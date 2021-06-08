Хизри Шисхаидов. Фото пресс-службы Нацсобрания Дагестана, http://nsrd.ru

08 июня 2021, 01:23

Аналитики усомнились в добровольном уходе Шихсаидова с поста спикера

Решение Хизри Шихсаидова об уходе с поста председателя Народного Собрания Дагестана едва ли было добровольным и связано со скандальными праймериз и инцидентом с сыном, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. При этом они отметили, что Шихсаидов мог выстраивать отношения со всеми политическими группами и кланами и едва ли останется без работы.

Как писал "Кавказский узел", 2 июня Хизри Шихсаидов покинул пост секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" на фоне заявления однопартийца о попытке подтасовать итоги праймериз в республике. Пользователи Instagram сочли, что Шихсаидову пришлось оставить пост, поскольку его сын был лично вовлечен в скандал с избиением депутата. 7 июня Шихсаидов подал в отставку по собственному желанию с поста председателя Народного собрания Дагестана.

Хизри Шихсаидов получил пост председателя Народного собрания Республики Дагестан 7 февраля 2013 года, говорится в биографии политика, опубликованной на "Кавказском узле".

Официально об отставке с поста председателя Народного Собрания Дагестана Хизри Шихсаидов объявит на июньской сессии парламента, сообщил он в интервью изданию «Молодежь Дагестана».

«Мне 74 года уже, хватит. Надо молодым уступать. Новый руководитель республики формирует новую команду. Исходя из этого, я решил, что мне можно на пенсию выйти и заняться воспитанием внуков и наставничеством. Официально об отставке будет объявлено на сессии. Это должны депутаты проголосовать. Это мое желание, мое намерение», – заявил он изданию.

Он также сообщил, что после отставки проведет встречу с представителями общественности и СМИ и, возможно, займется общественной работой. «Мы потом соберемся с общественниками и подумаем, где я могу принести больше пользы для нашей родной республики», – сказал он.

Внеочередная сессия, как сообщает газета «Коммерсантъ», назначена на 9 июня. В повестке дня один вопрос - о сложении полномочий председателем парламента, отмечает издание

Ранее в аппарате республиканского парламента корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что очередная, июньская сессия должна состояться 18-19 июня. Дата предстоящей сессии на сайте дагестанского парламента не анонсирована.

«Народное собрание будет работать до конца этого месяца, а затем уйдет на летние каникулы», - отметили в парламенте.

Хизри Шихсаидов и ранее оказывался в центре событий, которые имели для него негативные последствия, но события вокруг предварительного голосования внутри партии «Единая Россия» в Дагестане очень сильно ударили по нему, отметил политический обозреватель газеты «Черновик» Магомед Магомедов.

Уход с поста председателя Народного Собрания Дагестана связан с тем, что праймериз партии прошел не по прописанному им и руководителем администрации главы и правительства республики Алексеем Гасановым сценарию, заявил он 7 июня корреспонденту "Кавказского узла". «Очень большая концентрация политиков с разными интересами, но при этом равными возможностями привела к тому, что единоросам стало очень тесно в рамках одной небольшой партии, и они стали толкаться локтями. А когда в ручном режиме отодвигают одних сильных кандидатов и пропускают других, возникают скандалы и конфликты. Участники праймериз, кого отодвинули в угоду их оппонентам, не захотели мириться с таким раскладом и стали шуметь. И это привело к тому, что разразился скандал, одним из фрагментов которого стала драка с участием сына Шихсаидова Данияла под окнами кабинета главы республики. Шихсаидов вследствие этого сначала лишился поста секретаря дагестанского отделения партии «Единая Россия», а затем уже в принципе нахождение его в статусе спикера парламента какого-то необходимого функционала не несло. По сути, для него этот месяц являлся последним. С июля у депутатов Народного Собрания начинаются каникулы, за время которых они вступают в предвыборную гонку, чтобы собраться в сентябре в новом созыве. В любом случае, для Шихсаидова это был последний месяц работы», - говорит Магомедов.

1 июня в Махачкале между депутатом Айнутдином Зиявутдиновым и его политическими оппонентами произошла драка, депутат был госпитализирован с сотрясением мозга. Зиявутдинов считает, что однопартийцы пытались завысить явку и сфальсифицировать данные счетных участков, чтобы лишить его победы на предварительном голосовании в Кумторкалинском районе. Он пожаловался на нападение в Следком. Зиявутдинов заявил, что направлялся в исполком партии, чтобы получить официальные результаты голосования. "У входных дверей меня встретил сын Хизри Шихсаидова Даниял. Он спросил, куда и зачем я иду, не давал мне пройти. Пока мы спорили, сзади меня по голове ударил один из тех, кто находился в окружении Данияла Шихсаидова. Я упал, а когда хотел встать, этот момент попал на видеозапись, <один из нападавших> ударил [меня] ногой в лицо", - рассказал Зиявутдинов. Депутат рассказал, что на него напали, когда он попытался узнать о судьбе бюллетеней из Кумторкалинского района, пропавших в ночь после голосования. Депутат заявил, что у Шихсаидова "свои личные интересы в Кумторкалинском районе, он старается выдвигать там своих людей".

