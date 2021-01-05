05 января 2021, 21:19

Житель Махачкалы арестован по делу об убийстве на горе Тарки-Тау

Суд принял решение арестовать на десять дней махачкалинца, подозреваемого в убийстве жителя поселка Тарки, сообщили в управлении Следственного комитета по Дагестану.

Как писал "Кавказский узел", утром 3 января на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале был убит 23-летний местный житель. По подозрению в убийстве был задержан 28-летний житель Махачкалы, сообщили следователи, не уточнив, что стало мотивом преступления. Убитый - активист из поселка Тарки, боровшийся с наркораспространителями, заявили пользователи соцсетей.

Советский районный суд сегодня принял решение об аресте 28-летнего жителя Махачкалы, подозреваемого в убийстве жителя поселка Тарки, сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета.

"По предварительным данным, убийство совершено на почве возникших ранее неприязненных отношений. Подозреваемый арестован на 10 суток - до предъявления обвинения. После этого арест может быть автоматически продлен на два месяца", - цитирует представителя ведомства "Молодежь Дагестана".

Следователи возбудили уголовное дело части 1 статьи 105 УК России (убийство), сообщил региональный Следком на своем сайте 4 января.

Примечание:

"Кумыкский активист Бектемир Салихов возобновил акцию протеста в Махачкале", "Отсутствие гласности породило недоверие к итогам спецопераций в Дагестане", "Кумыки призвали Васильева восстановить Таркинский район".

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