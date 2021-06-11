Даниял Шихсаидов арестован на два месяца

11 июня 2021, 23:21

Суд отправил сына бывшего спикера дагестанского парламента Хизри Шихсаидова Данияла под арест на два месяца по делу об избиении депутата.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня в Махачкале между депутатом Айнутдином Зиявутдиновым и его политическими оппонентами, среди которых был сын спикера парламента Дагестана Хизри Шихсаидова Даниял, произошла драка, депутат был госпитализирован с сотрясением мозга. Зиявутдинов пожаловался на нападение в Следком. 9 июня Даниял Шихсаидов был задержан.

2 июня Хизри Шихсаидов покинул пост секретаря реготделения партии "Единая Россия" на фоне заявления однопартийца о попытке подтасовать итоги праймериз в Дагестане. 7 июня он подал в отставку с поста председателя Народного собрания, 9 июня парламент Дагестана принял его отставку. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в его добровольном уходе. Сам Шихсаидов пояснил, что решил выйти на пенсию. "Мне 74 года уже, хватит. Надо молодым уступать", - сказал он.

Даниял Шихсаидов заключен под стражу на два месяца, сообщил сегодня "Черновик".

Информацию подтвердил источник "Интерфакса". "Сына бывшего председателя Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидова Данияла Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца", - проинформировало сегодня издание.

Ходатайство следователя об избрании меры пресечения депутату парламента Дагестана Даниялу Шихсаидову по делу об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести рассматривалось 11 июня, следует из информации на сайте Ленинского районного суда Ростова-на-Дону.

Часть 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Комментариев Данияла Шихсаидова или его официальных представителей относительно избрания меры пресечения не поступало.

На сайте Следкома России по Дагестану, УМВД по Дагестану и прокуратуры России по Дагестану на 23:10 мск 11 июня не содержится информации об аресте Шихсаидова.

Видео драки у дома профсоюзов, где находится исполком "Единой России" опубликовал 1 июня YouTube-канал Tut.Dagestan. Как следует из видео, драка произошла у входа в здание, в ней принимали участие несколько человек.

Напомним, Айнутдин Зиявутдинов 1 июня направился в исполком партии, чтобы получить официальные результаты голосования и узнать о судьбе бюллетеней из Кумторкалинского района, пропавших в ночь после голосования. "У входных дверей меня встретил сын [спикера парламента Дагестана] Хизри Шихсаидова Даниял. Он спросил, куда и зачем я иду, не давал мне пройти. Пока мы спорили, сзади меня по голове ударил один из тех, кто находился в окружении Данияла Шихсаидова. Я упал, а когда хотел встать, этот момент попал на видеозапись, <один из нападавших> ударил [меня] ногой в лицо", - рассказал Зиявутдинов.