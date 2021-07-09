Мурашко раскритиковал темпы вакцинации в регионах Северного Кавказа

09 июля 2021, 15:45

Дагестан и Кабардино-Балкария находятся в зоне риска из-за низких темпов вакцинации от COVID-19, заявил сегодня глава Минздрава России.

Врио главы Дагестана Сергей Меликов 8 июня пообещал увольнять глав муниципалитетов, не обеспечивших достаточные темпы вакцинации. Принудительная вакцинация спровоцирует недовольство жителей Дагестана в преддверии выборов, а также понизит кредит их доверия к главе региона Сергею Меликову, поэтому власти республики рассматривают эту меру как исключительную, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По данным на 25 июня Дагестан сохранил последнее место среди регионов России по уровню вакцинации - хотя бы одну дозу вакцины получили лишь 4,1% жителей, Кабардино-Балкария заняла второе место с конца с уровнем вакцинации 6,2%. У населения сохраняется настороженное отношение к вакцинации и многие опасаются прививаться, указали опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские врачи.

На риски в связи с низким уровнем вакцинации в отдельных регионах страны указал сегодня глава Минздрава России Михаил Мурашко в прямой трансляции телеканала "Россия 24". "Есть ряд регионов, которым просто необходимо нарастить темпы вакцинации, мы видим для них риски. Я бы хотел отметить, это и Владимирская область и ряд регионов Северо-Кавказского федерального округа: Кабардино-Балкария, Дагестан", — процитировал сегодня его слова РБК.

Глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева 8 июля отчиталась о поставке новой партии вакцин. "Сегодня мы получили еще одну поставку от Минздрава России - 13 050 доз вакцины, которые оперативно развозятся по пунктам вакцинации. Это позволит обеспечить увеличение темпов вакцинации в регионе до конца недели и в выходные дни, когда расход ее бывает больше. Наращивание темпов вакцинации будет продолжено", - привела слова Беляевой пресс-служба министерства в Instagram.

Вакцинацию от коронавируса по данным на 9 июля прошли 13,2% жителей Дагестана, подлежащих вакцинации - всего 177 807 человек, утверждается в официальной статистике, опубликованной на сайте "Мой Дагестан". При этом за 100% взято число "подлежащих вакцинированию" жителей республики, которое составляет 1 350 407 человек. Каким образом определяются подлежащие вакцинированию жители, не указано.

Население Дагестана, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляло 3 103 303 человека. Таким образом, вакцинацию в республике на 9 июля прошли 5,73% от общего числа жителей.

О темпах вакцинации в Кабардино-Балкарии 6 июля отчитался глава республики Казбек Коков. "Вакцинацию прошли 78 930 жителей Кабардино-Балкарии, из них второй этап вакцинации - 43 284 человека. За неделю прививку против коронавирусной инфекции получили более 14 тысяч человек", - привела его слова пресс-служба главы республики.

В Кабардино-Балкарии без выходных работает 51 прививочный пункт, сообщил Коков. "На дом к маломобильным гражданам и на производства выезжают прививочные бригады", - говорится в сообщении на сайте главы республики.

В Кабардино-Балкарии на 1 января 2021 года проживали 869 191 человек, следует из данных Росстата. Таким образом, прививку от COVID-19 сделали 9% жителей республики.

С начала пандемии в Дагестане зафиксировано 37 352 случая заражения коронавирусом, в том числе 185 - за последние сутки. 1571 человек умер, двое из них - за последние сутки. В Кабардино-Балкарии за сутки выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии - 25 388. Скончались 518 пациентов, в том числе 4 - за последние сутки, следует из данных, опубликованных сегодня на сайте "Стопкоронавирус.рф".

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