При этом Магомедов считает, что решение об отставке не было принято добровольно. «Из дагестанской, как и в целом российской политики никто никогда не уходит добровольно, такой привычки не имеют. Все считают себя молодыми в душе и способными на великие подвиги, в том числе и политические. Поэтому вряд ли можно считать, что решение об уходе было принято самим Шихсаидовым. Он уже сказал, что все равно найдет, в чем себя применить. Возможно, его включат в состав Общественной палаты республики, или же он войдет в Совет старейшин при главе Дагестана. Так или иначе, из политики он не уйдет», - предположил журналист.

Он также отметил, что Шихсаидов работал в очень агрессивной среде, но умел со всеми договориться и найти общий язык. «Сейчас его политическая карьера как присутствие в государственных органах власти завершилась, но в целом на политический расклад в республике это не сильно повлияет. У него есть сильная команда, которая может быть сейчас и затаится на некоторое время, но свои интересы продолжит отстаивать», - предположил Магомедов.

Политолог Эдуард Уразаев также отметил, что решение об отставке Шихсаидова не воспринимается как добровольный шаг.

«Судя по тому, что Шихсаидов не пришёл на заседание президиума политсовета реготделения партии и затянул с публичными комментариями, его уход можно считать добровольно-принудительным из-за инцидентов при подсчёте голосов на счетных участках на праймериз «Единой России» со скандалом с участием его сына. Возможно, из-за повышенного внимания руководства партии к праймериз эти инциденты вызвали более негативную реакцию, которую в предыдущих случаях удавалось смягчить. Вероятно, что с подачи его конкурентов дело было представлено с накопленным до этого «компроматом»», - сказал Уразаев корреспонденту "Кавказского узла".

Отставка Шихсаидова приведёт к укреплению других кланов и политических групп, находящихся вокруг врио главы Дагестана Сергея Меликова, отметил политолог. «В то же время партии невыгоден скандал, и поэтому вероятен внешне благопристойный сценарий ухода с поста спикера парламента, при котором его поблагодарят, но другой должности не предложат», - говорит Уразаев.

Уход Шихсаидова с поста председателя реготделения "Единой России" и замена его на Сергея Меликова увеличила политический вес главы региона и приведет к консолидации отделения партии, заявили 3 июня аналитики.

Против Шихсаидова была развернута информационная кампании, полагает он. «Много признаков, указывающих на ее заказной характер. Заинтересованными могут быть претенденты на эту должность как из двух-трех местных политических групп, так и из групп, связанных с дагестанскими деятелями из Москвы. Каждая из этих групп будет лоббировать Меликову своего кандидата, но кто будет успешнее - пока неясно», - отметил он.

Объявление об отставке могло быть компромиссом в сложившейся ситуации, считает автор Telegram-канала «Спросите у Расула» Расул Асад.

«Вряд ли кто-то мог вынудить Шихсаидова принять неугодное ему решение. Но это могло быть компромиссным решением. Возможно, на уход повлияли не самые удачно проведённые праймериз «Единой России» и инцидент, связанный с его сыном. При другом раскладе эти инциденты остались бы незамеченными, но на закате карьеры любой скандал имеет негативные последствия. Тем более, когда их несколько за столь короткое время. Конечно, в нынешнем положении это все повлияло на решение об отставке с накопительным итогом. Но, скорее всего, это были не единственные причины. В любом случае, уход Шихсаидова был уже предрешённым. И он сам неоднократно говорил об этом. Но многих удивило то, что он объявил об уходе с поста спикера парламента до окончания срока полномочий, до выборов нового созыва парламента», - отметил он.

Отставка Хизри Шихсаидова укрепляет монополию власти врио главы республики Сергея Меликова в регионе, считает автор Telegram-канала. «Конечно, некоторые центры решения вопросов сместятся. Но уход Шихсаидова не означает конец его политической карьеры. Он все еще останется важным звеном в политике Дагестана. Влияние свое он сохранит и на новый созыв Народного Собрания, так как он принимал непосредственное участие в составлении списков депутатов», - считает Расул Асад.

Шихсаидова всегда отличало умение выстраивать отношения со всеми политическими группами и кланами в Дагестане, отмечает он. «С какой-то частью политиков он дружил, с другой - создавал союзные отношения. Он  мог спокойно позволить себе выйти на улицах города и прогуляться без охраны. Тем не менее, в политике всегда есть место конкуренции. Конечно, в окружении Меликова были заинтересованные в уходе Шихсаидова, но как таковой единой команды у Меликова сейчас нет. И, скорее всего, она начнется формироваться после сентября, когда произойдет его утверждение в должности главы Дагестана», - отметил Асад.

Примечание:

"Участники акции в поддержку Гаджиева связали его дело с давлением на "Черновик", "Журналист "Кавказского узла" задержан в Махачкале", "Альбурикентцы напомнили Меликову о невыполненных обещаниях".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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