - написал, в частности, пользователь с ником Мухаммад Чіарабураев.

"Парни гибнут, выполняя работу [силовиков]", - указал и Магамед Магамедов. "Где полиция, чья работа ловить преступников?" – задался вопросом пользователь с ником Света Света.

Схожие мнения высказали и пользователи Instagram под сообщением о смерти Абдурагимова, размещенным в паблике makhachkala.chp, на который подписаны 184 тысячи пользователей.

"Чтобы такого не было, нужно полиции бороться с распространителями наркотиков, а не бегать по городу и ловить людей без масок", - написал, в частности, vbvb_234_sqeerg. "Разве это работа не правохранителей - с наркодилерами воевать? Просто нет слов", - указал пользователь sapiulaeva.

Всего под публикацией, размещенной 5 января, опубликовано к 12.55 мск 6 января 128 комментариев. Авторы многих из них в резких выражениях раскритиковали распространителей наркотиков. "Всю молодёжь угробили своими наркотиками ... гады... счастья не принесут такие деньги им... ещё и молодого парня порядочного убили... который был против беззакония", - посетовал, в частности, _accauntant. "Наркодиллеров надо сажать пожизненно, иного пути нет их благоразумить", - написал ma_gomed577.

Представители МВД по Дагестану, по состоянию на 12.55 мск, не приняли участия в обсуждении.

Напомним, дело об убийстве на горе Тарки-Тау расследует Следственный комитет по ч. 1 ст. 105 УК РФ, которая предусматривает от шести до 15 лет лишения свободы.