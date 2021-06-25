Три республики Северного Кавказа оказались в конце рейтинга вакцинации

25 июня 2021, 22:10

Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия заняли последние места в опубликованном сегодня рейтинге вакцинации от коронавируса по регионам России. В самом населенном регионе СКФО прививку получили менее 5% жителей. В Ингушетии и Волгоградской области проводится слишком мало тестов на COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора России.

Как писал "Кавказский узел", в марте пять регионов Северного Кавказа оказались в последней десятке в рейтинге по числу жителей России, привитых от коронавируса в России, самыми низкими темпы вакцинации оказались в Дагестане, где первую дозу вакцины получили лишь 0,46% жителей. Врио главы Дагестана Сергей Меликов 8 июня пообещал увольнять глав муниципалитетов, не обеспечивших достаточные темпы вакцинации. Принудительная вакцинация спровоцирует недовольство жителей Дагестана в преддверии выборов, а также понизит кредит их доверия к главе региона Сергею Меликову, поэтому власти республики рассматривают эту меру как исключительную, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В России с середины мая число получивших хотя бы одну дозу вакцины россиян выросло с 13,9 миллиона человек (9,5% от всего населения) до 19,9 миллиона (13,6%). Три последних места по уровню вакцинации занимают республики Северного Кавказа: Дагестан, где прививку сделали 4,1% населения, Кабардино-Балкария - 6,2% и Северная Осетия - 7,5%, говорится в опубликованном сегодня исследовании РБК. Как указало издание, расчеты проводились на основании данных региональных оперативных штабов по борьбе с коронавирусом, региональных правительств и Минздравов.

Вакцинацию от коронавируса по данным на 23 июня прошли 10,1% жителей Дагестана, подлежащих вакцинации - всего 136 тысяч человек, утверждается в официальной статистике, опубликованной на сайте "Мой Дагестан". При этом за 100% взято число "подлежащих вакцинированию" жителей республики, которое составляет 1 350 407 человек. Каким образом определяются подлежащие вакцинированию жители, не указано. Население Дагестана, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляло 3 103 303 человека. В Кабардино-Балкарии на 1 января 2021 года проживали 869 191 человек, а в Северной Осетии на эту же дату насчитывалось 693 098 жителей.

Адыгея, согласно приведенной в исследовании таблице, попала в число регионов, где хотя бы одним компонентом вакцины привито менее 10% населения. Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Ингушетия входят в число регионов, где прививку сделали менее 15% жителей, а Калмыкия и Астраханская область - до 20% населения.

В Чечне за месяц уровень вакцинации вырос с 4,3% до 11,7%, регион переместился с 85-го места в рейтинге на 63-е. По утверждениям властей региона, от запланированного числа привит 21% населения. При этом 23 июня глава Чечни Рамзан Кадыров пожаловался Владимиру Путину, что в республике отмечается дефицит вакцин от коронавируса, сообщило издание.

Глава Ростовской области Василий Голубев указал, что в регионе плохо организован процесс вакцинации. "Сделайте так, чтобы люди пришли на вакцинацию в удобное для них время. Качественно и продуманно организуйте работу на своих территориях. Плохо организованный процесс — одна из главных причин низкого уровня вакцинации", - приводятся в публикации его слова.

Обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых групп населения - эффективная мера и она будет введена еще в восьми регионах страны, сообщила сегодня глава Роспотребнадзора России Анна Попова. "На сегодняшний день вакцинация обязательная в зависимости от эпидситуации для групп риска, для отдельных профессиональных групп уже введена в 10 субъектах РФ. С 28 июня мы принимаем решение о расширении этого списка на восемь субъектов", - процитировало главного санитарного врача РИА "Новости".

О каких именно регионах идет речь, глава Роспотребнадзора не уточнила.

В ряде регионов, в том числе в двух регионах юга России, охват тестированием остается ниже необходимого уровня, указала глава Роспотребнадзора. "Охват тестирования [на коронавирус] вырос за последнюю неделю и достигает практически 300 на 100 тысяч населения в сутки в целом по стране. Но меньше 150 на 100 тысяч человек он в шести регионах. Это Алтайский край, Республика Ингушетия, Волгоградская, Смоленская, Курганская области и Еврейская автономная область", - привел ее слова ТАСС.