Следком Дагестана вызвал на допрос убежавшую в Швецию после принуждения к свадьбе девушку

08 июля 2021, 07:50

Отдел Следственного комитета РФ по Буйнакскому району Дагестана вызвал для дачи показаний 18-летнюю девушку, которая сбежала в Швецию после попытки родственников насильно выдать ее замуж. После приезда в Швецию девушка сменила место жительства и находится под охраной местной полиции.

Как писал "Кавказский узел", девушку, приехавшую 23 июня из Швеции в Дагестан к родственникам, насильно удерживали в доме, вынуждая согласиться выйти замуж за неизвестного ей мужчину, сообщили правозащитники. После того, как родственники пригрозили девушке убийством, она покинула Россию.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, на Кавказе могут стать жертвами так называемых "убийств чести". Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат. По мнению правозащитницы Светланы Анохиной, следует отказаться от термина "убийство чести", звучащего как нечто социально одобряемое, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Отдел Следственного комитета России по Буйнакскому району Дагестана вызвал повесткой 18-летнюю девушку, которая сбежала в Швецию после попытки родственников насильно выдать ее замуж, сообщил 7 июля на своей странице в Facebook правозащитный проект "Правовая инициатива"*.

В повестке указано, что девушка должна была явиться на опрос 6 июля к 16:00, однако в документе не уточняется, по какому поводу проводится проверка и в каком процессуальном статусе находится девушка, сообщило 7 июля издание "Такие дела".

Девушка находится под охраной шведской полиции, она вынуждена была сменить место жительства и не выходит из дома, информировало вечером 6 июля издание "Открытые медиа".

Шведская полиция сейчас решает, сможет ли девушка выступить в СМИ, сообщило со ссылкой на адвоката "Правовой инициативы"* Ольгу Гнездилову издание.

Друг девушки ранее обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с заявлением, подготовленным при участии "Правовой инициативы"*, в котором просил провести проверку действий родственников девушки. Подобные действия могут подпадать под статьи уголовного кодекса "приготовление к изнасилованию", "приготовление к убийству", "побои" и "торговля людьми" (статьи 131, 105, 116 и 127 УК РФ соответственно), написал он. Однако Центральный аппарат ведомства пока не ответил мужчине на его обращение. Друг девушки также вынужден был сменить место жительства.

У проекта "Правовая инициатива"* достигнута договоренность с девушкой о том, что она не перестанет добиваться реакции российских властей, а также о возможности обращения в ЕСПЧ, рассказала адвокат Ольга Гнездилова. "Но о ЕСПЧ пока говорить преждевременно. Сначала мы должны получить ответ от Бастрыкина, затем обратиться в суд, что займет несколько месяцев", - процитировало адвоката издание.

Свадьбу, которую не собирались отменять даже после побега невесты, так как были приглашены 500 гостей и собраны подарки на сумму до полумиллиона рублей, родственникам девушки пришлось отложить. Организаторы свадьбы хотели найти другую невесту, но празднования не состоялись, поскольку в Дагестане были отменены массовые мероприятия из-за распространения коронавирусной инфекции, рассказала адвокат.

В Дагестане с 23 июня не только ограничено проведение массовых мероприятий, но и запрещена работа фуд-кортов, детских и ночных клубов, ограничена работа общепита. Во всех видах общественного транспорта, включая такси, проезд разрешен только в масках. Пользователи Instagram раскритиковали эти меры, указав, в частности, что в переполненных маршрутках в жаркую погоду ехать в масках очень сложно.

* организация включена Минюстом России в реестр НКО-иноагентов.