Жители Тарки сообщили о массовой драке после убийства активиста

07 января 2021, 00:55

Сход с требованием выселить предполагаемого распространителя наркотиков, из-за которого ранее был убит активист Вали Абдурагимов, обернулся массовой дракой в махачкалинском поселке Тарки. В соцсетях есть сообщения о жертвах и раненых, официально эта информация не подтверждена.

Как писал "Кавказский узел", 3 января на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале был убит 23-летний местный житель. По подозрению в убийстве арестовали 28-летнего махачкалинца. Следователи предположили, что убийство совершено "на почве возникших ранее неприязненных отношений". Убитый – активист Вали Абдурагимов из поселка Тарки, который пытался "объединить джамаат села против распространителей наркотиков" и заявлял о причастности бывшего силовика к незаконному обороту запрещенных веществ, сообщили пользователи соцсетей. Борьбой с наркодилерами должны заниматься правоохранители, а не активисты, указали некоторые из них.