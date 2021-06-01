Сотрудник правоохранительных органов. Фото: Елена Синеок. Юга.ру

01 июня 2021, 15:29

Источник сообщил о драке депутата с оппонентами в Дагестане

В Махачкале между депутатом Народного собрания Дагестана Айнутдином Зиявутдиновым и его политическими оппонентами на фоне жалоб жителей о подтасовке результатов голосования произошла драка, сообщил источник.

Конфликт между депутатом Народного собрания Дагестана Айнутдином Зиявутдиновым и несколькими неизвестными произошел на площади в Махачкале.

Предположительно, противниками депутата были его политические оппоненты. После инцидента на площади Зиявутдинов отправился в местный отдел ФСБ, где написал заявление, сообщил сегодня "Черновик" со ссылкой на источник.

Издание также напомнило, что Айнутдин Зиявутдинов ранее комментировал ситуацию в Кумторкалинском районе, где жители пожаловались на подтасовку результатов предварительных выборов депутатов в Народное собрание Дагестана, которые прошли 30 мая на избирательных участках в селе Коркмаскала и посёлке Тюбе.

"Кавказский узел" также писал, что 24 мая силовики информировали о драке со стрельбой между главой села и депутатом в Табасаранском районе Дагестана. Бытовой конфликт перерос в драку, и чиновник в качестве предупреждения выстрелил из ружья в воздух.

Примечание:

"Протестные настроения жителей Тарки вынудили чиновников вмешаться в местный конфликт", "Пользователи соцсети осудили дагестанского бойца за драку на свадьбе", "Дело последнего участника перестрелки на рынке Кизляра дошло до суда".

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