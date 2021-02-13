Аналитики оценили последствия для карьеры Шихсаидова видео с угрозами

13 февраля 2021, 06:00

Публикация видеоролика, на котором предположительно, спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов угрожает политическим оппонентам подбросом оружия и наркотиков совпала с началом предвыборных процедур и формирования списков кандидатов в депутаты Народного собрания Дагестана и Государственной Думы от республики, указали журналисты и политолог. По их мнению, оно было обнародовано, чтобы отстранить от этих процедур Шихсаидова. Однако без серьезной политической воли «сверху» публикация подобных видеозаписей не будет иметь каких-то серьезных последствий для политика, считает журналист Магомед Магомедов.

Как сообщал "Кавказский узел", видео, в котором запечатлен спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов и звучит похожий на его голос с призывом устранить политических оппонентов, подбросив им патроны и наркотики, вызвал негативные отклики пользователей соцсети. Сам Хизри Шихсаидов назвал видеоролик монтажом. Видео изучат ответственные за внутреннюю политику, пообещал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Хизри Шихсаидов стал председателем Народного собрания Дагестана в феврале 2013 года. С того же месяца он является секретарем дагестанского регионального отделения "Единой России", а также членом генерального совета партии.

Публикация видео при любом исходе нанесла ущерб спикеру дагестанского парламента Хизри Шихсаидову, считает политолог Эдуард Уразаев.

«У Хизри Шихсаидова накопилось много противников и конкурентов, которые пытаются принудить его к добровольной отставке. Давление на него усилилось в последний год. Например, в мае 2020 года, после предложения Владимиру Путину ускорить голосование за поправки в Конституцию страны, его призвал к отставке Осман Кадиев (владелец махачкалинского футбольного клуба «Анжи» - прим. «Кавказского узла»), а потом его стали критиковать некоторые telegram-каналы и группы в соцсетях чуть ли не за каждое высказывание или видео. И это отражает наличие трёх-четырёх политических групп, заинтересованных в его отставке. Кто-то из них воспользовался сливом или просто выкупил видеокадры», - сказал политолог "Кавказскому узлу".

Прозвучавшие на видео слова задевают репутацию партии власти «Единой России», предполагает политолог. И на это, по его мнению, могли решиться представители одного из дагестанских кланов.

«У Шихсаидова не такой сильный клан, как это кажется некоторым оппонентам. Его нахождение на вершинах дагестанской власти обусловлено его личностным качествам, умению договариваться и добиваться своих целей», - говорит Уразаев.

Судя по высказываниям врио главы республики Сергея Меликова и взаимодействию исполнительной власти с парламентом, претензий к Шихсаидову не было и виделось, что спикер останется на должности до окончания полномочий нынешнего созыва парламента, то есть до сентября этого года, добавил он.

Без прямого распоряжения из Кремля и команды «сверху» правоохранительным органам публикация видеозаписи с Хизри Шихсаидовым не будет иметь каких-то серьезных последствий для него, он как работал, так и останется при своей должности, считает политический обозреватель газеты «Черновик» Магомед Магомедов.

«Мы живём в российских реалиях. И поэтому даже если какой-то чиновник в прямом эфире пристрелит кого-нибудь, то это не обязательно станет завершением его карьеры, если, конечно, политическое руководство не даст прямую команду на привлечение его к ответственности. Поэтому без этой воли правоохранительные органы серьезно рассматривать публикацию с Шихсаидовым не станут. Достаточно вспомнить предвыборные события 2016 года, когда на аудиозаписи с голосом похожим на Алексея Гасанова (на тот момент замруководителя администрации главы и правительства республики – прим. «Кавказского узла») и многих других глав муниципалитетов обсуждали варианты снятия политических партий всеми правдами и неправдами, и это ни к каким последствиям не привело. Подобное потом было и в Дагогнях, Избербаше, Буйнакске. Полиция только отчитывалась о начатой проверке, но вскоре дело благополучно закрывалось», - рассказал "Кавказскому узлу" Магомедов.

У действующего спикера парламента много оппонентов, которым было бы выгодно его ослабление, считает Магомедов.

«В среде кумыкских политиков есть внутренняя конкуренция. Некие разногласия у Шихсаидова имеются с ныне действующей командой политиков. У него наверняка есть свое представление, каким должна быть команда во главе республики, но осложнять или портить отношения с руководителем республики Сергеем Меликовым он бы не стал, даже если он и был бы не согласен с какими-то новыми назначениями. Поэтому, если попытаться вести подсчет, кто был бы заинтересован в публикации компрометирующего материала, то можно назвать как минимум десять фамилий», - говорит журналист.

Шихсаидов в политике является самодостаточной фигурой, он показывает себя довольно эффективно, отметил Магомедов.

«Он политик в третьем или четвертом поколении. Хизри Шихсаидов умеет прекрасно договариваться со всеми, он всегда спокоен и открыт. Ходит на рынок, катается на мотоцикле. То есть даже по меркам Европы, он бы считался очень демократичным политиком в том плане, что дистанция между ним и населением очень короткая», - пояснил Магомедов.

Аудиозапись могла быть обнародована для того, чтобы попытаться отстранить Хизри Шихсаидова от предвыборных процедур, которые пройдут в сентябре этого года, предполагает политический обозреватель.

