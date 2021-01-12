Протестные настроения жителей Тарки вынудили чиновников вмешаться в местный конфликт

12 января 2021, 17:30

Конфликт в Тарки произошел между представителями одной национальности, в этих событиях нет межнационального подтекста, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. В Тарки, Кяхулае и Альбурикенте сильны протестные настроения, заявил председатель совета Национального совета кумыкского народа.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 января на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале был убит 23-летний местный житель Вали Абдурагимов, который выступал против распространителей наркотиков. По сообщениям пользователей соцсетей, к незаконному обороту запрещенных веществ был причастен бывший силовик. 6 января в махачкалинском поселке Тарки во время схода, на котором обсуждалось убийство активиста Абдурагимова, произошла массовая драка, в которой был убит уроженец Махачкалы Керим Хайруллаев. По подозрению в этих убийствах задержаны два местных жителя. 8 января местные алимы решили выселить семью подозреваемого в убийстве.

В Миннаце Дагестана 9 января состоялась встреча министра Энрика Муслимова с представителями посёлков Тарки, Кяхулай и Альбурикент. "Имеется регламентированный законодательством порядок действий при обнаружении и выявлении правонарушений в обществе, который необходимо соблюдать. Решением этих проблем должны заниматься правоохранительные органы. Общественные решения не должны подменять и замещать деятельность местных властей и компетентных органов", - привела слова врио министра Энрика Муслимова в ходе встречи пресс-служба ведомства.

Встреча в Миннаце Дагестана была организована по личной инициативе главы министерства, рассказал замминистра по национальной политике и делам религий Дагестана Мурад Шафиев. "Встреча была организована не потому, что там был межнациональный аспект. Это была личная инициатива врио министра провести встречу и понять причины произошедшего, а также попытаться выработать механизм, чтобы в будущем таких инцидентов не происходило", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В случившемся в Тарки не было межнационального конфликта, подтвердил начальник управления по делам религий Миннаца Дагестана Расул Гаджиев, который присутствовал на встрече. "В этих трех поселках живут кумыки, и инцидент произошел между ними. То есть здесь никак не мог быть межнациональный конфликт или убийство на национальной почве. Там нет других национальностей. Встреча была организована в Миннаце, поскольку дело касалось одной из национальностей, живущих на территории Дагестана. Мы не могли остаться в стороне и попытались разобраться в ситуации", - рассказал Расул Гаджиев "Кавказскому узлу".

Цель встречи - содействовать нормализации ситуации в поселках Тарки, Кяхулай и Альбурикент, отметил он. "Произошел серьезный инцидент, было убийство, и чтобы способствовать нормализации ситуации, успокоить жителей, врио министра решил организовать встречу с участием глав поселков и общественных деятелей. Последние высказали свои предположения о случившемся, вспомнили историю и другие проблемы из прошлого, как обычно бывает на таких встречах, но в этом случае ни история, ни земельные вопросы не имели отношения к убийству. Мы договорились со всеми, чтобы руководители и общественники успокоили народ с целью избежать дальнейших инцидентов", - рассказал начальник управления Миннаца.

Проводить параллели с другой конфликтной ситуацией, которая была в поселке Тарки в феврале 2020 года, не стоит, подчеркнул чиновник. "Нет, они друг с другом вообще не связаны. Тогда местные жители не хотели, чтобы к ним приходили из других поселков. А в этом случае был инцидент между жителями Тарки", - подчеркнул он.

Напомним, в феврале 2020 года жители поселков Тарки, Кяхулай и Альбурикент решили запретить представителям других народов Дагестана проводить мероприятия на горе Тарки-Тау.

В поселке Тарки очень сильны протестные настроения

Конфликт произошел между представителями одного народа, отметил председатель совета Национального совета кумыкского народа Абсалитдин Мурзаев. "Прямой связи с межнациональным конфликтом нет, инцидент произошел между представителями одного народа. Просто Миннац не мог не обратить внимания на этот инцидент. С учетом того, что в этих поселках очень сильные протестные настроения, не важно, по какому поводу, было решено провести встречу и попытаться успокоить людей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кумыки неоднократно требовали возвращения земель в Дагестане, утраченных в годы сталинских депортаций. В 2013 году в местности Караман под Махачкалой происходили массовые беспорядки, а в 2014 году жители сел Тарки, Кяхулай и Альбурикент проводили в Карамане голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Конфликт в Карамане". В июне 2018 года свыше 200 жителей села Нижнее Казанище Буйнакского района и села Талги в пригороде Махачкалы провели сход, на котором потребовали от властей республики добиться прекращения отъема земель сельхозназначения у кумыков. Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, кумыки составляют 95,75% населения Тарки, 52,1% населения Кяхулая и 45,4% населения Альбурикента. В Шамильском районе, согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, проживают главным образом (98,7%) аварцы.

На встрече были подняты земельные вопросы, поскольку жители поселков практически лишены возможности заниматься сельскохозяйственной деятельностью, отметил Мурзаев. "Тарки в целом считается криминальным поселком. Молодежь не трудоустроена, есть социально-экономические проблемы, безработица. В результате этого люди занимаются не теми делами. Земельные вопросы были подняты, поскольку жители считают, что их земли по злому умыслу оголили, отобрали у них виноградники, фермы и так далее, чтобы горцы заняли эти равнинные земли. Сейчас у жителей этих поселков нет возможности заниматься сельскохозяйственной деятельностью", - отметил он.

Случившееся в поселке Тарки не связано с историей в 2020 году. "Эти истории не взаимосвязаны. Параллели я не могу провести. Ситуации разные. Тогда мы вовремя вмешались, поговорили со всеми, и история была исчерпана без инцидентов", - отметил Мурзаев.

Проблема наркотиков в Дагестане латентна

События в поселке Тарки, которые начались с убийства местного активиста Вали Абдурагимова, прокомментировал сегодня врио главы Дагестана Сергей Меликов. Он отметил, что на заседании антинаркотической комиссии в декабре 2020 года выразил неудовлетворение работой комиссии. "Тогда я поставил задачу, чтобы мы ориентировались и на отдельных представителей, которые высказывают инициативы против наркотиков. И через пять дней произошло такое. Если мы говорим о проблеме наркотиков, а не о бытовом конфликте, то у нас эта проблема латентна", - приводит слова Меликова "Черновик".

Пока власть не может говорить, был это бытовой конфликт с глубокими корнями, или всё же трагедия произошла из-за противодействия наркодилерам, подчеркнул Меликов. "Если все эти вещи отбросить, мы должны констатировать, что произошла трагедия. Мы потеряли четырех молодых людей: двоих безвозвратно, а двоих потеряли, потому что потеряли".