Хизри Шихсаидов. Скриншот со страницы газеты "Черновик" в Instagram. https://www.instagram.com/p/CPoOWAcHco3/

03 июня 2021, 02:39

Партийную карьеру Шихсаидова оборвала драка из-за праймериз

Хизри Шихсаидову пришлось оставить пост секретаря "Единой России" в Дагестане, поскольку его сын был лично вовлечен в скандал с избиением депутата, сочли пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов покинул пост секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" на фоне заявления однопартийца о попытке подтасовать итоги праймериз в республике.

1 июня в Махачкале между депутатом Айнутдином Зиявутдиновым и его политическими оппонентами произошла драка, депутат был госпитализирован с сотрясением мозга. Зиявутдинов считает, что однопартийцы пытались завысить явку и сфальсифицировать данные счетных участков, чтобы лишить его победы на предварительном голосовании в Кумторкалинском районе. Он пожаловался на нападение в Следком. 

"Исполняющим полномочия секретаря Дагестанского отделения «Единой России» назначен врио главы региона Сергей Меликов", - говорится в сообщении от 2 июня на сайте "Единой России". Отмечается, что решение о назначении Меликова "единогласно принял президиум генсовета партии".

Скриншот сообщения в Telegram-канале "Спросите у Расула". https://t.me/askrasul/18272

Пользователи соцсети указали, что уход Шихсаидова с поста в "Единой России", который он занимал в течение восьми лет, - знаковое событие. "«Завершилась эпоха», - только так можно прокомментировать это событие", - написал в своем в своем Telegram-канале "Спросите у Расула" Расул Асад.

"Сколько ''пророков'' сейчас начнут плясать ритуальный танец с бубном под песню: это мы предвидели и предупреждали, и все благодаря нашему каналу! Запасаемся попкорном. Впереди сложение полномочий председателя Нарсобрания", - предположил Telegram-канал "ТОП Дагестан".

Скриншот сообщения пользователя со страницы газеты "Черновик" в Instagram. https://www.instagram.com/p/CPoOWAcHco3/

"Это уже железное начало конца", - согласился с ним пользователь соцсети Instagram zzaurrrr, комментируя сообщение об уходе Шихсаидова с поста в партии на странице газеты "Черновик". Страница насчитывает 184 тысячи подписчиков.  По данным на 2.00 мск 3 мая пользователи оставили под сообщением оставили 612 комментариев, и 2216 отметок "нравится".

Скриншот сообщения пользователя со страницы газеты "Черновик" в Instagram. https://www.instagram.com/p/CPoOWAcHco3/

Некоторые пользователи выразили сожаление, что он остается спикером Народного собрания. "Сложил полномочия руководителя регионального отделения едра, и только. Он сам не уйдёт, пока его под руку в наручниках не уведут", - считает bigaevazarema. "Да не может быть, чтобы он добровольно ушёл от кормушки, это маловероятно", - поддержала его saadylla11.

Часть авторов комментариев связала уход Шихсаидова с недавним избиением Зиявутдинова.

Айнутдин Зиявутдинов рассказал, что 1 мая направился в исполком партии, чтобы получить официальные результаты голосования. "У входных дверей меня встретил сын [спикера парламента Дагестана] Хизри Шихсаидова Даниял. Он спросил, куда и зачем я иду, не давал мне пройти. Пока мы спорили, сзади меня по голове ударил один из тех, кто находился в окружении Данияла Шихсаидова. Я упал, а когда хотел встать, этот момент попал на видеозапись, <один из нападавших> ударил [меня] ногой в лицо", - рассказал Зиявутдинов. Депутат рассказал, что на него напали, когда он попытался узнать о судьбе бюллетеней из Кумторкалинского района, пропавших в ночь после голосования. Депутат заявил, что у Шихсаидова "свои личные интересы в Кумторкалинском районе, он старается выдвигать там своих людей".

"Видимо, это сделка со следствием, чтобы сына не сажали за избиение депутата", - предположил idi_mimo_ok.

Скриншот сообщения пользователя со страницы газеты "Черновик" в Instagram. https://www.instagram.com/p/CPoOWAcHco3/

"Врагов не надо, когда такие сыновья позорят отца", - написала i_n_n_a_55

Напомним, в феврале Хизри Шихсаидов оказался в центре скандала после публикации видео, в котором голос, похожий на его, озвучивает призыв устранить политических оппонентов, подбросив им патроны и наркотики. "Мы знаем, как это делать. У нас патронов много, наркотиков тоже… Мы найдём у них наркотики в кармане", - говорит он. Сам Хизри Шихсаидов назвал видеоролик монтажом и пояснил, что запись была сделана в кабинете главы Кумторкалинского района, когда Шихсаидов критиковал чиновника за то, что тот провалил избирательные кампании.

Примечание:

"Участники акции в поддержку Гаджиева связали его дело с давлением на "Черновик"", "Журналист "Кавказского узла" задержан в Махачкале", "Альбурикентцы напомнили Меликову о невыполненных обещаниях".

Автор: "Кавказский узел";

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