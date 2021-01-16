Выступление Меликова в связи с выселением семьи в поселке Тарки вызвало критику пользователей соцсети

16 января 2021, 00:56

Люди начинают сами решать проблемы, когда закон и правоохранители бездействуют, заявили пользователи Instagram в ответ на выступление врио главы Дагестана Сергей Меликов в связи с выселением из махачкалинского поселка Тарки родных Уллубия Амирова, подозреваемого в распространении наркотиков. При этом некоторые пользователи соцсети указали, что родные не должны нести ответственность за поступки своих близких.

Как писал "Кавказский узел", 8 января местные алимы решили выселить из махачкалинского поселка Тарки родных Уллубия Амирова, задержанного по подозрению в хранении наркотиков после резонансного убийства. Кавказоведы назвали это решение беспрецедентным. 13 января стало известно, что семья выехала из Тарки. Врио главы Дагестана Сергей Меликов в связи с выселением семьи потребовал уважать закон и сравнил ситуацию с событиями 1944 года, когда была проведена операция по депортации чеченцев и ингушей. Мэр Махачкалы Салман Дадаев после этого объявил, что семья добровольно уехала на время.

3 января на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале был убит 23-летний местный житель Вали Абдурагимов, который выступал против распространителей наркотиков. Пользователи соцсетей утверждают, что к незаконному обороту запрещенных веществ был причастен бывший силовик. 6 января в поселке Тарки во время схода, на котором обсуждалось убийство Абдурагимова, произошла массовая драка, в которой был убит уроженец Махачкалы Керим Хайруллаев. По подозрению в этих убийствах были задержаны два местных жителя. 9 января житель Тарки Уллубий Амиров был задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков в особо крупном размере (статья 228 УК РФ), а затем по решению суда заключен под стражу. Жители поселка Ленинкент после вынесения алимами решения записали видеообращение со словами соболезнования родным погибших в Тарки Вали Абдурагимова и Керима Хайруллаева и заявили о необходимости бороться с наркоторговцами. Реанимация общинных традиций вызвала как восторг, так и критику со стороны интернет-пользователей.

Большинство пользователей соцсети Instagram возмутил призыв Меликова действовать по закону. Они указали на то, что жители Тарки были вынуждены принять такое решение, так как правоохранители бездействовали.

"Если российские законы в некоторых случаях не действуют, что тогда делать? А что, органы [правоохранительные] не в курсе были, что там наркотики продают?" - задался вопросом пользователь ib.ragim7867, комментируя сообщение о критике Меликовым ситуации с выселением семьи подозреваемого из Тарки от 15 января в сообществе eto_dagestan в Instagram, насчитывающем 607 тысяч подписчиков. По данным на 23.00 15 января, пользователи оставили под сообщением 43 комментария, 322 человека поставили отметку "нравится".

"Где был закон, когда убивали этих ребят? Где был закон, когда эту дурь продавали? Про закон вспомнили", - поддержал его пользователь ooo_05_86.

"Если вовремя ловить и сажать барыг и тех, кто их крышует, то народ не прибегает к крайней мере и не будет идти против закона", - считает gadjishka_001.

"Нужно [было Меликову] раскритиковать МВД, а не решение о выселении", - предложила m.abdula.a.

Часть авторов комментариев поддержала решение алимов, указав на то, что такая практика сложилась давно и доказала свою эффективность.

"Когда вы не справляетесь, люди сами решают проблемы, как могут. Как наши предки решали. Веками решали. Хулиганов выселяли из села на какой-то срок. И это реально помогало", - написал skynet_2.0.

"У нас адаты наши никто не отменял. Главный закон для нас - традиции и адаты наших предков", - подчеркнул sotoviksotovik859.

Некоторые пользователи поддержали критику Меликова и призвали сельчан действовать по российским законам.

"Согласен, шариатский закон можно оставить в 19 веке, теперь нужно работать по нынешним законам", - написал lahdalaev_001.

"Меликов прав, зачем выселять людей из своих домов? Просто, если вам неприятно, не общайтесь с ними и всё", - написала kerimova8334.

"Каждый родитель воспитывает свое дитя так, как положено. Каждый родитель хочет, чтоб его дети ни во что такое не ввязывались [...] Зачем всех выселять? Ведь каждый человек и каждая семья может быть на их месте!" - считает saida.alipashaeva.

"По сути, говорит правильно. Но, учитывая коррупционную составляющую, которую никто и нигде ещё не победил, тяжело поймать денежных барыг. Может, такая практика поможет", - предположил suleiman001.

Авторы комментариев под постом о заявлении Меликова в сообществе lifedagestan в Instagram, насчитывающем 705 тысяч подписчиков, посоветовали Меликову возвести законы предков в ранг действующих нормативных актов. По данным на 23.30 мск 15 января, под сообщением пользователи оставили 307 комментариев.

"Вы хотите, чтобы был положительный конечный результат? Предполагаю, что да. Так вот, испокон веков убийц выселяли. И этот механизм воздействия - выселение - действовал лучше, чем сейчас работает закон. Если нужен результат, то посмотрите на наши адаты, они работают. Их [убийц] не сажали, не убивали, - их выселяли [...] А если адат работает, то почему бы и не ввести адат наших предков в ранг закона", - предложил ubaidulabugaev.

"Надо ещё уважать решение старейшин этой местности", - призвал пользователь five55555555555555555. "Получается, их решение не в счёт, что ли? Так нельзя, Меликов должен был встретиться со старейшинами и обсудить эту ситуацию, как и другие правозащитники. Мы мусульманская республика, наша религия ислам, и тут есть совет старейшин, он это должен понимать", - написал он.