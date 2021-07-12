12 июля 2021, 14:31

Третий ковидный госпиталь открыт в Кабардино-Балкарии

На базе второй горбольницы Нальчика начал работу госпиталь для пациентов с коронавирусом. Лечение в медучреждениях республики проходят 509 человек с СOVID-19 или подозрением на коронавирус, 65 из них находятся в реанимации, отчитался сегодня республиканский Минздрав.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта городская клиническая больница №2 в Нальчике, которая работала как ковидный госпиталь, возобновила плановый прием пациентов после закрытия отделения для работы с зараженными коронавирусом. 5 июля  больница №2 в Нальчике приостановила госпитализацию пациентов и проведение плановых операций. Дополнительный госпиталь на 200 коек будет развернут в Кабардино-Балкарии в связи с ростом числа заболевших COVID-19 и нуждающихся в госпитализации, сообщил 7 июля глава Кабардино-Балкарии.

Госпиталь открылся сегодня на базе городской клинической больницы Нальчика, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии.  "Это третий госпиталь для лечения больных коронавирусом в Кабардино-Балкарии. В нем развернуто 52 койки. Медицинскую помощь в больнице получают 10 пациентов, двое из них – в реанимации", - говорится в сегодняшнем сообщении на странице ведомства в Instagram.

В трех госпиталях республики, по данным на 12 июля, развернуто 632 койки. Лечение проходят  509 пациентов, в реанимационных отделениях находятся 65 человек, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на Минздрав Кабардино-Балкарии.

За последние сутки в Кабардино-Балкарии зафиксировано 63 новых случая заражения коронавирусом, четыре пациента скончались. С начала пандемии коронавирус подтвержден у 25 523 человек, из них умерли 528 человек, следует из сегодняшнего сообщения на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Динамика распространения коронавируса, в том числе на юге России, отражена в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Мурашко раскритиковал темпы вакцинации в регионах Северного Кавказа", "Минздрав Кабардино-Балкарии сообщил о резком росте числа зараженных COVID-19", "Глава Кабардино-Балкарии призвал чиновников к вакцинации".

Автор: "Кавказский узел"

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