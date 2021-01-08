Мечеть в поселке Тарки. Стоп-кадр видео на странице мэра Махачкалы Салмана Даддаева: https://www.instagram.com/p/CJvo_A3oFKz/

08 января 2021, 19:56

Алимы постановили выселить родню подозреваемого из поселка Тарки

Имам мечети в Тарки озвучил анонсированное мэром Махачкалы решение местных алимов о выселении семьи подозреваемого в убийстве. Реанимация общинных традиций вызвала как восторг, так и критику со стороны интернет-пользователей.

Как писал "Кавказский узел", 3 января на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале был убит 23-летний местный житель. Убитый – активист Вали Абдурагимов, который пытался "объединить джамаат села против распространителей наркотиков" и заявлял о причастности бывшего силовика к незаконному обороту запрещенных веществ, сообщили пользователи соцсетей. 6 января в махачкалинском поселке Тарки во время схода, на котором обсуждалось убийство активиста Вали Абдурагимова, произошла массовая драка, в которой был убит уроженец Махачкалы Керим Хайруллаев. По подозрению в этих убийствах задержаны два местных жителя.

7 января мэр Махачкалы, чиновники и силовики встретились в таркинской мечети с жителями поселка. Мэр возложил решение проблемы на местных алимов и призвал выполнить то, что они постановят. Религиозные лидеры сообщили, что имам объявит решение после пятничной молитвы. Однако уже в четверг, 7 января источник сообщил, что семье подозреваемого в убийстве Абдурагимова предпишут выселиться из поселка. Пользователи соцсети поспорили, приемлемы ли такие методы в современном обществе.

Имам поселка Тарки объявил о решении выселить близких родственников человека, которого в поселке считают виновником конфликта, сообщил сегодня "Черновик".

Скриншот публикации о решении алимов выселить семью из поселка Тарки, https://www.instagram.com/p/CJx_scCjoDX/Решение алимов (хукм) было озвучено в центральной мечети поселка Тарки. Имам подчеркнул, что это прецедентное решение, и в дальнейшем обсуждения таких инцидентов не будет - виновных сразу обяжут выселяться, сообщается в Instagram-паблике "Молодежь Тарки-Тау". На странице Салмана Дадаева в Instagram, по состоянию на 19.30 мск 8 января, информации о решении алимов не появилось.

Авторы Telegram-канала "Совесть Дагестана" указали на сомнительность принятого решения. "Есть ли для этого какие-то законные основания и что будет, если эти самые родственники откажутся покинуть свои дома? Какие будут приняты меры, если люди откажутся покидать свои дома, и какими силовыми методами могут воспользоваться правоохранительные органы или жители поселка, если у них в самом деле не окажется законных оснований для выселения семьи (семей)? Просто интересно. Пост совсем не в поддержку виновных, а о ситуации, которая сложилась вокруг этого инцидента", - говорится в сегодняшней публикации на канале.

Однако большинство комментаторов в сообществе "Молодежь Тарки-Тау" поддержала наказание родственников подозреваемого. "Урок для всех, несмотря [на] их фамилию, возраст, тухум (происхождение и родственные связи. - Прим. "Кавказского узла"), должности, авторитет, род деятельности. Джамаат всегда сила, мощь, единое целое, братство, которое не сломают чиновники, начальники, депутаты, спортсмены, лже-мужчины", - заявил 2015zairatarki.

Скриншот публикации о решении алимов выселить семью из поселка Тарки, https://t.me/sovestdagestana/19221"Все бы села так сплоченно боролись против зла!" - написал пользователь irama_amari. "Всем урок и пример", - заявил dsanchoi. "Вот это я понимаю! Красавчики!" - восхитился решением о выселении oscar_furnitura. "Это как минимум (минимальное. - Прим. "Кавказского узла") наказание", - заключил piter_05. "Правильно", - поддержал fozzedd.

"Уважаемые родители! Займитесь воспитанием своих детей, контролируйте их дела, ведь они многого не понимают. Эти погибшие братья открыли всем глаза, а теперь общество должно сделать следующий шаг. Сохраним будущее наших потомков вместе!" - призвал luchniki_tarkitau.

Из авторов 20 комментариев, которые появились под публикацией за пять часов, только один высказался против принятого алимами решения. "Семья при чем?! А вы, комментаторы, мерзкие лицемеры все!" - написал slsosnseslsys. Пользователю возразил nur_ask__. "С чего вдруг? Его семья, и мать в том числе, поддерживали его! Если б родители поискали бы все на корню, когда все скрылось, ничего не было бы этого", - заявил он.

Публикация в "Черновике" собрала больше критических мнений. "Выселением этой семьи <...> как будто кость кинули таркинцам, в надежде, что на этом все успокоится. Боятся и не хотят народных волнений. Понятно, что борьба с наркоторговлей - это не функция общественников, но в первых рядах поселковых активистов должен был быть имам таркинской мечети, а не 23-летний парень", - указал Lawyer Black.

"А где эти названные инстанции (правоохранители и старейшины. - Прим. "Кавказского узла") были до совершения преступлений? Где была официальная власть? <...> Таркинцы не первый раз демонстрируют их импотентность, действуя общинными правилами. А присутствие представителей власти и правопорядка на этой сходке доказывает отсутствие у нас государственных законов", - заявил Ne armyanskoe Radio.

Примечание:

"Ногайцы призвали Васильева решить вопрос с землями отгонного животноводства", "Власти Дагестана выделили 452 миллионов на переселение лакцев", "В Дагестане Совет старейшин кумыкского народа призвал чиновников отдать земли отгонного животноводства муниципалитетам".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

08 января 2021, 22:22

08 января 2021, 22:13

08 января 2021, 21:15

08 января 2021, 20:30

08 января 2021, 18:30

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи