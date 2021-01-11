Кавказоведы назвали беспрецедентным для Дагестана решение алимов по конфликту в Тарки

11 января 2021, 17:49

До инцидента в Тарки случаи выселения родни подозреваемых в преступлениях происходили в Дагестане только под давлением потерпевших, но не по решению местной общины, указали главред "Дербента" Милрад Фатуллаев и кавказовед Ахмет Ярлыкапов.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 января на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале был убит 23-летний местный житель Вали Абдурагимов, который выступал против распространителей̆ наркотиков. По сообщениям пользователей соцсетей, к незаконному обороту запрещенных веществ был причастен бывший силовик. 6 января в махачкалинском поселке Тарки во время схода, на котором обсуждалось убийство активиста Абдурагимова, произошла массовая драка, в которой был убит уроженец Махачкалы Керим Хайруллаев. По подозрению в этих убийствах задержаны два местных жителя. 8 января местные алимы решили выселить семью подозреваемого в убийстве.

Накануне, 7 января, выполнить решение алимов, каким бы оно ни было, призвал мэр Махачкалы Салман Дадаев, который вместе с чиновниками и силовиками встретился с жителями поселка в таркинской мечети. Жители поселка Ленинкент после вынесения алимами решения записали видеообращение со словами соболезнования родным погибших в Тарки Вали Абдурагимова и Керима Хайруллаева и заявили о необходимости бороться с наркоторговцами. Реанимация общинных традиций вызвала как восторг, так и критику со стороны интернет-пользователей.

Решение таркинских алимов нетипично для современного Дагестана

В целом выселение преступников в Дагестане широко не практикуется, указал старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности, сотрудник МГИМО МИД России Ахмет Ярлыкапов. Он подчеркнул, что эта практика противоречит российским законам. "Это такое джамаатское, общинное дело", - сказал Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

Известные в последние годы случаи выселения семей провинившихся связаны с решением узкого круга родственников жертвы и являются самосудом, указал главный редактор информагентства "Дербент" Милрад Фатуллаев.

"Случаи выселения в новейшей истории Дагестана известны. Все они связаны с преступлением против несовершеннолетних девочек. В Акушинском районе родственники совершили самосуд над мужчиной, которого обвинили в изнасиловании и убийстве девочки. Его дом сожгли, место посыпали солью, чтобы там уже больше ничего не выросло. Под их давлением ближайшим родственникам пришлось покинуть село и переехать. После смерти девочки, находившейся в детском лагере в Буйнакском районе, не было проведено должного расследования, и в итоге над предполагаемым преступником был совершен самосуд - его сожгли на площади в городе. Тогда его родственников тоже выселили. Но все эти решения применялись в узком круге лиц, это решали близкие родственники жертвы. А случаи, чтобы собрался сход, который бы принял решение кого-то выселить, малоизвестны. Люди могут собраться и потребовать от правоохранительных органов и властей призвать к ответу виновного в каком-либо серьезном преступлении", - указал Фатуллаев.

Он считает, что убийства в поселке Тарки связаны с противостоянием между активистами и наркоторговцами. "Правоохранительные органы на протяжении долгих лет не вмешивались в ситуацию с наркоторговлей в местности, и сейчас ситуация должна серьезно измениться. Но для этого необходимо вмешательство спецслужб и политического руководства республики, так как там уже сложилась целая система наркопреступности", - предположил Милрад Фатуллаев.

Выселение родных подозреваемого вошло в противоречие с дореволюционной практикой

До революции 1917 года в Дагестане практиковалось выселение преступников из села, но даже тогда такие меры не применялись к их родным, указал доктор исторических наук, этнограф Руслан Сефербеков. "Обычно такое наказание применялось к тем, кто совершал проступки, выходившим за рамки адата (норм обычного права у мусульманских народов. - Прим. "Кавказского узла"). В основном выселяли тех, кто совершал убийство. Но, как правило, такая мера была применима только к отдельно взятому человеку. Выселить могли убийцу, но не его семью", - сказал историк корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, человека могли изгнать из населенного пункта как временно, так и навсегда. "По адату, выселяли убийцу на определенное время или навсегда. Это зависело от конкретного случая. Если, к примеру, убийство было совершено непреднамеренно, то виновный спустя какое-то время мог вернуться в родное село. Решение принимала местная мусульманская община, сельский сход или совет старейшин. При этом учитывались местные адаты села, вольного общества или феодального общества", - пояснил он.

За исполнение принятого решения следили специальные исполнители. "Как правило, человек, которого было решено выселить, не мог ослушаться. Они не возмущались и не возражали. Провинившегося старались выселить подальше от семьи убитого. К примеру, из Цудахара могли выселить в Ахты, из аварских обществ в Южный Дагестан. Уже после этого, по истечении какого-то времени, инициировали обряд примирения семьи убитого с преступником. К семье убитого ходили старики, которые просили прощения и старались материально возместить пролитую кровь. К тому же, это поощрялось шариатом. Духовенство рекомендовало идти на примирение, так как это является богоугодным делом", - указал Руслан Сефербеков.