07 января 2021, 00:55
Жители Тарки сообщили о массовой драке после убийства активиста
Сход с требованием выселить предполагаемого распространителя наркотиков, из-за которого ранее был убит активист Вали Абдурагимов, обернулся массовой дракой в махачкалинском поселке Тарки. В соцсетях есть сообщения о жертвах и раненых, официально эта информация не подтверждена.
Как писал "Кавказский узел", 3 января на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале был убит 23-летний местный житель. По подозрению в убийстве арестовали 28-летнего махачкалинца. Следователи предположили, что убийство совершено "на почве возникших ранее неприязненных отношений". Убитый – активист Вали Абдурагимов из поселка Тарки, который пытался "объединить джамаат села против распространителей наркотиков" и заявлял о причастности бывшего силовика к незаконному обороту запрещенных веществ, сообщили пользователи соцсетей. Борьбой с наркодилерами должны заниматься правоохранители, а не активисты, указали некоторые из них.
Дело об убийстве на горе Тарки-Тау расследует Следственный комитет по части 1 статьи 105 УК РФ, которая предусматривает от шести до 15 лет лишения свободы.
В поселке Тарки 6 января собрались люди, чтобы принять решения выселить семью предполагаемого распространителя наркотиков, сообщил анонимный Telegram-канал RONlN. В это время появилась информация, что его привезли домой, после чего "туда рванули 15 человек и там началась драка". Двоюродный брат предполагаемого распространителя наркотиков напал с ножом на одного из пришедших и нанес ранение, которое оказалось смертельным. После этого напавшего и предполагаемого распространителя наркотиков на полицейских машинах вывезли, а "таркинцы начали перекрывать дорогу всем [...] машинам и шмонать их, но не смогли найти убийцу", - говорится в сообщении. На 8 января намечен сход села, "где примут решение выселить весь тухум (семейную общину. - Прим. "Кавказского узла")".
В сообществе "Голос Дагестана" говорится о трех убитых среди участников конфликта, а также раненых. Отметим, что эта информация еще не подтверждена. "Ждём, когда назовут имена умерших парней и раненных не выехать не заехать, никого не пускают", - говорится в сообщении на странице сообщества в соцсети "ВКонтакте". Там же размещено видео, на котором видно скопление машин. Человек в форме, за которым стоит полицейская машина, говорит в громкоговоритель: "Разворачивайтесь". По данным на 0.30 мск 7 января видео посмотрели 4546 раз.
Массовая драка в Тарки была связана с недавним убийством местного антинаркотического активиста Вали Абдурагимова, со ссылкой на источник написал анонимный Telegram-канал "Что там у дагестанцев?". "Убитым оказался боец смешанных единоборств Керим Хайрулаев. По подозрению в убийстве задержан 16-летний парень. Убийство случилось в районе поселкового медресе", - говорится в сообщении. Позднее Telegram-канал информировал, что "толпа в Тарки разошлась, обстановка тихая".
Полиция доставила в отдел нескольких участников инцидента, сообщил в своем Telegram-канале дагестанский еженедельник "Черновик".
"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность информации, распространенной в соцсетях.
Комментариев относительно ситуации в Тарки на сайте и странице в Instagram МВД по Дагестану на 0.30 мск 7 января нет.