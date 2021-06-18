18 июня 2021, 17:12

Власти Дагестана ужесточили ограничения из-за коронавируса

Оперштаб Дагестана с сегодняшнего дня запретил работу фудкортов, детских и ночных клубов, ограничил работу общепита и проведение массовых мероприятий. Жителям республики старше 65 лет предписано соблюдать самоизоляцию.

Как писал "Кавказский узел", власти Дагестана поэтапно снимали ограничения, 18 мая было решено открыть банкетные залы. 16 июня стало известно, что село Урахи в Сергокалинском районе закрыто на карантин из-за вспышки коронавируса, причиной заражения 36 жителей села региональный Минздрав назвал поминки с участием гостей из Москвы и Избербаша. Всплеск заболеваемости связан не только с семейными мероприятиями, но и с ростом числа туристов в Дагестане, заявили пользователи Instagram.

Согласно решению Оперштаба, ограничивается работа предприятий общепита, запрещается проведение зрелищных, торжественных, корпоративных и развлекательных мероприятий.

С 21 июня на 14 дней вводится режим самоизоляции жителей республики старше 65 лет и старше, а также людей с хроническими заболеваниями. Самоизоляция не распространяется на тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте "Мой Дагестан"

С 18 июня запрещена работа организаций общепита с 23:00 мск до 06:00 мск. Также запрещена работа фуд-кортов в торговых центрах, детских клубов, кальянных, ночных клубов. В кафе и ресторанах запрещено проводить торжественные, корпоративные и развлекательные мероприятия за исключением открытых веранд, при условии присутствия не более одного человека на 4 квадратных метра, всего не более 150 человек. В ЗАГСы при регистрации брака будут допущены не более 10 человек, а заполняемость объектов культуры и досуга ограничена до 50%.

В санаториях и гостиницах следует обеспечить пребывание людей, которые прошли вакцинацию против COVID-19, имеют отрицательный результат теста на коронавирус, выполненный не ранее чем за 72 часа (до заселения). 

По состоянию на 18 июня в регионе госпитализирован 161 человек с подозрением на COVID-19. За сутки коронавирус подтвержден у 57 человек, два пациента скончались. В медучреждениях развернуто 1724 койки, в стационарах проходят лечение 1391 пациент, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве Дагестана.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Работники банкетных залов в Дагестане попросили разрешить проведение торжеств", "Имамы юга России обсудили вакцину "Спутник V", "Угрозы Кадырова стимулировали принудительную вакцинацию в Чечне".

Автор: Тимур Исаев источник: корреспондент "Кавказского узла"

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