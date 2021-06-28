Глава Кабардино-Балкарии призвал чиновников к вакцинации

В Кабардино-Балкарии необходимо привить от коронавируса 270 тысяч человек, а пока прививку сделали около 65 тысяч жителей республики, заявил глава Кабардино-Балкарии и призвал чиновников подавать пример населению активной вакцинацией. Вакцинация не является первоочередной проблемой в республике, возразили авторы комментариев в соцсети Кокова.

Как писал "Кавказский узел", глава республики Казбек Коков 21 июня заявил, что в Кабардино-Балкарии не будет вводиться обязательная вакцинация, как в ряде других российских регионов. При этом пользователи соцсетей усомнились, что жители республики прививаются добровольно. 25 июня Кабардино-Балкария заняла второе с конца место в рейтинге вакцинации по регионам России, в республике прививку хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса сделали лишь 6,2% жителей.

Казбек Коков призвал представителей власти сделать прививку от коронавируса, следует из видео, опубликованного сегодня в его Instagram-аккаунте. "В первую очередь представители власти сами должны пример показывать (прививаться), там есть резервы, куда двигаться. О каких-то вещах обязательных речи не ведем, темпы вакцинации сегодня высокие, но мы еще раз говорим, что нам надо ускорять этот процесс", - заявил глава Кабардино-Балкарии в ходе совещания по текущей эпидемиологической обстановке.

По данным на 28 июня, в регионе вакцинацию одной дозой прошли около 65 тысяч жителей, двумя - 39 125 человек, говорится в аннотации к видео. "За неделю прививку против коронавирусной инфекции сделали около 14 тысяч человек, ежедневно в среднем вакцинируются более 2 тысяч жителей республики", - отмечается в аннотации.