Минздрав Кабардино-Балкарии сообщил о резком росте числа зараженных COVID-19

01 июля 2021, 08:02

За две недели число зараженных COVID-19 в Кабардино-Балкарии увеличилось втрое, поэтому в три раза увеличен и коечный фонд в коронавирусных госпиталях, сообщил министр здравоохранения республики.

Как писал "Кавказский узел", глава республики Казбек Коков 21 июня заявил, что в Кабардино-Балкарии не будет вводиться обязательная вакцинация, как в ряде других российских регионов. При этом пользователи соцсетей усомнились, что жители республики прививаются добровольно. 25 июня Кабардино-Балкария заняла второе с конца место в рейтинге вакцинации по регионам России, в республике прививку хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса сделали лишь 6,2% жителей. В Кабардино-Балкарии необходимо привить от коронавируса 270 тысяч человек, а пока прививку сделали около 65 тысяч жителей республики, заявил 28 июня глава республики и призвал чиновников подавать пример населению активной вакцинацией.

Коечный фонд в госпиталях Кабардино-Балкарии увеличен в три раза из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике, сообщил 30 июня со ссылкой на пресс-службу главы республики "Интерфакс".

"Никто не нагнетает ситуацию, ничего не скрываем - в регионе идет рост заболеваемости. У нас не было никогда такого количества реанимационных больных, реаниматологи уже сейчас работают на износ. Мы, конечно, сделаем все, чтобы обеспечить госпитали и специалистами, и лекарствами, и оборудованием. Но подумайте о последствиях для заболевших, для медицинских работников", - сказал 30 июня в ходе муниципального часа глава региона Казбек Коков.

Единственный способ защитить себя и близких, а также избежать жестких ограничительных мер - вакцинация, отметил глава Кабардино-Балкарии.

В республике значительно увеличилась доля пациентов, нуждающихся в реанимационной помощи, коронавирусная инфекция стала более агрессивной, заболевание протекает тяжелее и трудно поддается лечению, сообщил 30 июня со ссылкой на министра здравоохранения КБР Рустама Калибатова официальный сайт главы Кабардино-Балкарии.

В реанимациях сейчас находятся 59 человек, из которых 45 пациентов - на аппаратах неинвазивной искусственной вентиляции легких, 3 - на аппаратах инвазивной вентиляции легких. При этом в госпиталях получают лечение 373 пациента, информировал министр.

За две недели количество заболевших в республике увеличилось втрое, настолько же - до 450 мест - увеличен коечный фонд госпиталей. Они находятся в Городской клинической больнице №1 и Межрайонной многопрофильной больнице. За последние сутки компьютерную томографию сделали около полторы сотни человек, у 70 из них выявлены признаки вирусной пневмонии, сообщила 30 июня с ссылкой на министра здравоохранения Рустама Калибатова на своем сайте ГТРК "Кабардино-Балкарии".

Иммунизация жителей республики продолжается, к 30 июня от коронавирусной инфекции привились больше 68 тысяч человек. Пункты вакцинации открыты с утра до вечера без выходных, записаться на нее можно, обратившись в прививочный пункт поликлиники, или через портал госуслуг, информировала телекомпания.

За сутки 30 июня в Кабардино-Балкарии COVID-19 подтвержден у 36 человек. Общее число смертей от коронавируса в республике достигло 492, а общее число случаев заражения COVID-19 - 24 918, следует из данных, опубликованных 30 июня на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Динамика распространения коронавируса, в том числе на юге России, отражена в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".