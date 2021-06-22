Аналитики сочли маловероятным введение принудительной вакцинации в Дагестане

22 июня 2021, 12:18

Принудительная вакцинация спровоцирует недовольство жителей Дагестана в преддверии выборов, а также понизит кредит их доверия к главе региона Сергею Меликову. Поэтому власти республики рассматривают эту меру как исключительную, на случай резкого всплеска заболеваемости коронавирусом, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", оперштаб Дагестана с 18 июня запретил работу фуд-кортов, детских и ночных клубов, ограничил работу общепита и проведение массовых мероприятий. Жителям республики старше 65 лет предписано соблюдать самоизоляцию. На фоне введения ограничений пользователи Instagram раскритиковали власти республики за переполненные маршрутки.

За сутки в Дагестане от коронавируса скончались четыре пациента, а общее число смертей от COVID-19 достигло 1522. За сутки в регионе подтверждены 87 тестов на коронавирус, а общее число заражений COVID-19 возросло до 34 832, следует из данных, опубликованных сегодня на сайте "Стопкоронавирус. рф".

Если власти Дагестана по указанию федерального центра начнут проводить принудительную вакцинацию, то эта мера будет воспринята жителями очень агрессивно и резко, потому что принудительный порядок вакцинации "всегда выглядит как противоестественное", считает заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Учитывая, что у нас в республике не информационное общество, а общество, где слухи имеют первостепенное значение, то здесь будет огромный простор и для народного недовольства и возмущения", – сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Он уверен, что глава Дагестана Сергей Меликов будет вынужден пойти на такие меры в случае, если федеральный центр укажет ему так поступить. Однако и федеральные власти, и региональные понимают, что принудительная вакцинация это "очень опасная форма работы с населением", отметил аналитик. "Она может мгновенно перерасти в какие-то неконтролируемые процессы тем более перед выборами", – подчеркнул Магомедов.

Вовремя проделанные профилактические мероприятия помогут сдержать рост заболеваемости и удержать статистику заболеваемости коронавирусом в разумных пределах. Это в свою очередь поможет региону избежать полного локдауна, добавил он.

Дагестан переживает третью волну заболевания коронавирусом, которая отлична от предыдущих тем, что спровоцирована более агрессивным штаммом. К тому же она является проверкой, учли ли врачи опыт предыдущих двух волн или нет, считает главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

В Дагестане наблюдается слабая динамика кампании по вакцинации, на которую неоднократно обращал внимание Сергей Меликов. Однако даже в случае резкого роста числа госпитализированных пациентов с COVID-19 навряд ли последует наказание региональных властей со стороны федерального центра, полагает аналитик.

По его мнению, власти Дагестана не извлекли уроков из прошлого опыта. "Ситуация не была проанализирована. Выводы из первых двух волн пандемии не были сделаны, а если и были, то они были недостаточными, поэтому приходится решать эти проблемы по мере их появления", – сказал Фатуллаев корреспонденту "Кавказского узла".

Хотя процедуру вакцинации не называют принудительной, но меры, предлагаемые на вооружение московскими властями, носят именно добровольно-принудительный характер. В пользу принудительного характера говорит и тот факт, что люди, отказавшиеся вакцинироваться, работодателями отправляются в неоплачиваемый отпуск, подчеркнул он. "Мы можем назвать такие жёсткие меры мерами принуждения. Это добровольно-принудительная вакцинация, потому что люди оказываются в таком положении, когда им приходится вакцинироваться", – сказал аналитик.

16 июня Роспотребнадзор предписал привить в Москве от коронавируса 60 процентов работников. Вакцинация должна охватить сотрудников сферы услуг, такси, индустрию здоровья и красоты, сферу культуры и досуга, включая спортивные сооружения, театры, кинотеатры. Вслед за Москвой решение об обязательной вакцинации приняли Санкт-Петербург 10 регионов: Башкортостан, Кемеровская область, Ленинградская область, Московская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Сахалинская область, Тверская область, Тульская область, Хабаровский край, информировала 21 июня "Медуза"*.

Меликов может принять более жёсткие меры по следованию тем рекомендациям, которые федеральное министерство здравоохранения и Роспотребнадзор отправляет в регионы. Рейтинг руководства Дагестана упадет, если регион снова продемонстрирует высокие показатели числа заражений коронавирусом, считает Фатуллаев.

С другой стороны республиканские власти рискуют получить в свой адрес обвинения от жителей Дагестана, если количество больных в Дагестане окажется самым высоким в СКФО, и если региональные власти будут манипулировать статистикой, подчеркнул аналитик. "Сейчас, если власти не предпримут серьезных мер, и у нас ситуация окажется хуже, чем в соседних регионах, то в этом случае тоже люди будут гибнуть, и Меликова будут также обвинять [в сокрытии статистики] ", – пояснил он.

Реальные данные по заболеваемости коронавирусом и внебольничной пневмонией были уменьшены предыдущим руководством Дагестана в 4-5 раз, а по погибшим возможно до 10 раз. В случае если Сергей Меликов введет жесткие ограничения из-за коронавируса, то кредит доверия среди населения к нему не уменьшится, так как жители не будут против мер против COVID-19, полагает аналитик.

Практика жёстких мер с добровольно-принудительной формой вакцинации отразится на рейтинге руководства Дагестана. Но резких скачков заболеваемости в течении этой волны не будет, несмотря на возникновение локальных вспышек в масштабах сел, считает руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов. "Резкий всплеск, я думаю, невозможен, потому что количество переболевших [во время предыдущих волн заболевания] у нас огромное", – сказал Увайсов корреспонденту "Кавказского узла".

Часть населения республики относится с недоверием к процедуре вакцинации, а если прививочная кампания будет носить добровольно-принудительный характер, то скептические настроения среди жителей возрастут, отметил он.

В случае роста числа заражений коронавирусом и внебольничной пневмонией в Дагестане на фоне слабой кампании по вакцинации имидж властей региона сильно не пострадает, считает политолог Эдуард Уразаев. "Некоторое снижение имиджа руководства неминуемо, но не значимо", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он назвал прививочную кампанию в республике добровольно-принудительной. "Негласно в Дагестане уже действует принципы добровольно-принудительной вакцинации, особенно по госслужащим, но после обращения Сергея Меликова к дагестанцам по этому поводу он приобретает моральное право вводить "московский сценарий", – сказал политолог.

Но в случае сильного роста числа заболевших коронавирусом власти региона будут вынуждены пойти на принудительную вакцинацию, отметил он. "Если будет рост, то [Меликов] теряет симпатии и Москвы, и дагестанцев, и поэтому принуждение к вакцинации становится вынужденным и оправданным. Если снижение, то можно говорить, что сохранена стабильность, и приписать заслуги себе тоже", – пояснил политолог.

Уразаев считает маловероятным введение полного локдауна. "Дополнительные ограничения [по коронавирусу] уже вводятся, но до полного локдауна вряд ли дойдёт из-за повышенных рисков усиления недовольства", – пояснил Уразаев.

Динамика распространения коронавируса, в том числе на юге России, отражена в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.