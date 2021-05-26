Драка со стрельбой произошла в Дагестане

26 мая 2021, 06:44

Между главой села и депутатом в Табасаранском районе Дагестана произошла драка, в ходе которой чиновник выстрелил из ружья в воздух. Расследованием происшествия занимаются следователи, сообщила администрация района.

Конфликт с применением оружия произошел в селе Тураг Табасаранского района Дагестана.

"Бытовой конфликт между главой Турагского сельсовета Абдулфета Шихимиева и депутатом сельского собрания перерос в драку. Для самообороны Шихимиев выстрелил в воздух из охотничьего ружья. Никто не пострадал", – передал сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу администрации Табасаранского района.

При этом в публикации не уточнена дата происшествия. Участников конфликта примирили местные старейшины, отметило агентство. "По данному факту местный отдел полиции собрал материалы и передал в Дербентский межрайонный следственный отдел СК России по республике для принятия процессуального решения", – сказал сотрудник пресс-службы районной администрации.

К 05.40 мск 26 мая на сайтах Следственного управления Следкома по Дагестану, прокуратуры по Дагестану и МВД по Дагестану нет информации о драке со стрельбой между главой села и депутатом в Табасаранском районе.

"Кавказский узел" также писал, что 9 февраля более десяти человек из числа сторонников и оппонентов главы Цунтинского района подрались в селе Кидеро, один из них стрелял из травматического оружия. Источник сообщал об участии в драке чиновников невысокого ранга. Участники конфликта были доставлены в отдел полиции, после установления личности и изъятия пистолета, всех отпустили.