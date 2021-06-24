Поездки в транспорте без масок запрещены в Дагестане

24 июня 2021, 18:57

Во всех видах общественного транспорта, включая такси, проезд разрешен только в масках, следует из сегодняшнего указа главы Дагестана. В переполненных маршрутках в жаркую погоду ехать в масках очень сложно, посетовали пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", оперштаб Дагестана с сегодняшнего дня запретил работу фуд-кортов, детских и ночных клубов, ограничил работу общепита и проведение массовых мероприятий, в общественном транспорте начались проверки соблюдения масочного режима. Часть пользователей Instagram сочла, что ужесточение масочного режима в Дагестане не остановит рост числа зараженных коронавирусом, власти пошли на такой шаг, чтобы ускорить вакцинацию и пополнить бюджет за счет штрафов.

Глава Дагестана подписал сегодня указ с требованием запретить проезд в общественном транспорте, в том числе такси, без масок. "Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке граждан транспортом общего пользования, включая такси, не допускать к перевозке лиц, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, в том числе изготовленные самостоятельно)", – следует из текста документа, опубликованного на сайте главы республики.

Указ вступает в силу 25 июня, сообщила пресс-службы главы Дагестана.

Текст указа главы Дагестана опубликовал Instagram-паблик lifedagestan, насчитывающий 786 тысяч подписчиков. На 18:50 мск запись набрала 22 269 просмотров и 50 комментариев.

Пользователи отметили, что в общественном транспорте очень жарко и сложно выдержать поездку в маске. "Какие еще маски в такую жарень, и тем более в маршрутках, где по 80 человек, прикосновения, если кто-то болеет, никто не отменял. Так можно не из-за вируса, а только из-за маски упасть и умереть", - отметила _caarissimi_07_. С ней согласилась d_alieva23. "Для начала битком пусть перестанут уже наконец забивать безразмерные маршрутки!" - написала она. "В такую жару. Когда уже поймут, что не носят эти маски", - указала _sheihovna_1111. "Им бы одеть эти намордники и закрыть в этих маршрутках на целый день", - предложила karina.parfume.

Коронавирус распространяется и в других местах, напомнил khirurg_ali. "На рынках, в общественном транспорте - штрафы. А в ночных клубах нету коронавируса? На море нету коронавируса? Займитесь уже реальными проблемами", - написал он.

По данным на 24 июня в Дагестане за сутки зафиксировано 103 новых случая заражения коронавирусом, один человек скончался. С начала пандемии коронавирус подтвержден у 35 034 человек, 1527 умерли, следует из публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Махачкале будет ясно, температура воздуха составит +27 градусов, скорость ветра - 7 метров в секунду. Днем 25 июня также ожидается ясная погода, температура повысится до +29 градусов, а скорость ветра снизится до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".