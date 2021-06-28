28 июня 2021, 16:39
Глава Кабардино-Балкарии призвал чиновников к вакцинации
В Кабардино-Балкарии необходимо привить от коронавируса 270 тысяч человек, а пока прививку сделали около 65 тысяч жителей республики, заявил глава Кабардино-Балкарии и призвал чиновников подавать пример населению активной вакцинацией. Вакцинация не является первоочередной проблемой в республике, возразили авторы комментариев в соцсети Кокова.
Как писал "Кавказский узел", глава республики Казбек Коков 21 июня заявил, что в Кабардино-Балкарии не будет вводиться обязательная вакцинация, как в ряде других российских регионов. При этом пользователи соцсетей усомнились, что жители республики прививаются добровольно. 25 июня Кабардино-Балкария заняла второе с конца место в рейтинге вакцинации по регионам России, в республике прививку хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса сделали лишь 6,2% жителей.
Казбек Коков призвал представителей власти сделать прививку от коронавируса, следует из видео, опубликованного сегодня в его Instagram-аккаунте. "В первую очередь представители власти сами должны пример показывать (прививаться), там есть резервы, куда двигаться. О каких-то вещах обязательных речи не ведем, темпы вакцинации сегодня высокие, но мы еще раз говорим, что нам надо ускорять этот процесс", - заявил глава Кабардино-Балкарии в ходе совещания по текущей эпидемиологической обстановке.
По данным на 28 июня, в регионе вакцинацию одной дозой прошли около 65 тысяч жителей, двумя - 39 125 человек, говорится в аннотации к видео. "За неделю прививку против коронавирусной инфекции сделали около 14 тысяч человек, ежедневно в среднем вакцинируются более 2 тысяч жителей республики", - отмечается в аннотации.
В республике без выходных работает 51 прививочный пункт, на дом к маломобильным жителям и на производства выезжают передвижные бригады, указано в аннотации. "Применяется три вида вакцин: "Спутник-V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак". В воскресенье поступило 13 800 доз, которые уже распределены в прививочные пункты", - говорится в сообщении.
Коков напомнил, что для формирования коллективного иммунитета в республике за короткое время необходимо вакцинировать не менее 270 тысяч человек, сообщило сегодня ТАСС.
Пользователи сети указали, что вакцинация - не самая важная проблема в республике. "Лучше бы с таким рвением решили проблему с водой по КБР", - указал пользователь asiat_2505. "Единственная проблема - это водоснабжение в районах!", - согласился с ним paco_3004.
27 июня жители села Нижний Черек пожаловались на проблемы с водоснабжением. Пользователи сети указали, что проблемы с подачей воды наблюдаются во многих населенных пунктах республики.
Часть комментаторов высказалась против принуждения к вакцинации. "Наш регион не внесён в список, который должен пройти вакцинацию. К чему такая спешка?", - спросила teuvazhukova.mariana. "Как нам надоела это вакцинация! Уже (нет) сил это слушать. Зачем принуждать? Почему говорят - с работы уволят?" - поинтересовался пользователь __hhh__125.
"Как страшно в своей республике ощущать себя беспомощным, незащищенным. Я последнее время работала в Москве, все рвалась домой, считала, что у себя дома нечего бояться, ведь все вышестоящие - свои люди, всё-таки ментальность другая. Но поняла, что если свыше захотят, никакая Родина не поможет, им всем важно исполнить приказ и сохранить своё место. Жаль", - отметила uzdenovazoia.
По данным на 28 июня, в Кабардино-Балкарии выявлено 32 новых случая заражения COVID-19, один человек умер. С начала пандемии в республике зафиксировано 24 848 случаев заражения коронавирусом, скончались 492 пациента, следует из информации на сайте стопкоронавирус.рф.
Ряд российских регионов вслед за Москвой и Подмосковьем начинают вводить обязательную вакцинацию не менее 60% от общей численности сотрудников целого ряда сфер. Жители Чечни жалуются, что ставить прививки принуждают и школьников, и сотрудников предприятий под угрозой недопуска на учебу и работу. В Дагестане, занимающем последнее место среди регионов России по темпам вакцинации от коронавируса, прибегли к угрозам увольнениями главам муниципалитетов.
Динамика распространения коронавируса, в том числе на юге России, отражена в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".