Угрозы Меликова привлекли внимание к принудительному уклону прививочной кампании

10 июня 2021, 01:34

Сергей Меликов прибегнул к угрозам увольнениями из-за низких темпов вакцинации, чтобы создать имидж эффективного главы Дагестана, предположили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. В Дагестане уже практикуется принуждение к вакцинации, но такие методы лишь подрывают доверие к прививочной кампании.

Как писал "Кавказский узел", Дагестан занимает последнее место среди регионов России по темпам вакцинации от коронавируса, заявил сегодня врио главы Дагестана Сергей Меликов и пообещал увольнять глав муниципалитетов, не обеспечивших эпидемиологическую безопасность населения. Кампания по вакцинации в регионе носит принудительный характер, а жители воздерживаются от получения прививок от коронавируса из-за недоверия к вакцинам, ранее указал руководитель организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

Низкие темпы вакцинации не несут негативных последствий для Меликова и не будут главным критерием оценки его деятельности, считает руководитель консалтингового агентства «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Он совсем недавно пришел на эту позицию (главы республики). У него очень высокий кредит доверия. Ему есть на что ссылаться - например, на тяжелое наследие предыдущего руководства», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Дагестана предпринимает жесткие меры, угрожая увольнять глав муниципалитетов, где слабо идет вакцинация, чтобы показать свои старания, считает политолог. «Меликов старается. Если у него высокий кредит доверия, то это не значит, что его можно растратить в первые же месяцы (работы). Меликов всем своим видом показывает, что делает всё, что может », - отметил Минченко.

Уровень вакцинации - это не тот критерий, который важен для оценки эффективности главы региона, отметил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Не думаю, что есть прямая связь (с оценкой эффективности). Вакцинация очевидным образом хромает везде, трудно назвать регион, где ее темпы можно назвать удовлетворительными», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Требования врио главы Дагестана Сергея Меликова к муниципальным чиновникам увеличить темпы вакцинации населения от коронавирусной инфекции могли быть вызваны как заботой о населении, так усилением давления со стороны федерального центра, считает политолог Эдуард Уразаев.

«В мире борьба с коронавирусном идет разными методами, зигзагообразно. Где-то усиливаются ограничительные меры, где-то ослабляются, а успех гарантирован не всегда [...] Российские власти заинтересованы в том, чтобы снизить заболеваемость. Думаю, и Сергей Меликов озабочен тем, чтобы как можно меньше людей болело, чтобы он мог спокойно заниматься другими важными вопросами, в первую очередь, экономическими», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Уразаев предположил, что давление на руководителей регионов в связи с прививочной кампанией возросло. «Вакцинация в Дагестане идет медленно, но это не единственный регион с низкими показателями. Федеральный центр до этого времени не строго за этим следил, так как еще не было налажено производство вакцин в нужном количестве. Но сейчас ситуация изменилась, вопрос только в темпах вакцинации. Теперь он поставлен более жестко, с этим и может быть связано давление сверху», - считает он.

Процент вакцинированного населения в регионе не будет решающим критерием для оценки администрацией президента России эффективности работы губернаторов, считает Уразаев. «Этот показатель может быть одним из критериев оценки, но есть и другие, более существенные. К тому же, если посмотреть на количество поступивших в республику вакцин, то видно, что из 118 тысяч доз использовано уже чуть более 104 тысяч. Это соотношение говорит о том, что федеральный центр не может ставить сейчас темпы вакцинации на первое место в критериях оценки», - отметил политолог.

Прививки от коронавируса в Дагестане получили 104 076 человек, что составляет 7,7 процентов населения, следует из информации на сайте "Мой Дагестан" на 10 июня. Всего в регион поступило 118524 доз вакцин, отмечается в сообщении.

Принуждение к вакцинации дает обратный эффект

Нормативных документов, по которым какие-то категории людей должны быть в обязательном порядке вакцинированы, нет, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник, руководитель проекта «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов. «Обязательной вакцинации в стране нет. Мы не нашли ни одного правового документа, который бы обязывал человека пройти вакцинацию. Она должна быть добровольной», - отметил он.

Несмотря на публичные заявления властей о том, что прививки должны делаться добровольно, работники государственных учреждений сталкиваются с принуждением к вакцинации, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель «Монитора пациента» Зияутдин Увайсов.

«Люди постоянно сообщают нам, что их принуждают к вакцинации против коронавируса. В основном, с этим сталкиваются работники госучреждений. На них очень сильно давят, угрожая последствиями на работе. Это достаточно распространено, а сотрудники бюджетной сферы боятся отстаивать свои права. И это серьезная проблема. Решить ее можно, только если приучить их защищать свои права», - отметил он..

Чем больше власти принуждают вакцинироваться, тем больше распространяются антипрививочные идеи, полагает Увайсов. «По итогу мы имеем противоположный эффект. Люди начинают думать, если их заставляют, то это делается не в их интересах, а это нужно чиновникам. И поэтому они заставляют людей вакцинироваться. Нужно их убедить, что вакцинация в первую очередь нужна самим людям [...] Формат, когда показывают некоторых лиц, которые говорят, что они сделали прививку, малоэффективен», - отметил он.

В календаре профилактических прививок, утвержденном приказом Минздрава России, указаны приоритетные категории населения, которым положено пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям. В приоритет первого уровня включены работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров, проживающие в организациях соцобслуживания, лица с хроническими заболеваниями. Приоритет второго уровня составляют работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через госграницу, вахтовики, волонтеры, военнослужащие, работники организаций сферы предоставления услуг. Приоритет третьего уровня – государственные, гражданские и муниципальные служащие, студенты старше 18 лет, призывники.

Разделение на приоритетные категории было сделано для того, чтобы разъяснить людям, кому надо получить прививку в первую очередь, у кого наибольший риск заразиться, пояснил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Минздрава Дагестана. При этом все это носит рекомендательный характер, отметили в ведомстве. «Люди могут не знать о рисках, поэтому важно с ними провести работу, дать всю разъясняющую информацию», - отметил сотрудник министерства.

За сутки в Дагестане от коронавируса скончалось три пациента, а число смертей от COVID-19 с начала пандемии достигло 1498. Общее число случаев заражения COVID-19 к 9 июня увеличилось до 34 073, 50 из них выявлены за минувшие сутки, следует из данных на сайте "Стопкоронавирус.рф".