Хизри Шихсаидов подал в отставку с поста спикера парламента Дагестана

07 июня 2021, 17:51

Председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов, возглавлявший республиканский парламент более восьми лет, сообщил, что подал в отставку по собственному желанию.

Как писал "Кавказский узел", 2 июня Хизри Шихсаидов покинул пост секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" на фоне заявления однопартийца о попытке подтасовать итоги праймериз в республике. Пользователи Instagram сочли, что Шихсаидову пришлось оставить пост, поскольку его сын был лично вовлечен в скандал с избиением депутата.

Хизри Шихсаидов получил пост председателя Народного Собрания Республики Дагестан 7 февраля 2013 года, говорится в биографии политика, опубликованной на «Кавказском узле».

Заявление о том, что он собирается уйти с должности спикера парламента Дагестана, Хизри Шихсаидов сделал сегодня перед депутатским корпусом, передает РИА «Дагестан».

«Хизри Исаевич собрал коллектив и заявил о намерении покинуть должность председателя Народного собрания Дагестана», – сообщил источник информагентства. По его словам, временно исполнять обязанности спикера будет первый заместитель председателя парламента Сайгидахмед Ахмедов.

Хизри Шихсаидов сообщил, что уходит с поста спикера по собственному желанию. «Это мое решение - покинуть этот пост. Официально это будет только на сессии, депутаты должны голосовать. Наверное, к концу недели. Я обратился к депутатам и прошу, чтобы они отпустили меня на заслуженный отдых», - рассказал Хизри Шихсаидов ТАСС.

Свое решение об отставке Шихсаидов объяснил «формированием новой команды». "Формируется новая команда, и это нормальный процесс", – сказал он в интервью РИА Новости.

Отметим, что руководство региональным отделением партии "Единая Россия" после отставки Шихсаидова с поста лидера дагестанских единороссов было поручено главе Дагестана Сергею Меликову. Уход Хизри Шихсаидова с поста председателя реготделения "Единой России" и замена его на Сергея Меликова увеличила политический вес главы региона и приведет к консолидации отделения партии, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.