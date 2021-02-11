Шихсаидов дистанцировался от видео с угрозами политическим оппонентам

11 февраля 2021, 07:46

Видеоролик, в котором показан спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов и звучит похожий на его голос с призывом устранить политических оппонентов, подбросив им патроны и наркотики, вызвал негативные отклики пользователей соцсети. Сам Хизри Шихсаидов назвал видеоролик монтажом.

В Instagram-паблике "Дагестанские известия", на который подписаны около 287 тысяч пользователей, 10 февраля был опубликован ролик с записью с камеры видеонаблюдения, установленной в кабинете, где проходило заседание, названный "Хизри Шихсаидов решил убрать оппонентов с помощью патронов и наркотиков?".

Кадры, судя по дате на ролике, были сняты 9 октября 2020 года около 2 часов дня. На видео несколько человек сидят за столом, среди них виден Хизри Шихсаидов. На записи раздается голос, похожий на голос спикера дагестанского парламента Хизри Шихсаидова, который говорит, что нужно зачистить партию от неугодных, а если кто-то не захочет уходить, то у него в кармане найдут патроны и наркотики.

"Мы знаем, как это делать. У нас патронов много, наркотиков тоже… Мы найдём у них наркотики в кармане", - прозвучало в видеоролике.

Эта публикация в паблике "Дагестанские известия" набрала по данным на 07.00 мск 11 февраля 99 340 просмотров и 801 комментарий.

Хизри Шихсаидов стал председателем народного собрания Дагестана в феврале 2013 года. С того же месяца он является секретарем Дагестанского регионального отделения "Единой России", а также членом генерального совета партии, информировал 10 февраля на своем сайте журнал "Дош".

Пользователи соцсети осудили прозвучавшие в ролике заявления.

"Вот показал своё истинное лицо", - предположил 1abdul_777.

"Где и в какой стране, и в какой республике мы живем?!", - возмутился ma_gomed577.

Пользователь 9999omar9 потребовал вмешательства прокуратуры: "Прокуратура, ау", - написал он.

"А куда смотрит глава Дагестана, неужели он это видео не видел", - возмутился ramazan_musaev_2020.

"Покажите видео Меликову, он сразу его сольет с места", - предположил muradmagomedov19989865.

"Нормальных людей наверху нет давно", - считает romankupchin.

"Так он всех и убирал...", - предположил manyunya_0.

Запись с камеры видеонаблюдения также была опубликована на разных страницах в соцсетях и в ряде местных изданий.

В Instagram-паблике mkala_, на который подписаны около 417 тысяч пользователей, 10 февраля тоже была опубликована эта запись.

"Прекрасные российские (дагестанские) реалии", - заметил askhab.

"Типичный путинский депутат, открытой честной борьбы боятся, а подбросить наркоту, устранить своих политических противников умеют лучше всех", - считает murtazalievali7.

"Кто слил такой компромат, я надеюсь, он понимает, что ему надо собирать вещи и уезжать с республики, а лучше из страны", - предостерег samirasaf_1703.

Спикер Парламента Дагестана Хизри Шихсаидов 10 февраля на своей странице в Instagram назвал появившийся в соцсетях ролик работой видеомонтажера.

"Уважаемые друзья! Думаю, что "монтажники" с "хорошей фантазией", ничего другого придумать не смогли. Это всё легко могут опровергнуть сидящие там люди. И вообще, мне некогда заниматься подобной риторикой, время даст ответы на все вопросы. Сегодня был в с. Коркмаскала, там все живы и здоровы. Желаю всем добра!", - написал Хизри Шихсаидов.

Часть пользователей поддержала Шихсаидова и предположила, что видео ролик был намеренно создан и распространен с целью дискредитации спикера парламента Дагестана.

"Да, видимо кому-то уж мешаете. Ну, держитесь", - предположила mulatka298.

"Мы живем в мире высоких технологий и интернета, где можно как угодно повернуть все в свою сторону. Хизри Исаевич, не обращайте внимания на хейтеров, они были и есть всегда", - поддержала Хизри Шихсаидова пользователь .zainudinova.

"Для всего есть экспертиза", - считает spb___massage.

"Хизри Исаевич, вы лучший!", - написал journalist_azizov.

"Вот вас подпевал противно читать", - раскритиковал поддержавших Шихсаидова пользователь ruslan826119. ""Не позорьтесь тут.... Полный провал во всём... И полная дискредитация ЕР... Ему это не простят...", - считает ruslan826119.