Депутат Зиявутдинов госпитализирован после драки в Махачкале

01 июня 2021, 19:50

Депутат парламента Дагестана Айнутдин Зиявутдинов оказался в больнице с сотрясением мозга после драки с политическими оппонентами в Махачкале. По словам парламентария, он пытался узнать о судьбе бюллетеней из Кумторкалинского района, пропавших в ночь после голосования.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале между депутатом Айнутдином Зиявутдиновым и его политическими оппонентами произошла драка, сообщил источник. Зиявутдинов ранее комментировал ситуацию в Кумторкалинском районе, где жители пожаловались на подтасовку результатов предварительных выборов депутатов в Народное собрание Дагестана, которые прошли 30 мая на избирательных участках в селе Коркмаскала и посёлке Тюбе.

По итогам выборов Зиявутдинов набрал наибольшее количество голосов на обоих участках - 244 и 67, за ним следовали бывший глава Кумторкалинского района Магомед Бамматов – 158 и 15, а также глава села Коркмаскала и он же секретарь партии "Единая Россия" в Кумторкалинском районе Абжапар Хангишиев – 113 и 27, сообщил Зиявутдинов "Черновику".

По его словам, Хангишиев отказался составлять протокол итогов выборов в районе, заявив, что его необходимо готовить в исполнительном комитете "Единой России" в Махачкале и бюллетени нужно отвезти туда. Однако по пути Хангишиев отключил телефон и пропал вместе с бюллетенями, результаты голосования в районе до сих пор неизвестны, пишет издание со ссылкой на Зиявутдинова.

Депутат сообщил, что после нападения находится в больнице с сотрясением мозга. По его словам, он пришел в исполком "Единой России" узнать о судьбе протоколов из Кумторкалинского района, однако войти ему в здание не дали, среди участников конфликта присутствовал сын председателя Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидова Даниял, проинформировало издание.

Видео драки у дома профсоюзов, где находится исполком "Единой России" опубликовал сегодня YouTube-канал Tut.Dagestan. Как следует из видео, драка произошла у входа в здание, в ней принимали участие несколько человек. На кадрах видно, что один из участников драки бьет ногой по голове человека.

На сайте управлений МВД и Следкома России по Дагестану на 19.20 мск нет информации о драке с участием депутата.