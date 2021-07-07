Третий ковидный госпиталь решено открыть в Кабардино-Балкарии

07 июля 2021, 21:05

Дополнительный госпиталь на 200 коек будет развернут в Кабардино-Балкарии в связи с ростом числа заболевших COVID-19 и нуждающихся в госпитализации, сообщил глава республики.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля городская больница № 2 в Нальчике прекратила плановый прием пациентов и вернулась к работе с зараженными коронавирусом в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В двух уже действующих ковидных госпиталях Кабардино-Балкарии было развернуто 580 коек.

"Эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день не улучшается, идет рост заболевших, есть тенденция к росту числа больных в реанимационных отделениях. В этой связи принято решение по развертыванию третьего госпиталя на территории Кабардино-Балкарии на 200 коек", - сообщил глава республики Казбек Коков.

Он также напомнил об ограничении на проведение массовых мероприятий с числом участников не более 50 человек, говорится в сообщении на сайте главы Кабардино-Балкарии.

На сегодня в республике выявлено 25 229 случаев заражения COVID-19, в том числе 51 - за минувшие сутки. За период пандемии выздоровели 24 041 человек, умерли - 514. В госпиталях находится 461 пациент, 60 из которых - в реанимациях, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии на своей странице в Instagram.

Динамика распространения коронавируса, в том числе на юге России, отражена в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".