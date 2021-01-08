Алимы постановили выселить родню подозреваемого из поселка Тарки

08 января 2021, 19:56

Имам мечети в Тарки озвучил анонсированное мэром Махачкалы решение местных алимов о выселении семьи подозреваемого в убийстве. Реанимация общинных традиций вызвала как восторг, так и критику со стороны интернет-пользователей.

Как писал "Кавказский узел", 3 января на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале был убит 23-летний местный житель. Убитый – активист Вали Абдурагимов, который пытался "объединить джамаат села против распространителей наркотиков" и заявлял о причастности бывшего силовика к незаконному обороту запрещенных веществ, сообщили пользователи соцсетей. 6 января в махачкалинском поселке Тарки во время схода, на котором обсуждалось убийство активиста Вали Абдурагимова, произошла массовая драка, в которой был убит уроженец Махачкалы Керим Хайруллаев. По подозрению в этих убийствах задержаны два местных жителя.

7 января мэр Махачкалы, чиновники и силовики встретились в таркинской мечети с жителями поселка. Мэр возложил решение проблемы на местных алимов и призвал выполнить то, что они постановят. Религиозные лидеры сообщили, что имам объявит решение после пятничной молитвы. Однако уже в четверг, 7 января источник сообщил, что семье подозреваемого в убийстве Абдурагимова предпишут выселиться из поселка. Пользователи соцсети поспорили, приемлемы ли такие методы в современном обществе.

Имам поселка Тарки объявил о решении выселить близких родственников человека, которого в поселке считают виновником конфликта, сообщил сегодня "Черновик".

Решение алимов (хукм) было озвучено в центральной мечети поселка Тарки. Имам подчеркнул, что это прецедентное решение, и в дальнейшем обсуждения таких инцидентов не будет - виновных сразу обяжут выселяться, сообщается в Instagram-паблике "Молодежь Тарки-Тау". На странице Салмана Дадаева в Instagram, по состоянию на 19.30 мск 8 января, информации о решении алимов не появилось.

Авторы Telegram-канала "Совесть Дагестана" указали на сомнительность принятого решения. "Есть ли для этого какие-то законные основания и что будет, если эти самые родственники откажутся покинуть свои дома? Какие будут приняты меры, если люди откажутся покидать свои дома, и какими силовыми методами могут воспользоваться правоохранительные органы или жители поселка, если у них в самом деле не окажется законных оснований для выселения семьи (семей)? Просто интересно. Пост совсем не в поддержку виновных, а о ситуации, которая сложилась вокруг этого инцидента", - говорится в сегодняшней публикации на канале.

Однако большинство комментаторов в сообществе "Молодежь Тарки-Тау" поддержала наказание родственников подозреваемого. "Урок для всех, несмотря [на] их фамилию, возраст, тухум (происхождение и родственные связи. - Прим. "Кавказского узла"), должности, авторитет, род деятельности. Джамаат всегда сила, мощь, единое целое, братство, которое не сломают чиновники, начальники, депутаты, спортсмены, лже-мужчины", - заявил 2015zairatarki.

"Все бы села так сплоченно боролись против зла!" - написал пользователь irama_amari. "Всем урок и пример", - заявил dsanchoi. "Вот это я понимаю! Красавчики!" - восхитился решением о выселении oscar_furnitura. "Это как минимум (минимальное. - Прим. "Кавказского узла") наказание", - заключил piter_05. "Правильно", - поддержал fozzedd.

"Уважаемые родители! Займитесь воспитанием своих детей, контролируйте их дела, ведь они многого не понимают. Эти погибшие братья открыли всем глаза, а теперь общество должно сделать следующий шаг. Сохраним будущее наших потомков вместе!" - призвал luchniki_tarkitau.

Из авторов 20 комментариев, которые появились под публикацией за пять часов, только один высказался против принятого алимами решения. "Семья при чем?! А вы, комментаторы, мерзкие лицемеры все!" - написал slsosnseslsys. Пользователю возразил nur_ask__. "С чего вдруг? Его семья, и мать в том числе, поддерживали его! Если б родители поискали бы все на корню, когда все скрылось, ничего не было бы этого", - заявил он.

Публикация в "Черновике" собрала больше критических мнений. "Выселением этой семьи <...> как будто кость кинули таркинцам, в надежде, что на этом все успокоится. Боятся и не хотят народных волнений. Понятно, что борьба с наркоторговлей - это не функция общественников, но в первых рядах поселковых активистов должен был быть имам таркинской мечети, а не 23-летний парень", - указал Lawyer Black.

"А где эти названные инстанции (правоохранители и старейшины. - Прим. "Кавказского узла") были до совершения преступлений? Где была официальная власть? <...> Таркинцы не первый раз демонстрируют их импотентность, действуя общинными правилами. А присутствие представителей власти и правопорядка на этой сходке доказывает отсутствие у нас государственных законов", - заявил Ne armyanskoe Radio.