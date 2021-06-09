Салим Токаев объявил об отставке с поста главы Кумторкалинского района

09 июня 2021, 23:45

Глава Кумторкалинского района Дагестана Салим Токаев, возглавлявший муниципалитет с 2018 года, подал в отставку. Временно обязанности главы муниципалитета будет его заместитель Дагир Абдурагимов.

Как писал "Кавказский узел", ранее звучали требования к Токаеву об отставке. Так, 15 февраля жители Кумторкалинского района провели сход, на котором раскритиковали его за кадровую политику, ситуацию с бюджетом и уровнем соцобеспечения. За неделю до этого президиум регионального отделения "Единой России" принял решение приостановить полномочия Салима Токаева как секретаря Гумбетовского отделения партии.

Претензии реготделения "Единой России" к Токаеву возникли после того, как на сентябрьских выборах 2020 года единороссы проиграли 19 местным самовыдвиженцам, а районное собрание возглавил депутат, которого не выдвигала "Единая Россия". В результате выборов "Единая Россия" получила в селах муниципалитета только 35,7%, а самовыдвиженцы – 55,7%. В райцентре Кумторкалинского района единороссы не получили ни одного мандата, сообщило 16 февраля "Новое дело".

Салим Токаев 8 июня попросил об отставке у временно исполняющего главы Дагестана Сергея Меликова. Об этом он сообщил сегодня на своей странице в Instagram, обратившись к жителям района.

"С 2018 года я работал с вами, прикладывая все силы для того, чтобы жизнь жителей района стала лучше. За два с половиной года были достижения, чего-то не удалось добиться". Временно обязанности главы муниципалитета будет исполнять его заместитель Дагир - говорится в сообщении Токаева. Он поблагодарил всех, кто был рядом и "помогал идти вперёд", и попросил прощения за упущения. Причины своей отставки при этом он не указал.

О том, что Салим Токаев подал в отставку, сообщается и на сайте администрации Кумторкалинского района. Здесь опубликовано распоряжение Токаева о досрочном сложении полномочий главы района по собственному желанию. В этом же распоряжении он возлагает обязанности главы Кумторкалинского района на заместителя Дагира Абдурагимова.

52-летний Абдурагимов занимал должность заместителя главы районной администрации по жилищно-коммунальным вопросам, он уроженец села Учкент Кумторкалинского района, пишет "Молодежь Дагестана".



Объявление об отставке Токаева с поста главы Кумторкалинского района последовало за отставкой Хизри Шихсаидова, который ушел с постов спикера парламента Дагестана и секретаря реготделения "Единой России" на фоне заявлений о попытке подтасовать итоги праймериз. Депутат Айнутдин Зиявутдинов считает, что однопартийцы пытались завысить явку и сфальсифицировать данные счетных участков, чтобы лишить его победы на предварительном голосовании в Кумторкалинском районе. Он также заявил, что у Шихсаидова "свои личные интересы в Кумторкалинском районе, он старается выдвигать там своих людей". Примечательно, что в феврале Хизри Шихсаидов оказался в центре скандала после публикации видео, в котором голос, похожий на его, озвучивает призыв устранить политических оппонентов, подбросив им патроны и наркотики. Сам Хизри Шихсаидов назвал видеоролик монтажом и пояснил, что запись была сделана в кабинете Салима Токаева, когда он критиковал чиновника за то, что тот провалил избирательные кампании.

Напомним, 26 апреля ряд СМИ сообщил, что собрание депутатов Кумторкалинского района приняло решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации муниципалитета Салима Токаева. Сам Токаев назвал ложью эту информацию. Решение об отставке Токаева стало следствием неоднозначности итогов местных выборов. В отставку его "отправила" нелигитимная группа депутатов, сообщил пресс-секретарь райадминистрации. Салим Токаев был втянут в борьбу кланов на республиканском уровне, которая оживилась после прихода к власти Сергея Меликова, предположил политолог Эдуард Уразаев.