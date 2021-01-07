Скриншот кадра из видео в сообществе life.dagestan в соцсети Instagram. https://www.instagram.com/p/CJt5K6nqrSa/

07 января 2021, 00:55

Жители Тарки сообщили о массовой драке после убийства активиста

Сход с требованием выселить предполагаемого распространителя наркотиков, из-за которого ранее был убит активист Вали Абдурагимов, обернулся массовой дракой в махачкалинском поселке Тарки. В соцсетях есть сообщения о жертвах и раненых, официально эта информация не подтверждена.

Как писал "Кавказский узел", 3 января на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале был убит 23-летний местный житель. По подозрению в убийстве арестовали 28-летнего махачкалинца. Следователи предположили, что убийство совершено "на почве возникших ранее неприязненных отношений". Убитый – активист Вали Абдурагимов из поселка Тарки, который пытался "объединить джамаат села против распространителей наркотиков" и заявлял о причастности бывшего силовика к незаконному обороту запрещенных веществ, сообщили пользователи соцсетей. Борьбой с наркодилерами должны заниматься правоохранители, а не активисты, указали некоторые из них.

Дело об убийстве на горе Тарки-Тау расследует Следственный комитет по части 1 статьи 105 УК РФ, которая предусматривает от шести до 15 лет лишения свободы.

В поселке Тарки 6 января собрались люди, чтобы принять решения выселить семью предполагаемого распространителя наркотиков, сообщил анонимный Telegram-канал RONlN. В это время появилась информация, что его привезли домой, после чего "туда рванули 15 человек и там началась драка". Двоюродный брат предполагаемого распространителя наркотиков напал с ножом на одного из пришедших и нанес ранение, которое оказалось смертельным. После этого напавшего и предполагаемого распространителя наркотиков на полицейских машинах вывезли, а "таркинцы начали перекрывать дорогу всем [...] машинам и шмонать их, но не смогли найти убийцу", - говорится в сообщении.  На  8 января намечен сход села, "где примут решение выселить весь тухум (семейную общину. -  Прим. "Кавказского узла")".

В сообществе "Голос Дагестана" говорится о трех убитых среди участников конфликта, а также раненых. Отметим, что эта информация еще не подтверждена.  "Ждём, когда назовут имена умерших парней и раненных не выехать не заехать, никого не пускают", - говорится в сообщении на странице сообщества в соцсети "ВКонтакте". Там же размещено видео, на котором видно скопление машин. Человек в форме, за которым стоит полицейская машина, говорит в громкоговоритель: "Разворачивайтесь". По данным на 0.30 мск 7 января видео посмотрели 4546 раз.

Массовая драка в Тарки была связана с недавним убийством местного антинаркотического активиста Вали Абдурагимова, со ссылкой на источник написал анонимный Telegram-канал "Что там у дагестанцев?".  "Убитым оказался боец смешанных единоборств Керим Хайрулаев. По подозрению в убийстве задержан 16-летний парень. Убийство случилось в районе поселкового медресе", - говорится в сообщении. Позднее Telegram-канал информировал, что "толпа в Тарки разошлась, обстановка тихая".

Полиция доставила в отдел нескольких участников инцидента, сообщил в своем Telegram-канале дагестанский еженедельник "Черновик".

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность информации, распространенной в соцсетях.

Комментариев относительно ситуации в Тарки на сайте и странице в Instagram МВД по Дагестану на 0.30 мск 7 января нет.

Примечание:

"Пользователи Instagram усомнились в версии МВД убийства в Каспийске", "Отсутствие гласности породило недоверие к итогам спецопераций в Дагестане", "Начальник подразделения МВД Дагестана заподозрен в злоупотреблении и фальсификации".

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