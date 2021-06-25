Хизри Шихсаидова, Даниял Шихсаидов, Айнутдин Зиявутдинов. Фото пресс-служба администрации Буйнакского района, http://буйнакскийрайон.рф/uploads/pics/glava_raiona.jpg ; пресс-служба администрации Буйнакского района, http://буйнакскийрайон.рф/uploads/pics/glava_raiona.jpg ; пресс-служба "Едина Россия" https://dagestan.er.ru

25 июня 2021, 19:02

Хизри Шихсаидов сообщил о примирении с депутатом Зиявутдиновым

После конфликта между Даниялом Шихсаидовым и депутатом Айнутдином Зиявутдиновым состоялась процедура примирения при посредничестве муфтия республики, сообщил бывший спикер парламента Дагестана. Зиявутдинов отказался комментировать эту информацию.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня в Махачкале между депутатом Айнутдином Зиявутдиновым и его политическими оппонентами, среди которых был сын спикера парламента Дагестана Хизри Шихсаидова Даниял, произошла драка. Депутата госпитализировали с сотрясением мозга. Зиявутдинов пожаловался на нападение в Следком. 9 июня Даниял Шихсаидов был задержан, суд постановил арестовать его на два месяца по делу об умышленном причинении вреда здоровью. Решение принял Ленинский райсуд Ростова-на-Дону.

Конфликт между Даниялом Шихсаидовым и Айнудином Зиявдиновым был улажен, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" автор Telegram-канала "Спросите у Расула" Расул Асад. Он пояснил что речь идет о маслиате - мусульманской процедуре примирения, а посредником выступил муфтий Дагестана. По словам Расула Асада, информацию о маслиате подтвердил лично Хизри Шихсаидов.

Айнутдин Зиявутдинов отказался давать комментарии корреспонденту "Кавказского узла", сославшись на занятость.

Официальных разъяснений того, почему суд, избравший меру пресечения Даниялу Шихсаидову, проходил за пределами республики, в Ростове-на-Дону, не было, причем формально это рядовое, не тяжкое преступление - такие дела обычно расследуются следователями МВД. Логичным объяснением выбора места проведения суда является желание избежать давления на следствие и правосудие, как это бывает с делами о терроризме, указано в сегодняшней публикации дагестанского издания "Новое дело".

В начале июня Хизри Шихсаидов покинул посты секретаря реготделения партии "Единая Россия" и председателя Народного собрания Дагестана на фоне заявления однопартийца о попытке подтасовать итоги праймериз в Дагестане. Сам Шихсаидов пояснил, что решил выйти на пенсию. "Мне 74 года уже, хватит. Надо молодым уступать", - сказал он. Однако опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в добровольности его ухода. При этом Шихсаидов сохранил сильные позиции в региональном раскладе политических сил.

Конфликт между депутатом Айнутдином Зиявутдиновым и Даниялом Шихсаидовым не окажет влияния на предвыборную ситуацию и имидж партии "Единая Россия", считает политолог Альберт Эседов.

"Говоря образно, мы имеем дело с аномальной партией, в которой перемена слагаемых не приводит к изменению суммы результатов выборов. Тут даже громкие задержания и увольнения высокопоставленных проворовавшихся чиновников - представителей партии серьезно не сказываются на репутации", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Эседов.

Примечание:

"Участники акции в поддержку Гаджиева связали его дело с давлением на "Черновик", "Журналист "Кавказского узла" задержан в Махачкале", "Альбурикентцы напомнили Меликову о невыполненных обещаниях".

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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