«Если бы это было связано с прошлогодним проигрышем «Единой России» в Кумторкалинском районе, то запись наверняка бы появилась еще раньше, а не сейчас, когда остро стоит вопрос с формированием списка кандидатов в депутаты Народного Собрания и Госдумы. Поэтому можно сказать, что это атака на Шихсаидова, чтобы попытаться отстранить его от этого процесса», - полагает он.

13 сентября 2020 года в Дагестане прошли местные выборы, которые проводились не по партийным спискам, а за отдельных кандидатов, но партии имели право выдвигать свои кандидатуры. В результате выборов в шести селах Кумторкалинского района из 70 мандатов "Единая Россия" получила только 35,7%, а самовыдвиженцы - 55,7%, а в райцентре Кумторкалинского района селе Коркмаскала – ни одного мандата. Собрание депутатов района состоит из 17 депутатов: восемь мест у выдвиженцев от "Единой России" и девять мест у самовыдвиженцев, отмечается в другой публикации издания.

Видеозапись с Хизри Шихсаидовым, которая была сделана еще в сентябре прошлого года, была обнародована не сразу, а появилась только сейчас, за полгода до предстоящих выборов, также обращает внимание главный редактор дагестанского еженедельника «Новое дело» Гаджимурад Сагитов.

«И ее появление сейчас выгодно тем, кто планирует повлиять на результаты голосования на сентябрьских выборах в дагестанский парламент через различные рычаги. Дополнительную значимость итогам голосования придает то, что именно депутаты Народного Собрания должны будут избрать главу республики, так как действующий руководитель находится в статусе «врио». Еще один важный момент, параллельно будут проходить и выборы в Государственную Думу. А это уже большая политика, и в нее вовлекаются серьезные политические силы, в том числе из Москвы», - говорит главред.

По мнению Сагитова, публикация видеозаписи не существенно скажется на имидже спикера парламента.

«В глазах широкой общественности это не сильно изменит отношение к Шихсаидову. Одним инцидентом больше, одним меньше. И даже если Хизри Шихсаидов сказал то, что мы слышали на записи, то для многих в Дагестане это не является каким-то откровением. Здесь люди приводят неопровержимые доказательства подкидывания наркотиков или патронов своим близким. Но на подобное не обращают внимания, это не вызывает широкого резонанса», - отмечает он.

Главный редактор считает, что в этом событии надо различать две составляющие – процессуальное, то есть сам состав правонарушения, и политическое.

«Если действительно такое было сказано спикером парламента, то он должен быть отстранен от занимаемой должности. Но мы уже слышали схожие заявления от других политических чиновников. Дагестанские СМИ и общественники приводят не менее кощунственные примеры произвола и нарушений на выборах. Но реакции на все это мы не видим. Делать упор только на политическое составляющее, я считаю, не совсем справедливо, упустив другие факты произвола. В республике много проблем, на которые также надо активно обращать внимание, говорить о них, требовать вмешательства надзорных и правоохранительных органов. Но этого не происходит. Бездействие чиновников, к примеру, приводит к тому, что вовремя не осваиваются миллиарды бюджетных денег и республика теряет огромные деньги и, как следствие, не строятся социальные объекты. Во власти остаются криминальные элементы. Но это остается малозамеченным, в том числе со стороны федеральных СМИ и многих telegram-каналов. И то, что запись с Шихсаидовым так широко растиражировалась значит не то, что все вдруг обеспокоились проблемой подкидывания наркотиков или оружия, а показывает, что больше обеспокоены достижением политических целей», - отметил он.



Хизри Шихсаидов сообщил журналисту Андрею Караулову , что запись была сделана в кабинете главы Кумторкалинского района, когда Шихсаидов критиковал главу района, в частности за то, что тот провалил все избирательные кампани.

Кумторкалинский район всегда был своего рода ареной борьбы между разными кумыкскими кланами и влиятельными семьями, отмечает Магомед Магомедов.

«В том числе и Шихсаидова, и бывшего спикера Магомед-Султана Магомедова и других. При предыдущем главе Владимире Васильеве район возглавил Салим Токаев. Он состоятельный железнодорожник, находящийся только в процессе формирования своего влияния. Токаев представлялся как человек, который сможет привлечь инвестиции в район, реализовать проекты, в том числе связанные с развитием железнодорожной сети. Но этого пока не произошло, но во главе района он остался. То, что конфликт с главой Кумторкалинского района обозначил сам Шихсаидов, нужно рассматривать с учетом предыстории и понимать, что это всего лишь продолжение борьбы за район», - говорит он.

Вокруг должности главы Кумторкалинского района велась борьба с середины 2000-х с переменным успехом трёх-четырёх клановых групп и она завершилась в 2018 году в условиях разгара антикоррупционной кампании экс-главы Владимира Васильева, отмечает политолог Эдуард Уразаев.

«Вероятно, при тех условиях интерес к должности поутих, но сейчас, когда республику штормит от пандемии и чрезвычайных ситуаций, а также в преддверии выборов, кое-кто решил, что это удобный момент для атаки и завоевания более выгодных позиций. Случившееся - вряд ли инициатива главы района, а относительно низкие результаты на выборах кандидатов от «Единой России» навряд ли могли послужить причиной слива. Внутри района разное отношение к персонам на вершинах дагестанской власти и чья-то инициатива сошлась с интересами некоторых политиков регионального уровня. Можно предполагать, что следственные действия приоткроют часть подковерной борьбы за должности и власть, разворачивающейся и в других регионах», - сказал он.