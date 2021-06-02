Единоросс Зиявутдинов заявил о попытке подтасовать итоги праймериз в Дагестане

02 июня 2021, 17:15

Депутат Народного собрания Дагестана от "Единой России" Айнутдин Зиявутдинов считает, что однопартийцы пытались завысить явку и сфальсифицировать данные счетных участков, чтобы лишить его победы на предварительном голосовании в Кумторкалинском районе. Зиявутдинов остается в больнице после избиения, он пожаловался на нападение в Следком.

Как сообщал "Кавказский узел", в Махачкале между депутатом Айнутдином Зиявутдиновым и его политическими оппонентами произошла драка, депутат госпитализирован с сотрясением мозга. Ранее парламентарий комментировал ситуацию в Кумторкалинском районе, где жители пожаловались на подтасовку результатов предварительных выборов депутатов в Народное собрание Дагестана. Нападение, по словам Зиявутдинова, произошло, когда он попытался узнать о судьбе бюллетеней из Кумторкалинского района, пропавших в ночь после голосования.

Зиявутдинов остается в больнице

По словам Айнутдина Зиявутдинова, его состояние немного улучшилось, но он все еще находится в больнице. Помимо сильного сотрясения мозга, у него диагностирован также перелом лицевой кости.

Он отметил, что непосредственно перед нападением попытался получить в исполкоме дагестанского отделения партии "Единая Россия" результаты праймериз. "Голосование было завершено 30 мая. Но взять протоколы с результатами на счетных участках сразу после окончания голосования я не смог. Секретарь местного отделения партии заверял, что подсчет ведется в исполкоме партии, куда они должны отвезти все бюллетени. В итоге все же мы пришли к тому, чтобы провести подсчет на месте, но без выдачи подписанного всеми членами комиссии протокола", - рассказал Зиявутдинов корреспонденту "Кавказского узла".

Бюллетени в сопровождении сотрудников полиции должны были привезти в Махачкалу, однако по дороге "люди с бюллетенями убежали", заявил депутат. "Этой же ночью я приезжал в исполком партии, но там никто информацию не давал. В последующие два дня я также не смог получить подписанные протоколы", - пояснил он.

Во вторник 1 мая депутат направился в исполком партии, чтобы получить официальные результаты голосования. "У входных дверей меня встретил сын [спикера парламента Дагестана] Хизри Шихсаидова Даниял. Он спросил, куда и зачем я иду, не давал мне пройти. Пока мы спорили, сзади меня по голове ударил один из тех, кто находился в окружении Данияла Шихсаидова. Я упал, а когда хотел встать, этот момент попал на видеозапись, <один из нападавших> ударил [меня] ногой в лицо", - рассказал Зиявутдинов.

Видео драки у дома профсоюзов, где находится исполком "Единой России" опубликовал 1 июня YouTube-канал Tut.Dagestan. Как следует из видео, драка произошла у входа в здание, в ней принимали участие несколько человек.

Депутат указал на интересы спикера в Кумторкалинском районе

Как указал Айнутдин Зиявутдинов, ранее открытых конфликтов с председателем Народного собрания и главой дагестанского отделения партии "Единая Россия" Хизри Шихсаидовым у него не было. "У Шихсаидова свои личные интересы в Кумторкалинском районе, он старается выдвигать там своих людей. Я в его команду не вхожу, и в этот раз он против меня выставил несколько кандидатов из своей команды, в том числе бывшего своего пресс-секретаря, а также бывшего главу района Магомеда Бамматова. Но по тем результатам, которые я видел, они все проиграли мне с большим отрывом. И сейчас все делается, чтобы изменить это положение", - предположил Зиявутдинов.

Результаты голосования на счетных участках не оглашают до сих пор, так как они еще могут корректироваться, считает Айнутдин Зиявутдинов.

"По тем черновым вариантам протокола, который я видел, я одержал победу на двух участках в районе. Ближе к концу голосования секретарь местного отделения сообщил, что только на участке в Коркмаскале проголосовали 5600 человек, хотя реальная явка была значительно меньше. Предполагалось, что в предварительном голосовании примут участие около 15 процентов имеющих право голоса, и поэтому в район должны были быть выделены около 2400 бюллетеней. Реальная же явка в районе составила порядка 700 человек. Результаты онлайн-голосования, скорее всего, им уже были известны к 30 мая. И поэтому, чтобы распределить голоса между нужными им членам партии, они и решили завысить явку оффлайн-голосования", - предположил депутат.

Партия "Единая Россия" в целом имеет поддержку в Кумторкалинском районе, отметил Зиявутдинов. "Негативного отношения к партии у населения в районе нет. На предыдущих муниципальных выборах половина членов партии участвовали в них от «Единой России», другие вышли как одномандатники. Но если проанализировать общее число победивших на выборах членов «Единой России» в районе, то оно составляет примерно 70 процентов", - указал он.

На сентябрьских выборах 2020 года единороссы проиграли 19 местным самовыдвиженцам, а районное собрание возглавил депутат, которого не выдвигала "Единая Россия". В результате выборов "Единая Россия" получила в селах муниципалитета только 35,7%, а самовыдвиженцы – 55,7%. В райцентре Кумторкалинского района единороссы не получили ни одного мандата.

Согласно данным на сайте "Единой России", по результатам предварительного голосования в Народное собрание Дагестана Айнутдин Зиявутдинов получил в Кумторкалинской региональной группе 1710 голосов. На втором месте Магомед Бамматов со 150 голосами.

По состоянию на 1 января 2021 года в Кумторкалинском районе зарегистрированы 16 536 человек, указано на сайте Избиркома Дагестана.

Следствие проверяет заявление Зиявутдинова

Сразу после избиения депутат направился в здание ФСБ. Туда также приехали следователи Следственного комитета, и вместе с ними он прошел медосвидетельствование. "Претензий к сотрудникам правоохранительного и следственного органов пока нет. Они сработали так, как должны были. Надеюсь, они разберутся во всем, что произошло, и дадут свою оценку", - сказал Айнутдин Зиявутдинов.

Проверка еще не завершена, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в дагестанском управлении Следкома.

Депутат Народного собрания Дагестана является представителем законодательной власти, поэтому в случае применения к нему физического насилия дело может быть возбуждено по 318-й статье Уголовного кодекса, отметил адвокат Шамиль Магомедов.

"По этой же статье часто привлекают к ответственности и за причинение вреда сотрудникам полиции. Они так же, как и депутаты, представители власти, только полицейский – исполнительной, а депутат – законодательной власти. Думаю, в этом случае необходимо квалифицировать дело по данной статье", - сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла". В случае, если насилие признано не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, 318-я статья УК предусматривает до пяти лет заключения.

Председатель парламента Дагестана Хизри Шихсаидов произошедшее с его однопартийцем по состоянию на 17.00 мск 2 июня публично никак не комментировал. В аппарате республиканского парламента корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что "по данному поводу нет официальной информации" и посоветовали напрямую обратиться к Шихсаидову с письмом.

Получить комментарии в дагестанском отделении партии "Единой России" относительно результатов очного голосования корреспонденту "Кавказского узла" не удалось – в пресс-службе не ответили на звонки. Сайт дагестанского отделения партии "Единая Россия" по состоянию на 17.00 мск 2 июня не открывается. В пресс-службе Избирательной комиссии Дагестана корреспонденту "Кавказского узла" уточнили, что проведенное предварительное голосование является внутрипартийным проектом, и ведомство к нему не имеет никакого отношения.