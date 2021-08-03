Арест Данияла Шихсаидова продлен на три месяца

03 августа 2021, 13:43

Суд в Ростове-на-Дону продлил до 1 ноября срок ареста сына бывшего спикера дагестанского парламента Хизри Шихсаидова, подозреваемого в избиении депутата.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня Ленинский суд Ростова-на-Дону по ходатайству постановил арестовать Данияла Шихсаидова, задержанного по делу об избиении депутата Айнутдина Зиявутдинова.

Даниял Шихсаидов был задержан 9 июня. Драка между Зиявутдиновым и его политическими оппонентами, среди которых был Даниял Шихсаидов, произошла 1 июня в Махачкале. Айнутдин Зиявутдинов был госпитализирован с сотрясением мозга и пожаловался на нападение в Следственный комитет.

Суд в Ростове-на-Дону продлил на три месяца срок ареста Данияла Шихсаидова, сообщил сотрудник объединенной пресс-службы судов региона. "Мера пресечения Шихсаидову была избрана 11 июня. Сейчас арест ему продлили до 1 ноября включительно", - приводит сегодня его слова "Интерфакс-Юг".

Даниял Шихсаидов подозревается по пункту «г» части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), уточняет сегодня ТАСС.

Часть 2 статьи 112 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, Айнутдин Зиявутдинов сообщил, что 1 июня направился в исполком "Единой России", чтобы получить официальные результаты голосования и узнать о судьбе бюллетеней из Кумторкалинского района, пропавших в ночь после голосования. "У входных дверей меня встретил сын Хизри Шихсаидова Даниял. Он спросил, куда и зачем я иду, не давал мне пройти. Пока мы спорили, сзади меня по голове ударил один из тех, кто находился в окружении Данияла Шихсаидова. Я упал, а когда хотел встать, [один из нападавших] ударил ногой в лицо", - рассказал Зиявутдинов.

25 июня Хизри Шихсаидов сообщил о примирении с депутатом Зиявутдиновым. По его словам, процедура примирения прошла при посредничестве муфтия Дагестана. Сам Зиявутдинов отказался комментировать "Кавказскому узлу" эту информацию.

При этом 2 июня, после конфликта с участием сына и заявления однопартийца о попытке подтасовать итоги праймериз в Дагестане, Хизри Шихсаидов покинул пост секретаря реготделения "Единой России". 7 июня он подал в отставку с поста председателя Народного собрания, и 9 июня парламент Дагестана принял его отставку. Шихсаидов пояснил, что решил выйти на пенсию. "Мне 74 года уже, хватит. Надо молодым уступать", - сказал он. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в его добровольном уходе.