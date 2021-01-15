Меликов раскритиковал решение о выселении из Тарки семьи подозреваемого

15 января 2021, 05:59

Врио главы Дагестана Сергей Меликов в связи с выселением из махачкалинского поселка Тарки родных Уллубия Амирова, задержанного по подозрению в хранении наркотиков после резонансного убийства, потребовал уважать закон и сравнил ситуацию с событиями 1944 года, когда была проведена операция по депортации чеченцев и ингушей. Мэр Махачкалы Салман Дадаев после этого объявил, что семья добровольно уехала на время.

Как информировал "Кавказский узел", 3 января на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале был убит 23-летний местный житель Вали Абдурагимов, который выступал против распространителей наркотиков. Пользователи соцсетей утверждают, что к незаконному обороту запрещенных веществ был причастен бывший силовик. 6 января в поселке Тарки во время схода, на котором обсуждалось убийство Абдурагимова, произошла массовая драка, в которой был убит уроженец Махачкалы Керим Хайруллаев. По подозрению в этих убийствах были задержаны два местных жителя. 8 января местные алимы решили выселить семью подозреваемого в преступлении. Кавказоведы назвали это решение беспрецедентным. 9 января житель Тарки Уллубий Амиров был задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков в особо крупном размере (статья 228 УК РФ), а затем по решению суда заключен под стражу. 13 января стало известно, что отец, мать и родной брат Амирова выехали из Тарки.

7 января выполнить решение алимов, каким бы оно ни было, призвал мэр Махачкалы Салман Дадаев, который вместе с чиновниками и силовиками встретился с жителями поселка в таркинской мечети. Жители поселка Ленинкент после вынесения алимами решения записали видеообращение со словами соболезнования родным погибших в Тарки Вали Абдурагимова и Керима Хайруллаева и заявили о необходимости бороться с наркоторговцами. Реанимация общинных традиций вызвала как восторг, так и критику со стороны интернет-пользователей.

14 января на внеочередном заседании антинаркотической комиссии врио главы Дагестана Сергей Меликов подверг критике ситуацию с выселением семьи подозреваемого из Тарки.

"Что значит прибегнуть к выселению этой семьи? У нас что, сейчас 44-й год идет? Прибегнуть к выселению этой семьи... И самое интересное, что это потом поддерживают все правозащитники. Определяю - правозащитники! Они потом все говорят, да, ату его, ату, давайте прибегнем к выселению этой семьи <...> Это как так? Мы в какой стране живём? Мы живем в Российской Федерации, где существуют законы Российской Федерации. Коллеги, может быть, при всем уважении ко всем каким-то традициям, менталитету, мы все-таки научимся уважать закон, прежде всего?" - сказал Меликов на видео, опубликованном в аккаунте газеты "Новое дело" в Twitter.

Напомним, 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой с территории Чечено-Ингушской АССР почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были выселены в Казахстан и Среднюю Азию. По разным оценкам, в пути следования погибли 10 тысяч человек, в первые годы после выселения - 100 тысяч. Подробности этих событий приведены в справке "Депортация чеченцев и ингушей" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Меликов выразил соболезнования семьям погибших. При этом он назвал недопустимым ущемление прав родственников подозреваемого. "Везде фигурирует требование о выселении. Следом у нас будет объявление о кровной мести? Давайте мы будем жить по законам", - призвал он.

После этого мэр Махачкалы Салман Дадаев заявил, что решение духовенства и актива Тарки о выселении семьи подозреваемого не было категоричным, а родственникам "было предложено на определенный период покинуть пределы поселка, пока ситуация не уляжется, они отнеслись с пониманием и добровольно уехали на время".

Формулировка "принудительное выселение" неприемлема и не соответствует закону, указал прокурор Дагестана Алексей Ежов. "Всем действиям, которые будут направлены на силовое решение вопроса, будет даваться соответствующая юридическая оценка. Что касается призывов отдельных блогеров к преступлениям, массовым беспорядкам и иным противоправным действиям, то законом предусмотрена ответственность. Мы проверяем в этой части информацию по поселку Тарки, и всем будет дана соответствующая оценка", - сказал он.

По словам главы МВД республики Абдурашида Магомедова, в полицию не поступали сообщения о ситуации в Тарки, но после случившегося работа по борьбе с наркопреступлениями была ускорена. "По произошедшим в Тарки событиям мы сделали соответствующие выводы, мы уже работали по этой группе, и после трагических событий нам пришлось ускориться. В настоящее время три человека задержаны, по остальным проводится работа. Кроме того, что касается героизации некоторых людей, которые якобы занимались борьбой с наркотиками в Тарках, органы внутренних дел не получали оттуда сообщений о складывающейся там ситуации, чтобы мы могли реагировать", - приводятся слова Магомедова, как и слова Меликова, Дадаева и Ежова, в сообщении от 14 января на сайте главы Республики Дагестан.