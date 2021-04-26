Глава Кумторкалинского района отправлен в отставку на фоне критики со стороны Шихсаидова

26 апреля 2021, 10:29

Депутаты собрания Кумторкалинского района отправили в отставку главу муниципалитета Салима Токаева, претензии к работе которого озвучивали как сельчане, так и представители "Единой России", в частности, спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля жители Кумторкалинского района провели сход, на котором потребовали отставки главы района Салима Токаева, раскритиковав его за кадровую политику, ситуацию с бюджетом и уровнем соцобеспечения.

10 февраля в райцентре Кумторкалинского района побывал спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов. Он встретился с местными депутатами и пообщался с сельчанами, которые пожаловались ему на проблемы. За день до визита в Коркмаскалу Шихсаидов подписал постановление реготделения "Единой России" о приостановке полномочий Салима Токаева как секретаря Гумбетовского отделения партии за низкие результаты на выборах.

Собрание депутатов Кумторкалинского района приняло решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Салима Токаева после того, как об этом попросили несколько районных депутатов, пишет сегодня "Черновик".

"Удалить главу муниципального образования «Кумторкалинский район» Токаева Салима Шихвалиевича в отставку и прекратить досрочно его полномочия с 26 апреля 2021 года", - цитирует решение депутатов издание.

Решение об отставке Токаева было принято в воскресенье, 25 апреля, на очередной сессии собрания депутатов. Исполняющей обязанности главы района назначена первый замглавы муниципалитета Раисат Рамазанова, говорится в публикации на странице райсобрания в Instagram.

Обращение семи депутатов, попросивших отправить главу района в отставку, поступило в районное собрание 23 апреля, следует из сообщения. Аргументы инициаторов обращения и подробности его обсуждения в публикации не приведены.

К 10.29 мск под публикацией районного собрания размещено 20 комментариев. Их авторы одобрили решение депутатов. "Прекрасные новости, обрадовали!" – написала, в частности, diana__18s. "Все во благо", - ответил на это представитель собрания депутатов.

На сайте администрации Кумторкалинского района комментарий Салима Токаева относительно решения депутатов, по состоянию на 10.29 мск, не опубликован.

Напомним, претензии реготделения "Единой России" к Салиму Токаеву возникли после того, как на сентябрьских выборах 2020 года единороссы проиграли 19 местным самовыдвиженцам, а районное собрание возглавил депутат, которого не выдвигала "Единая Россия". В результате выборов "Единая Россия" получила в селах муниципалитета только 35,7%, а самовыдвиженцы - 55,7%. В райцентре Кумторкалинского района единороссы не получили ни одного мандата, сообщило 16 февраля "Новое дело".

Хизри Шихсаидов, поддержавший претензии однопартийцев к Токаеву, в феврале оказался в центре скандала после публикации видео, в котором голос, похожий на голос Шихсаидова, озвучивает призыв устранить политических оппонентов, подбросив им патроны и наркотики. "Мы знаем, как это делать. У нас патронов много, наркотиков тоже… Мы найдём у них наркотики в кармане", - говорит он. Сам Хизри Шихсаидов назвал видеоролик монтажом и пояснил, что запись была сделана в кабинете главы Кумторкалинского района, когда Шихсаидов критиковал чиновника за то, что тот провалил избирательные кампании.

Видео с угрозами политическим оппонентам изучат "ответственные за внутреннюю политику", пообещал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Публикация видеоролика совпала с началом формирования списков кандидатов в депутаты Народного собрания Дагестана и Госдумы и ставила целью отстранить от этих процедур Шихсаидова, возглавляющего реготделение "Единой России", предположили тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.