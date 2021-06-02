Шихсаидов оставил пост лидера "Единой России" в Дагестане после скандальных праймериз

02 июня 2021, 22:50

Спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов покинул пост секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" на фоне заявления однопартийца о попытке подтасовать итоги праймериз в республике.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 июня в Махачкале между депутатом Айнутдином Зиявутдиновым и его политическими оппонентами произошла драка, депутат был госпитализирован с сотрясением мозга. Зиявутдинов считает, что однопартийцы пытались завысить явку и сфальсифицировать данные счетных участков, чтобы лишить его победы на предварительном голосовании в Кумторкалинском районе. Он пожаловался на нападение в Следком.

Нападение, по словам Зиявутдинова, произошло, когда он попытался узнать о судьбе бюллетеней из Кумторкалинского района, пропавших в ночь после голосования. Зиявутдинов заявил, что у Шихсаидова "свои личные интересы в Кумторкалинском районе, он старается выдвигать там своих людей".

Сегодня Хизри Шихсаидов написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию, говорится в сообщении на сайте "Единой России". Председатель Народного собрания Дагестана возглавлял региональное отделение партии с 2013 года, отмечается в сообщении.

Хизри Шихсаидов остается спикером Народного собрания Дагестана, написал сегодня в своем Telegram-канале "Спросите у Расула" Расул Асад: "Думаю, он останется депутатом по общему списку".

Напомним, в феврале Хизри Шихсаидов оказался в центре скандала после публикации видео, в котором голос, похожий на его, озвучивает призыв устранить политических оппонентов, подбросив им патроны и наркотики. "Мы знаем, как это делать. У нас патронов много, наркотиков тоже… Мы найдём у них наркотики в кармане", - говорит он. Сам Хизри Шихсаидов назвал видеоролик монтажом и пояснил, что запись была сделана в кабинете главы Кумторкалинского района, когда Шихсаидов критиковал чиновника за то, что тот провалил избирательные кампании.

26 апреля депутаты собрания Кумторкалинского района отправили в отставку главу муниципалитета Салима Токаева. Претензии к его работе озвучивали как сельчане, так и представители "Единой России", в частности, спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов.