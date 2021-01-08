Задержан подозреваемый по делу об убийстве на сходе в поселке Тарки

08 января 2021, 10:03

19-летний местный житель задержан по подозрению в убийстве бойца смешанных единоборств Керима Хайруллаева во время массовой драки на сходе в махачкалинском поселке Тарки, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 6 января в махачкалинском поселке Тарки во время схода, на котором обсуждалось убийство активиста Вали Абдурагимова, произошла массовая драка, в которой был убит уроженец Махачкалы Керим Хайруллаев. Следователи возбудили дело по статье об убийстве.

Участники схода обсуждали убийство активиста Вали Абдурагимова, застреленного 3 января на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале. Абдурагимов, согласно сообщениям в соцсетях, пытался "объединить джамаат села против распространителей наркотиков". Подозреваемый в его убийстве сам обратился в полицию и рассказал об обстоятельствах конфликта и ссорах, которые ему предшествовали, сообщило МВД.

По подозрению в убийстве бойца смешанных единоборств Керима Хайруллаева задержан 19-летний житель махачкалинского поселка Тарки, рассказал сотрудник пресс-службы республиканского управления СКР.

По данным следователей, Керим Хайруллаев получил смертельное ножевое ранение, сообщило вечером 7 января "АиФ Дагестан".

"Смерть [подозреваемый] причинил в ходе возникших личных неприязненных отношений", - процитировал в тот же день сотрудника СКР "Черновик".

В драке, по данным правоохранителей, участвовали 10 человек, Керим Хайрулаев был ранен и умер в больнице. Полиция задержала семерых участников конфликта, сообщило издание.

Керим Хайруллаев занимался единоборствами, но не был бойцом ММА, пояснил президент региональной Федерации смешанного боевого единоборства Шамиль Алибатыров. "Он был очень хорошим парнем, как и многие дагестанцы, тренировался для себя, занимался единоборствами. Но бойцом ММА, как пишут некоторые СМИ, он не являлся", - привел 7 января его слова ТАСС.

Часть 1 статьи 105 УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы. МВД по Дагестану и республиканское управление СКР, по состоянию на 09.20 мск 8 января, не сообщили на своих сайтах о задержаниях подозреваемого в убийстве и других участников драки в Тарки.