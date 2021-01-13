Семья подозреваемого покинула Тарки после решения алимов

13 января 2021, 17:51

Родные Уллубия Амирова, задержанного по подозрению в хранении наркотиков после резонансного убийства, по решению алимов выехали из махачкалинского поселка Тарки, сообщили местные жители. Столь жесткую меру они связали с тем, что отец Амирова не предпринял попыток «нормализовать отношения с обществом».

Как сообщал «Кавказский узел», 3 января на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале был убит 23-летний местный житель Вали Абдурагимов, который выступал против распространителей наркотиков. Пользователи соцсетей утверждают, что к незаконному обороту запрещенных веществ был причастен бывший силовик. 6 января в поселке Тарки во время схода, на котором обсуждалось убийство Абдурагимова, произошла массовая драка, в которой был убит уроженец Махачкалы Керим Хайруллаев. По подозрению в этих убийствах были задержаны два местных жителя. 8 января местные алимы решили выселить семью подозреваемого в убийстве. Кавказоведы назвали это решение беспрецедентным.

Накануне, 7 января, выполнить решение алимов, каким бы оно ни было, призвал мэр Махачкалы Салман Дадаев, который вместе с чиновниками и силовиками встретился с жителями поселка в таркинской мечети. Жители поселка Ленинкент после вынесения алимами решения записали видеообращение со словами соболезнования родным погибших в Тарки Вали Абдурагимова и Керима Хайруллаева и заявили о необходимости бороться с наркоторговцами. Реанимация общинных традиций вызвала как восторг, так и критику со стороны интернет-пользователей.

Решение алимов о выселении семьи предполагаемого распространителя наркотиков касалось только близких родственников подозреваемого, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» на условиях анонимности один из местных активистов, присутствовавший на оглашении решения в мечети в поселке Тарки.

«Выселению подлежали только отец, мать и родной брат Уллубия Амирова. Другие его родственники продолжат проживать в поселке», - пояснил он.

По словам активиста, семья Амировых покинула Тарки несколько дней назад. «Насколько мне известно, они все уже уехали. Куда они должны переехать, не обговаривалось, поэтому это решают они сами. Но сейчас семья уже не проживает в селе, правда, они пока еще не вывезли из своего дома все вещи», - отметил он.

О том, что семья Амировых уже выехала из поселка, подтвердил и другой местный общественный деятель. «Они уже здесь не живут день или два. Уехали они тихо и мирно. Но куда перебрались, мы не отслеживали», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» мужчина, также не пожелавший быть названным.

По его словам, выселение семьи стало первым подобным случаем в поселке. «Раньше такого не было. Но когда законы государства не работают, такое приходится делать. С наркотиками у нас плачевное положение. Но власти начинают заниматься проблемой только тогда, когда случается что-то серьезное. Но даже после тех резонансных убийств отец Уллубия Рашид не пытался как-то нормализовать отношения с обществом, а, наоборот, выгораживал сына, искал оправдания ему, пытался цеплять словами некоторых людей. И тем самым настроил против себя джамаат. В такой обстановке даже неосторожно сказанные слова действуют как оружие», - отметил источник.

Он добавил, что Уллубий Амиров в прошлом служил в органах МВД, работал оперативным сотрудником, но после того, как местные активисты заподозрили его в причастности к наркотикам, он ушел с работы. Мать Амирова работала учителем в местной школе, добавил местный житель.

По его словам, Вали Абдурагимов и Керим Хайруллаев при жизни как спортсмены организовывали дежурства в поселке, чтобы искать закладчиков наркотиков и их поставщиков. «Они ловили закладчиков, нашли тех, кто им поставляет наркотики. Они называли главных зачинщиков всего этого. В итоге у них постоянно происходили конфликты с этими людьми. Вали был убит выстрелом в голову. Стрелявший подошел к нему и без предупреждения выстрелил», - рассказал местный житель.

«Вали в этом вопросе занимал принципиальную позицию, обозначал проблему, выслеживал закладчиков, не боясь никого. И пожертвовал собой. Он оставил после себя многое, о чем стоит людям задуматься. Молодежь, увлекаясь наркотиками, пропадает. Общество, которое смотрит на это с безразличием, здоровым назвать нельзя. Поэтому это урок всему Дагестану. Здесь проблема просто обозначилась. И хорошо, что многие солидарны с тем, что необходимо и дальше бороться с наркотиками», - отметил активист.

Задержанный в поселке Тарки по подозрению в хранении наркотических веществ не является сотрудником полиции, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в МВД Дагестана. «Другие персональные данные о фигурантах уголовного дела до вынесения приговора и вступления его в законную силу мы не даем», - пояснил сотрудник ведомства.

Напомним, суд заключил под стражу Уллубия Амирова, задержанного по делу о незаконном хранении наркотиков в особо крупном размере (статья 228 УК России). Об этом 11 января со ссылкой на пресс-службу Советского райсуда Махачкалы сообщило РИА "Дагестан". По данным "Черновика", наркотические средства полицейские нашли 9 января при личном досмотре Амирова, после чего доставили его в отдел.