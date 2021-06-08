Меликов пригрозил увольнениями за низкие темпы вакцинации

08 июня 2021, 21:15

Дагестан занимает последнее место среди регионов России по темпам вакцинации от коронавируса, заявил сегодня врио главы Дагестана Сергей Меликов и пообещал увольнять глав муниципалитетов, не обеспечивших эпидемиологическую безопасность населения.

Как писал "Кавказский узел", для лечения пациентов с коронавирусом в стационарах Дагестана перепрофилировано 250 мест в связи с ростом числа заболевших, сообщил 6 июня республиканский Минздрав, напомнив, что только вакцинация помогает приостановить рост заболеваемости. Кампания по вакцинации в регионе носит принудительный характер, а жители воздерживаются от получения прививок от коронавируса из-за недоверия к вакцинам, указал руководитель организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

Недовольство темпами вакцинации в республике выразил на сегодняшнем заседании оперштаба врио главы Дагестана Сергей Меликов. По его словам, Дагестан находится на 85-й строчке в рейтинге регионов по вакцинации населения, сообщило РИА "Новости".

Меликов раскритиковал глав ряда муниципалитетов за низкий уровень вакцинации от коронавируса. "Вот следующий оперативный штаб будем проводить, пять глав образований, которые займут последние места (по уровню вакцинации), просто напишут заявления. С таким обоснованием "я не в состоянии управлять муниципальным образованием, потому как не в состоянии обеспечить безопасность населения, проживающего в моем районе". И по-честному уйдет этот руководитель", - процитировал слова Меликова "Интерфакс".

Он добавил, что если человек, который придет на место уволенного главы муниципалитета, не сможет увеличить темпы вакцинации, он также будет уволен, сообщило издание.

Самый низкий уровень вакцинации в республике в Левашинском районе, где вакцинировались 1,4 тысячи жителей (4,4%), в Акушинском районе, где привито 997 человек (4,71%), и в Кизилюрте, где вакцинацию прошли 984 человека (4,91%), следует из информации на сайте "Мой Дагестан". Всего на 8 июня вакцинацию прошли 102 511 человек, что составляет 7,6%, следует из информации на сайте "Мой Дагестан". При этом за 100% взято число "подлежащих вакцинированию" жителей, которое составляет 1 350 тысяч. Каким образом определяются подлежащие вакцинированию жители, не указано.

В Дагестане на 1 января 2021 года проживало 3 103 303 человека. По данным на 1 января 2019 года, в республике насчитывается 1 846 072 человека трудоспособного возраста (в возрасте 16-54 лет), следует из информации на сайте Росстата Дагестана.

На 7 июня в стационарах республики находятся 1136 пациентов с внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19. В амбулаторных условиях получают лечение 536 пациентов с ОРВИ, следует из информации в Instagram Минздрава Дагестана.

За сутки в Дагестане от коронавируса скончался один пациент, а общее число смертей от COVID-19 достигло 1495. За сутки в регионе подтверждены 50 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 увеличилось до 34 023, следует из данных, опубликованных сегодня на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".