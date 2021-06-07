Шихсаидов Хизри Исаевич

07 июня 2021, 18:34

Советский и российский государственный деятель, политик. Кумык. Председатель Народного Собрания Республики Дагестан с 7 февраля 2013 года. Секретарь Дагестанского регионального отделения партии «Единая Россия» в 2013-2021 годах.

На заслуженный отдых

7 мая Хизри Шихсаидов заявил о намерении покинуть пост спикера парламента по собственному желанию. «Это мое решение - покинуть этот пост. Официально это будет только на сессии, депутаты должны голосовать. Наверное, к концу недели. Я обратился к депутатам и прошу, чтобы они отпустили меня на заслуженный отдых», - рассказал Шихсаидов. Свое решение об отставке Шихсаидов объяснил «формированием новой команды». «Формируется новая команда, и это нормальный процесс», - отметил он.

Партийная отставка

В мае 2021 года случился скандал с избиением депутата Народного собрания Дагестана от «Единой России» Айнутдина Зиявутдинова, который считает, что однопартийцы пытались завысить явку и сфальсифицировать данные счетных участков, чтобы лишить его победы на предварительном голосовании в Кумторкалинском районе. Участие в избиении принял и сын Хизри Шихсаидова – Даниял. На этом фоне 2 июня Хизри Шихсаидов покинул пост секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».

При этом политическое влияние секретаря регионального отделения в каком-то смысле перевешивает влияние третьего по значимости республиканского поста спикера парламента, так как партийный секретарь контролирует списки кандидатов в депутаты от «Единой России» на всех уровнях выборов.

Политическая карьера

Уже вскоре после демобилизации Хизри Шихсаидов работал на различных должностях в партийных органах и на предприятиях сельского хозяйства республики (был председателем МРПО «Агропромхимия», заместителем председателя Госкомприроды, председателем Буйнакского райсовета народных депутатов, заместителем Председателя Верховного Совета РД.

В 1985—1990 годах — депутат Верховного Совета ДАССР XI созыва.

С 1990 по 1995 год — народный депутат Верховного Совета республики.

В 1995 году был избран депутатом Народного Собрания Дагестана, в этом же году был назначен на должность председателя Счетной палаты республики.

В августе 1997 года был назначен председателем правительства, одновременно являлся первым заместителем председателя госсовета.

С октября 2004 года — Председатель Счетной палаты Республики Дагестан.

В 2007—2013 годах избирался депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

С февраля 2013 года — председатель Народного Собрания Республики Дагестан. Секретарь Дагестанского регионального отделения, член Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Скандал с видео

В феврале 2021 года спикер парламента оказался в центре скандала после публикации видео, в котором голос, похожий на голос Шихсаидова, озвучивает призыв устранить политических оппонентов, подбросив им патроны и наркотики. «Мы знаем, как это делать. У нас патронов много, наркотиков тоже… Мы найдем у них наркотики в кармане», - говорит он. Сам Хизри Шихсаидов назвал видеоролик монтажом и пояснил, что запись была сделана в кабинете главы Кумторкалинского района, когда Шихсаидов критиковал чиновника за то, что тот провалил избирательные кампании.

Коронавирус и поправки

В мае 2020 года, во время вспышки пандемии COVID-19 в республике, массовой фальсификации данных о больных и умерших в республике, Хизри Шихсаидов, общаясь с Президентом Путиным на видеоконференции сообщил, что главное — это голосования за поправки в конституцию, которого жители Дагестана очень ждут.

После этого жители Дагестана потребовали отправить Шихсаидова в отставку. «Уйди… Над тобой смеется вся Россия…», - написал в открытом письме Шихсаидову президент махачкалинского «Анжи» Осман Кадиев .

Племянник в правительстве и сын в СИЗО

Быструю и успешную карьеру в органах власти Дагестана сделали некоторые родственники Хизри Шихсаидова. Так его племянник - Мурат Шихсаидов 29 августа 2007 года был назначен министром сельского хозяйства, а 24 сентября – заместителем председателя правительства Дагестана. При этом Мурат Шихсаидов сохранил за собой пост министра. А 5 апреля 2011 года на внеочередной сессии Собрания депутатов муниципального образования Буйнакский район главой района был избран Даниял Шихсаидов – сын Хизри Шихсаидова.

Несмотря на задержание и краткое пребывание в СИЗО в 2015 году по подозрению в мошенничестве в 2017 году Даниял Шихсаидов был избран председателем Собрания депутатов Буйнакского района.

Резонансные заявления

В конце февраля 2010 года Шихсаидов, в качестве комментария к процессу формирования нового состава правительства Республики Дагестан, сказал, что, по его мнению, практики этнического квотирования в руководстве Дагестана больше не будет. «Официально это нигде не прописано, ни в конституции, ни в каком-либо другом законе, - напомнил тогда Шихсаидов. - Не знаю, предложит ли президент поменять и спикера парламента, но, если это произойдет, то, думаю, он подберет на эту должность достойного человека, независимо от национальности».

В марте 2010 года Шихсаидов заявил, что принятый в сентябре 1999 года закон «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности» надо отменить. «Он противоречит человеческим понятиям и федеральным законам, поэтому и должен быть аннулирован», - сказал Шихсаидов.

Смертельное ДТП

В 2002 году джип Хизри Шихсаидова, в котором, помимо премьера, находились пять его телохранителей протаранил такси одного из жителей республики на окраине Махачкалы. Владелец такси Али Ибрагимов и семья Даудовых с дочерями-школьницами скончались на месте .

Биография

Родился 1 августа 1947 года в городе Буйнакске в семье служащих, по другим данным - в селе Буглен Буйнакского района Дагестанской АССР, СССР. По национальности — кумык, возглавляет одну из самых влиятельных кумыцких семей. С 1954 года по 1965 год учился в средней школе №2 города Буйнакска. В 1965 году поступил в Дагестанский сельскохозяйственный институт (ДСХИ) на факультет плодоовощеводства и виноградарства. В 1970 году окончил ДСХИ с присвоением квалификации «ученый- агроном» .

После учебы в институте работал в сельхозпредприятиях Буйнакского района агрономом, откуда был призван на действительную военную службу. В 1971 году был демобилизован. В 1982 году закончил - Ростовскую Высшую партийную школу.

Женат, имеет четверых детей.

Награжден орденом Дружбы, орденом Почета и орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан», орденом «Дружба» за особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, почетным знаком Республики Дагестан «За любовь к родной земле», почетным знаком Государственной Думы ФС РФ «За заслуги в развитии парламентаризма», почетным знаком Совета Федерации ФС РФ «За заслуги в развитии парламентаризма». Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры.

Примечания