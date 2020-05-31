Жители Дагестана потребовали отставки спикера парламента

31 мая 2020, 18:07

Петицию с требованием отставки спикера парламента Дагестана Хизри Шихсаидова за 2 недели подписали более 15 тысяч жителей республики. Шихсаидов в разгар пандемии от имени дагестанцев просил Путина не затягивать с поправками в Конституцию, указали авторы петиции.

Как писал "Кавказский узел", спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов вместе с главой республики Владимиром Васильевым и муфтием Ахмадом Абдулаевым участвовал в 18 мая в видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждение было посвящено острой ситуации с коронавирусом в республике, но Шихсаидов высказался по вопросу поправок в Конституцию России от имени местных жителей. По словам Шихсаидова, "люди просят", чтобы поправки в Конституцию "не затягивались", так как "люди ждут этого".

После слов Хизри Шихсаидова о поправках в Конституцию на платформе change.org была создана петиция "За отставку председателя Народного Собрания республики Дагестан Хизри Шихсаидова". 23 мая эта петиция собрала почти 12 тысяч подписей, говорится в сообщении, поступившем на SMS-сервис "Кавказского узла".

Петиция с требованием отставки спикера парламента Дагестана Хизри Шихсаидова, созданная Артуром Филаевым, набрала по состоянию на 17.55 мск 31 мая 15 тысяч 44 подписи. Петиция адресована президенту России.

"Поднятая Шихсаидовым тема по Конституции на срочном (!!!) совещании по короновирусу - яркий показатель оторванности председателя Народного Собрания республики Дагестан от реальной бедственной ситуации и положении дел в Дагестане. (...) Сделанное заявление Шихсаидовым свидетельствует о его некомпетентности", - говорится в тексте петиции.

В комментариях под петицией подписавшиеся обвиняют Шихсаидова в предательстве интересов народа и подхалимаже. "Быть далеко от народа в трудный для него момент, решая политические вопросы вместо социальных, непростительно для власти. Доверие потеряно", - написала Альбина Омарова.

"Я подписываюсь, потому что в такой тяжелый момент для всего Дагестана Хизри выбирает момент выслужиться перед президентом. Его не волнуют жители республики", - объяснил свою позицию Артур Иванов.

Слова Шихсаидова вызвали гнев у жителей Дагестана, сказал "Кавказскому узлу" заместитель главного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов. "В период пандемии, когда общество занято в основном только тем, что хоронит своих близких и переживает за тех, кто лежит в больницах, (обсуждение) этого вопроса было каким-то совершенно оторванным, далеким от реальности", - указал журналист. Главный редактор "РИА Дербент" Милрад Фатуллаев отметил, что слова Шихсаидова о поправках в Конституцию жители Дагестана восприняли "как оскорбление".

Некоторые подписанты отметили, что они, вопреки словам Шихсаидова, не хотят изменений в Конституции. "Совещание по коронавирусу, а он про Конституцию, которую народ не хочет менять и не понимает зачем", - написал Хизри Исаев. "Я подписываюсь, потому что я не хочу поправки в конституцию. И от моего имени говорить это ВВП не нужно", - отметил Marat Omarov.

"Я подписываю петицию потому что такие чиновники - это позор. Он показал свое лицо в столь сложное для его народа время", - написал Мухума Газиев. "Ему абсолютно безразлично что творится с его народом в период пандемии", - считает Патимат Газимагомедова. "Дагестану в такие трудные времена нужны люди с ясным видением ситуации", - полагает James Tudor.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".