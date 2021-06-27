Сельчане Кабардино-Балкарии пожаловались на проблемы с водоснабжением

27 июня 2021, 16:43

Жителям Нижнего Черека не хватает воды, а власти села за три года не решили эту проблему, пожаловались сельчане в Instagram. Проблемы с подачей воды есть и во многих других населенных пунктах Кабардино-Балкарии, указали авторы комментариев.

В селе Нижний Черек жители села вынуждены поочередно пользоваться насосом для подачи воды. О проблемах с подачей воды в селе Нижний Черек Урванского района Кабардино-Балкарии сообщил сегодня Instagram-паблик "Патриот КБР". На опубликованном видео виден насос и подведенная к нему колючая проволока.

"В Урванском районе селе Нижний Черек такая картина продолжается 3 года. Сельчане уже готовы перегрызть друг друга в войне за воду . Одна улица приезжает и закрывает другую, другие приезжают, чтобы открыть обратно. Работает только один насос и поэтому воды критически не хватает. Обращались в администрацию села неоднократно, но действий никаких принято не было. Пожалуйста, попробуйте хоть донести до вышестоящих органов чтобы были приняты меры. И в летний сезон работали все насосы, как положено", - говорится в сопровождающем видео тексте.

Публикация в паблике "Патриот КБР", насчитывающем 358 тысяч подписчиков, набрала на 16:40 мск 46,7 тысяч просмотров и 152 комментария.

Комментаторы указали, что проблема с подачей воды существует во многих населенных пунктах.

"В Баксане вечная проблема с водой, всю жизнь была. Переехал в Заюково, хвала Всевышнему, лучше обстановка. На самом деле это позор для власти, когда люди требуют просто воды. Воды! Как ты, человек, который отвечает за это, можешь спать спокойно, когда люди не могут просто пить спокойно воду или же купаться элементарно?" - спросил пользователь azreton07. "Таже проблема в Чегеме, а квитанции каждый месяц приносят", - написала pati__696. "Такая же история и в Чегем2!!! Просто уже не знаем, куда писать и как привлечь руководство, чтоб что-то предприняли. Почти уже месяц без холодной и горячей воды", - рассказала axmetovazareta. "Такая же ситуация в с.Дыгулыбгей. Ни капли воды", - сообщил пользователь ne_vashego_uma_delo00000pp____. "Старый Черек - такая же проблема. Неделю нет воды в самый пик жары. Ждём дождей. В дождь хотя бы струйка воды течёт. В одно время перекрывали трассу, чтобы воду дали. Власти тогда обещали решить эту проблему. 10 лет решают", - отметила aylavushka.

Проблема с водоснабжением существует практически по всей республике, указали пользователи. "Это почти во всех сёлах такое", - заявила elia160. "Это везде так, кроме города Нальчика", - резюмировала anisa.kazharova.

Решение проблемы предложил пользователь po.pravde_. "Все думают, что в мире идёт война за нефть, но, на самом деле, война идёт за подземные жилы запасов воды. А жильцам целого села совет. Насосная станция стоит тысяч 100-150, инициативная группа может по селу собрать деньги, купить и поставить её, просто нужно организоваться", - предложил он. Ему ответил пользователь kazbekcherkass. "Люди в селах за 800 рублей в день в поле работают, как им станцию ставить?" - спросил он. "Совет здравый, главное, чтобы не нашлись умники которые потом будут день и ночь свои сады -теплицы и т. п. Поливать денно и нощно с насосами, а то и этой станции хватать не будет", - указал ivan_kirienko_07. С ним согласился и пользователь freedom_00077. "Воду еще забирают многочисленные сады, высаженные по всей республике, полив которых осуществляется круглые сутки, соответственно уровень воды падает", - написал он.

Проблему с подачей воды должны решать не жители, а власти, считает ряд пользователей. "Снять с должности всех глав администраций муниципальных образований, где не могут организовать нормальную подачу воды населению!" - предложила fat_imma10. "В Нартане не лучше ситуация, хотя проложили новые трубы Как наступает лето ,всегда жалобы на подачу воды. 21 век, нельзя уже пробурить новый источник?! Насосы, в конце концов, нормальные поставить?! Все деньги на улучшение качества условий народа пихают в себе в карман,когда приходишь с жалобой - тупо разводят руками. Хватит уже издеваться, если не справляетесь со своей должностью, уступи ты место тому, кому под силу это все решить.Надоело!", - написала zarina_hashirova.

Необходимо привлечь внимание федеральных властей к проблеме, предложила часть комментаторов. "Писать надо в Москву напрямую! Быстро зашевелятся!", - указала ged.alena2504. "Пишите Путину. Говорят, помогает", - предложила irisha_0214.