Подозреваемый в убийстве дагестанского активиста озвучил причины конфликта

07 января 2021, 13:04

Между Вали Абдурагимовым и его задержанным односельчанином часто происходили ссоры, последний конфликт закончился стрельбой, следует из опубликованного управлением МВД по Дагестану видеоролика.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 января на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале был убит 23-летний местный житель. Убитый – активист Вали Абдурагимов, который пытался "объединить джамаат села против распространителей наркотиков" и заявлял о причастности бывшего силовика к незаконному обороту запрещенных веществ, сообщили пользователи соцсетей. Сегодня источник в силовых структурах сообщил об убийстве жителя села Тарки во время схода, на котором обсуждалось убийство активиста.

3 января поступило сообщение о том, что в поселке Тарки между двумя молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого один из них скончался после ранения из огнестрельного оружия. В полицию обратился подозреваемый, который рассказал об обстоятельствах произошедшего, следует из сообщения, размещенного сегодня на странице управления МВД по Дагестану в Instagram. Отметим, что имя убитого не называется, однако время и обстоятельства соответствуют данным об убийстве Абдурагимова.

Конфликт произошел на территории неработающего лагеря, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", отметило ведомство.

Часть 1 статьи 105 УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Запись на странице сопровождается видеороликом. На его кадрах показано, как полицейский открывает дверь камеры, из которой выходит задержанный. После чего молодой человек уже показан сидящим за столом. Отвечая на вопрос, он пояснил, что ранее уже судим по статье 162 УК РФ.

"За день до того, как произошло происшествие, мы поругались хорошо с этим человеком. Но до этого у нас были инциденты, постоянно, когда мы виделись, постоянно неприятный у нас разговор бывал", – пояснил задержанный.

Статья 162 УК РФ "Разбой", предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"Он головой ударил меня, я побежал в машину, взял оружие и один раз в землю выстрелил. Хотел, чтобы он остановился, успокоился. Но на меня побежал, толкнул, а я, падая, непроизвольно выстрел произвел. Упал, встал, смотрю, а он уже на полу лежал", – рассказал задержанный.

По его словам, оба участника конфликта проживали в поселке Тарки, убитого он знал с детства. Оружие принадлежало покойному брату, после смерти которого оно осталось в доме. Выстрел был произведен из винчестера, пояснил подозреваемый.

Ролик завершается кадрами, на которых показано, как задержанного полицейские снова препровождают в камеру.

К 12.45 мск публикация набрала 51,8 тысячи просмотров и 379 комментариев. Часть их авторов потребовала уточнить контекст происшествия. "А почему вы не пишите, что убитый был активистом и боролся с распространением в родном селе наркоты?" – задался вопросом пользователь in__black_. "А что, не из-за возмущения народа наркоторговцами села Тарки этот инцидент произошел?" – спросил также пользователь ibra_gas.

Еще одна часть пользователей усомнилась в случайности выстрела. "Как хорошо подготовил свою речь. Непроизвольно выстрелил… А побежал, взял оружие зачем, если не хотел стрелять", – написал пользователь uma9785871. "Катались с винчестером в машине. Адвокат-красавчик, сочинил ему речь", – считает kuliev_ruslan001.

"Кавказский узел" писал, что по подозрению в убийстве активиста Вали Абдурагимова 5 января был арестован 28-летний житель Махачкалы, суд принял решение заключить его под стражу на 10 дней. Дело расследуется по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство", статья предусматривает до 15 лет лишения свободы), сообщил региональный Следком на своем сайте 4 января.

Напомним, что жители села Тарки рассказали о массовой драке 6 января во время схода, на котором обсуждалось убийство активиста Вали Абдурагимова. В результате драки был убит один человек, сообщил сегодня источник в силовых структурах Дагестана.

Следователи рапортовали о возбуждении уголовного дела. "В результате массовой драки в поселке Тарки погиб уроженец Махачкалы Хайруллаев Керим, 1985 года рождения. Следственными органами Следственного комитета России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступлений, предусмотренных в части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", – привел сегодня ТАСС слова сотрудника ведомства.